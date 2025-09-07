Cristiano Ronaldo (40 de ani) a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după ce imaginile cu lacrimile puștiului care l-a însoțit pe teren la meciul cu Armenia, 5-0, au devenit virale.

Portugalia a obținut victoria în partida cu Armenia, 5-0, și Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze o „dublă”.

Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant după imaginile virale de la meciul cu Armenia

Imaginile de sâmbătă seară, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, au ajuns virale. Băiatul care l-a însoțit pe Cristiano Ronaldo pe teren a plâns în hohote, copleșit de emoții pentru că se afla în preajma idolului său. Ronaldo a observat, a zâmbit și l-a strâns în brațe.

După meci, cel mai bun marcator din istoria Portugaliei a lansat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „ Mi-am făcut un nou prieten ieri. Sunt recunoscător pentru dragostea și sprijinul din fiecare zi și sper ca toți să își urmeze visele! ”.

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025

Cristiano Ronaldo, aproape de a atinmge un nou record

Cele două reușite ale lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Armenia, 5-0, au marcat borna de 140 de reușite pentru echipa națională. De asemenea, lusitanul este cel mai bun marcator internațional din toate timpurile.

Acesta a ajuns la reușita cu numărul 942 în carieră, fiind și mai aproape de a reuși obiectivul celor 1.000 de goluri la nivel de seniori.

Cristiano Ronaldo mai trebuie să înscrie un singur gol pentru a doborî recordul pentru cele mai multe goluri marcate în preliminariile Campionatului Mondial.

Recordul este deținut de Carlos Ruiz, fost fotbalist din Guatemala. Acesta a marcat 39 de goluri în preliminariile Campionatului Mondial. În acest moment, Cristiano Ronaldo are 38 de reușite, iar Lionel Messi 36.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport