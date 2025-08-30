„Te fac să dispari!” Ordin de restricție pentru colegul lui Dragomir, după amenințările cu moartea trimise fostei iubite: „Am bani și putere”

David Luiz (38 de ani), coleg cu Vlad Dragomir la Pafos, a primit ordin de restricție față de fosta lui iubită, după ce a amenințat-o cu moartea.

Fundașul brazilian ar fi încercat să îi cumpere tăcerea femeii, cu suma de 100.000 euro.

Noua formație a lui David Luiz, Pafos, va evolua pentru prima dată în istorie în faza principală din Liga Campionilor, după ce a trecut de Steaua Roșie Belgrad, 3-2 per general.

David Luiz a primit ordin de restricție după ce și-a amenințat cu moartea fosta iubită

David Luiz, jucătorul transferat în această vară de ciprioți, are probleme cu justiția din Brazilia, după ce ar fi hărțuit-o, prin intermediul rețelelor de socializare, pe fosta lui iubită.

Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante l-a acuzat pe David Luiz de amenințări care ar fi făcut-o să îi fie teamă pentru viața ei.

Acesta ar fi unul dintre mesajele trimise de fundașul brazilian, potrivit as.com:

„Te pot face pur și simplu să dispari. Am pe cineva care știe unde te afli chiar acum. Și nimic nu va ajunge vreodată la mine, așa că șterge-l”.

David Luiz a încercat să îi cumpere tăcerea Franciscăi Barbosa

David Luiz și Francisca Barbosa au avut o relație în perioada în care fundașul a evoluat pentru Fortaleza.

Cei doi au discutat pe Instagram, în modul de chat temporar, unde mesajele se șterg după ce au fost vizualizate de utilizatori.

Ruptura dintre ei a survenit atunci când David Luiz a i-a cerut Karolinei Barbosa să aibă o relație „deschisă”.

Refuzul femeii l-a scos din minți pe fostul fundaș al celor de la Chelsea care a amenințat-o.

David Luiz a încercat să o reducă la tăcere pe Barbosa prin amenințări, oferindu-i apoi și 100.000 de euro, arată publicația braziliană Portal Leo Dias.

După acest episod, David Luiz a plecat de la Fortaleza la Pafos. Ajuns în Cipru, fundașul nu a apucat să debuteze, momentan, din cauza problemelor fizice.

