- Cristiano Ronaldo (40 de ani) a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după ce imaginile cu lacrimile puștiului care l-a însoțit pe teren la meciul cu Armenia, 5-0, au devenit virale.
Portugalia a obținut victoria în partida cu Armenia, 5-0, și Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze o „dublă”.
Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant după imaginile virale de la meciul cu Armenia
Imaginile de sâmbătă seară, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, au ajuns virale. Băiatul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren a plâns în hohote, copleșit de emoții pentru că se afla în preajma idolului său. Ronaldo a observat, a zâmbit și l-a strâns în brațe.
După meci, cel mai bun marcator din istoria Portugaliei a lansat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mi-am făcut un nou prieten ieri. Sunt recunoscător pentru dragostea și sprijinul din fiecare zi și sper ca toți să își urmeze visele!”.
Cristiano Ronaldo, aproape de a atinmge un nou record
Cele două reușite ale lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Armenia, 5-0, au marcat borna de 140 de reușite pentru echipa națională. De asemenea, lusitanul este cel mai bun marcator internațional din toate timpurile.
Acesta a ajuns la reușita cu numărul 942 în carieră, fiind și mai aproape de a reuși obiectivul celor 1.000 de goluri la nivel de seniori.
Cristiano Ronaldo mai trebuie să înscrie un singur gol pentru a doborî recordul pentru cele mai multe goluri marcate în preliminariile Campionatului Mondial.
Recordul este deținut de Carlos Ruiz, fost fotbalist din Guatemala. Acesta a marcat 39 de goluri în preliminariile Campionatului Mondial. În acest moment, Cristiano Ronaldo are 38 de reușite, iar Lionel Messi 36.