520 de milioane de euro!  Fostul oficial de la Manchester City, revoltat de suma uriașă cheltuită de englezi: „Ridicol!”

David Bernstein (83 de ani), fostul președinte al lui Manchester City, și-a criticat fostul club pentru suma uriașă cheltuită pe transferuri vara aceasta.

Britanicul a pus sub semnul întrebării modul în care Premier League gestionează cele 115 acuzații la adresa lui City, nefiind luată o decizie până acum.

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În 2024, Manchester City a fost acuzată de 115 încălcări ale regulilor fair-play-ului financiar între 2009 și sezonul 2022/2023, însă „cetățenii” au negat de fiecare dată că ar fi comis vreo infracțiune.

În fiecare sezon, City ar fi încălcat regulile care impun cluburilor să furnizeze informații financiare concrete și exacte, pentru a oferi ligii o „imagine corectă, transparentă și fidelă” a veniturilor, inclusiv a celor din sponsorizări, dar și costurile de exploatare.

David Bernstein își atacă fostul club pentru suma uriașă cheltuită pe transferuri

În această perioadă de transferuri, Manchester City a efectuat mutări importante, dar și costisitoare. În total „cetățenii” au cheltuit aproximativ 520 de milioane de euro!

David Bernstein, președinte al lui City în perioada 1998-2003, dar și președinte al Federației Engleze de Fotbal (FA) între 2011 și 2013, și-a criticat fostul club pentru suma imensă cheltuită vara aceasta.

Bernstein consideră că nu este normal ca Manchester City să investească o astfel de sumă în transferuri, în contextul în care nu s-a luat încă o decizie privind cele 115 acuzații.

„Faptul că au făcut acest lucru (au cheltuit această sumă pe transferuri) în contextul celor 115 acuzații formulate de Premier League este extraordinar și ridiculizează sistemul de reglementare din Premier League, considerată, în teorie, cea mai bine administrată ligă din lume.

Nu înțeleg de ce liga a decis să ancheteze toate cele 115 presupuse încălcări. Cu siguranță, bunul-simț, care este adesea greu de găsit, ar fi indicat simplificarea procesului, prin selectarea câtorva dintre cele mai importante și mai clare acuzații și judecarea acestora ca spețe reprezentative.

Justiția amânată este justiție refuzată, iar cu cât acest proces este prelungit mai mult, cu atât consecințele și problemele care vor rezulta devin mai complexe”, a declarat David Bernstein, citat de dailymail.com.

Jucătorii transferați de Manchester City vara aceasta:

Enzo Fernandez (25 de ani), de la Chelsea, pentru 145 mil. de euro

Elliot Anderson (23 de ani), de la Nottingham Forest, pentru 135 de mil. de euro

Ayyoub Bouaddi (18 ani), de la Lille, pentru 95 mil. de euro

Iliman Ndiaye (26 de ani), de la Everton, pentru 70 de mil. de euro

Allan (22 de ani), de la Palmeiras, pentru 37,5 mil. de euro

Mathys Detourbet (19 ani), de la Troyes, pentru 25 mil. de euro

Jeremy Monga (17 ani), de la Leicester, pentru 11,7 mil. de euro

Geronimo Rulli (34 de ani), de la Marseille, pentru 3,5 mil. de euro

Richard Masters, directorul executiv al Premier League, a recunoscut că decizia privind cazul care o privește pe Manchester City „a durat mai mult decât era de așteptat”.

Patru echipe din Premier League și-au rezervat dreptul de a solicita despăgubiri în cazul în care clubul va fi găsit vinovat.

„Vorbesc, evident, tot timpul cu cluburile. Nu este neapărat un subiect aflat în topul listei de discuții. Sunt multe alte lucruri despre care să vorbim și multe alte lucruri de făcut. Premier League merge înainte“. Iar vineri seara începe”, a spus Masters luna trecută.

Echipa antrenată de Enzo Maresca are un start perfect de sezon, având maximum de puncte după trei etape disputate.

Rezultatele obținute de City până acum:

2-1 cu Bournemouth, pe 23 august

4-1 cu Crystal Palace, pe 28 august

1-0 cu Coventry, pe 5 septembrie

Pentru „cetățeni” urmează duelul cu Porto marți, de la ora 22:00, din faza principală a Ligii Campionilor. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2.

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