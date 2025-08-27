Secretul întunecat al lui Pafos Revelația cipriotă calificată în Ligă e finanțată de doi ruși controversați. Unuia i-a fost revocată cetățenia

Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a cucerit în 2025 primul titlu de campioană a Ciprului și va juca tot în premieră în faza principală de Champions League.

Are în umbră un fond de investiții de peste un miliard și doi milionari ruși cu trecut controversat.

Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, este astăzi una dintre marile surprize ale Europei. Calificată pentru întâia oară în faza principală de Champions League.

A avansat rapid în fotbal. Fondată în urmă cu 11 ani, a cucerit primul trofeu în 2024, Cupa Ciprului, devenind campioană în premieră în 2025. Și acum se pregătește de imnul Ligii.

20,8 milioane de euro reprezintă cota totală a jucătorilor lui Pafos, Vlad Dragomir fiind al doilea (1,8 milioane), după portughezul Pepe (două milioane)

Transformarea lui Pafos, în 2017, club cumpărat de un fond de investiții

O schimbare importantă a fost numirea antrenorului spaniol Juan Carlos Carcedo, în 2023, fost asistent al lui Unai Emery, inclusiv la Arsenal.

Însă transformarea esențială a clubului s-a făcut în 2017, când a fost preluat de Total Sports Investments (TSI), un grup de investiții evaluat la 1,3 miiarde de euro.

Vlad Dragomir (stânga) a reușit 9 goluri și 4 assisturi în 56 de meciuri jucate la Pafos în sezonul trecut Foto: Imago

De atunci, mica formație a crescut constant, s-a ridicat un nou centru de pregătire, academia de juniori s-a dezvoltat și s-a investit în transferuri.

13,24 milioane de euro a cheltuit Pafos pentru achiziții din 2017, de când gruparea a fost preluată de TSI

Prezența în Ligă îi asigură însă un beneficiu imens, estimat la 37 de milioane de euro!

Unul dintre patronii lui Pafos, legat de oligarhii ruși. I-a fost revocată cetățenia cipriotă

În spatele acestui fond, Total Sports Investments, se află doi afaceriști ruși.

Unul născut în Ungaria și care are cetățenie britanică, Roman Dubov.

Celălalt, o figură și mai controversată, Sergey Lomakin.

Potrivit presei cipriote, Lomakin (care deține și clubul leton FC Riga) a fost legat în trecut de oligarhi ruși, implicați și în invadarea Ucrainei.

Investiția sa în Cipru a avut un scop bine definit, obținerea cetățeniei cipriote prin schema „pașaportului de aur”. Aduci bani în insulă, primești cetățenia.

3 ani de contract mai are Vlad Dragomir la Pafos, unde a ajuns în 2021, gratis, de la Virtus Entella

Criticile puternice împotriva „pașaportului de aur” a convins guvernul cipriot să anuleze acest proiect în 2020, susținându-se că se acordă cetățenia prea ușor unor persoane cu antecedente discutabile, unele căutate internațional pentru infracțiuni.

Iar în noiembrie 2024, lui Lomakin i-a fost revocată cetățenia, numele său fiind pe lista celor 77 de investitori străini cu pașapoartele anulate.

La acea vreme, Consiliul de Miniștri de la Nicosia a precizat cauzele acestei decizii: cazierul judiciar, furnizarea de informații false sau înșelătoare, nerespectarea condițiilor programului.

