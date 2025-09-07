„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, spune că plecarea lui Andrei Gheorghiță (23 de ani) la U Cluj a fost de bun augur pentru campioană.

Noul atacant al „studenților” fusese inițial împrumutat, însă a fost apoi cedat definitiv în schimbul lui Mamadou Thiam.

MM Stoica a vorbit despre motivul pentru care FCSB a decis să renunțe la Gheorghiță după doar câteva luni de la transfer.

Mihai Stoica, comentariu dur despre Andrei Gheorghiță: „Îl plăteam degeaba”

Oficialul campioanei nu l-a menajat pe atacantul care a marcat un singur gol în scurta perioadă petrecută în București și a explicat în termeni duri de ce plecarea sa a reprezentat un motiv de satisfacție pentru FCSB.

„Gigi a decis să nu mai jucăm cu U21 în spatele atacantului. Aici vreau să fac o referire la schimbul pe care l-am făcut cu U Cluj.

Noi l-am luat cu o sumă infimă pe Gheorghiță de la Iași. Într-un moment în care aveam foarte mare nevoie de un jucător U21 pe poziția aia. Octavian Popescu era accidentat, nu aveam alt jucător născut în 2002 care să joace în spatele atacantului.

Gheorghiță era exact poziția aia, juca meci de meci, era exact ce trebuie. Până la urmă, s-a luat campionatul și cu el. Cu ultimele transferuri, în acest sezon noi am ajuns în situația în care Gheorghiță să nu mai putea să figureze nici în a doua garnitură completă de rezerve.

Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui, pentru că am salvat salariul lui pe mulți ani. Îl plăteam degeaba! Thiam a venit să dubleze un post pe care nu-l aveam. Alibec era accidentat, Bîrligea abia revenise. Mai facem și calcule din astea. Dacă nu le explici, lumea nu înțelege”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

15 meciuri a jucat Andrei Gheorghiță pentru FCSB

Împrumutat inițial, Andrei Gheorghiță a fost transferat definitiv de U Cluj

Andrei Gheorghiță a fost, inițial, împrumutat de la FCSB la U Cluj. Problemele medicale apărute în ofensivă, odată cu accidentările lui Bîrligea și Alibec, i-au determinat pe „roș-albaștrii” să transfere un nou atacant.

FCSB s-a orientat către Mamadou Thiam, iar „șepcile roșii” au acceptat să-l cedeze în schimbul unui transfer definitiv al lui Gheorghiță.

750.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Gheorghiță, potrivit Transfermarkt

Andrei Gheorghiță a evoluat în 6 partide în actuala stagiune și a strâns 211 minute jucate. În cele 4 meciuri în care a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB nu a contribuit la nicio reușită a campioanei. A oferit un assist, la debutul pentru clujeni.

