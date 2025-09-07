Dinamo și CFR Cluj negociază intens în ultimele ore ale perioadei de mercato pentru trecerea fundașului Matei Ilie (22 de ani) în „Ștefan cel Mare”.

Conform gsp.ro, CFR Cluj i-ar fi anunțat pe „câini” că vor 700.000 de euro pentru tânărul fotbalist, dar și procente dintr-un viitor transfer.

Dinamo și CFR Cluj, negocieri dure pentru Matei Ilie

Dinamo a respins propunerea ardelenilor și a anunțat, prin intermediul președintelui Andrei Nicolescu, la Prima Sport, suma maximă pe care o pot achita:

„Au existat discuții, dar suntem departe. Prețul cerut e prea mare, raportat la ce își propune Dinamo și ce își propune CFR. Jucătorul U21 nu mai e o povocare pentru noi și sper să nu fie nici pe viitor.

Provocarea noastră sunt jucătorii români tineri cu potențial. Dar cei care au confirmat deja au prețuri pe care Dinamo nu le poate accesa acum. Cam 450.000 de euro ar fi plafonul maxim la care ne-am încadrat pentru fiecare jucător”.

2 milioane de euro este cota lui Matei Ilie, conform Transfermarkt

În sezonul 2025-2026 de Superliga, Matei Ilie a evoluat în patru meciuri, fiind integralist, deși în primele trei etape a fost rezervă neutilizată.

Acesta a reușit inclusiv să marcheze două goluri în înfrângerea cu Craiova, scor 2-3.

De asemenea, Matei Ilie a fost folosit în aproape toate meciurile de calificare în cupele europene, unde CFR a ratat calificarea. A fost învinsă de Braga (1-4 la general) în turul 3 preliminar din Europa League și de Hacken (3-7) în play-off-ul Conference League.

Singurul meci în care nu a evoluat a fost returul cu Hacken, câștigat de clujeni cu 1-0.

La Dinamo, Matei Ilie s-ar duela pentru un loc de titular cu Kennedy Boateng (accidentat), Nikita Stoinov, Cristian Licsandru, Răzvan Pașcalău și Mihnea Toader.

