Secretul întunecat al lui Pafos Revelația cipriotă calificată în Ligă e finanțată de doi ruși controversați. Unuia i-a fost revocată cetățenia
Vlad Dragomir e din 2021 la Pafos, adus gratis din Italia, de la Virtus Entella, aflată acum în Serie B Foto: Imago
Liga Campionilor

Secretul întunecat al lui Pafos Revelația cipriotă calificată în Ligă e finanțată de doi ruși controversați. Unuia i-a fost revocată cetățenia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 18:02
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 18:02
  • Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a cucerit în 2025 primul titlu de campioană a Ciprului și va juca tot în premieră în faza principală de Champions League. 
  • Are în umbră un fond de investiții de peste un miliard și doi milionari ruși cu trecut controversat.  

Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, este astăzi una dintre marile surprize ale Europei. Calificată pentru întâia oară în faza principală de Champions League.

Mircea Rednic, dat afară!  Antrenorul român a rezistat doar 5 meciuri la Standard Liege » Belgienii i-au găsit deja înlocuitor
Citește și
Mircea Rednic, dat afară! Antrenorul român a rezistat doar 5 meciuri la Standard Liege » Belgienii i-au găsit deja înlocuitor
Citește mai mult
Mircea Rednic, dat afară!  Antrenorul român a rezistat doar 5 meciuri la Standard Liege » Belgienii i-au găsit deja înlocuitor

A avansat rapid în fotbal. Fondată în urmă cu 11 ani, a cucerit primul trofeu în 2024, Cupa Ciprului, devenind campioană în premieră în 2025. Și acum se pregătește de imnul Ligii.

20,8 milioane de euro
reprezintă cota totală a jucătorilor lui Pafos, Vlad Dragomir fiind al doilea (1,8 milioane), după portughezul Pepe (două milioane)

Transformarea lui Pafos, în 2017, club cumpărat de un fond de investiții

O schimbare importantă a fost numirea antrenorului spaniol Juan Carlos Carcedo, în 2023, fost asistent al lui Unai Emery, inclusiv la Arsenal.

Însă transformarea esențială a clubului s-a făcut în 2017, când a fost preluat de Total Sports Investments (TSI), un grup de investiții evaluat la 1,3 miiarde de euro.

Vlad Dragomir (stânga) a reușit 9 goluri și 4 assisturi în 56 de meciuri jucate la Pafos în sezonul trecut Foto: Imago Vlad Dragomir (stânga) a reușit 9 goluri și 4 assisturi în 56 de meciuri jucate la Pafos în sezonul trecut Foto: Imago
Vlad Dragomir (stânga) a reușit 9 goluri și 4 assisturi în 56 de meciuri jucate la Pafos în sezonul trecut Foto: Imago

De atunci, mica formație a crescut constant, s-a ridicat un nou centru de pregătire, academia de juniori s-a dezvoltat și s-a investit în transferuri.

13,24 milioane de euro
a cheltuit Pafos pentru achiziții din 2017, de când gruparea a fost preluată de TSI

Prezența în Ligă îi asigură însă un beneficiu imens, estimat la 37 de milioane de euro!

Unul dintre patronii lui Pafos, legat de oligarhii ruși. I-a fost revocată cetățenia cipriotă

În spatele acestui fond, Total Sports Investments, se află doi afaceriști ruși.

  • Unul născut în Ungaria și care are cetățenie britanică, Roman Dubov.
  • Celălalt, o figură și mai controversată, Sergey Lomakin. 

Potrivit presei cipriote, Lomakin (care deține și clubul leton FC Riga) a fost legat în trecut de oligarhi ruși, implicați și în invadarea Ucrainei.

Investiția sa în Cipru a avut un scop bine definit, obținerea cetățeniei cipriote prin schema „pașaportului de aur”. Aduci bani în insulă, primești cetățenia.

3 ani de contract
mai are Vlad Dragomir la Pafos, unde a ajuns în 2021, gratis, de la Virtus Entella

Criticile puternice împotriva „pașaportului de aur” a convins guvernul cipriot să anuleze acest proiect în 2020, susținându-se că se acordă cetățenia prea ușor unor persoane cu antecedente discutabile, unele căutate internațional pentru infracțiuni.

Iar în noiembrie 2024, lui Lomakin i-a fost revocată cetățenia, numele său fiind pe lista celor 77 de investitori străini cu pașapoartele anulate.

La acea vreme, Consiliul de Miniștri de la Nicosia a precizat cauzele acestei decizii: cazierul judiciar, furnizarea de informații false sau înșelătoare, nerespectarea condițiilor programului.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!”
Liga Campionilor
11:59
Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!”
Citește mai mult
Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!”
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Liga Campionilor
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Citește mai mult
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
Liga Campionilor cipru rusia vlad dragomir Pafos oligarhi Roman Dubov Sergey Lomakin
Știrile zilei din sport
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Ciclism
12:11
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Citește mai mult
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Citește mai mult
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Liga Campionilor
11:11
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Citește mai mult
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
19:39
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Top stiri din sport
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Tenis
10:55
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Campionate
10:18
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Citește mai mult
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Campionate
09:37
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Citește mai mult
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor
00:30
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Citește mai mult
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 65 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
28.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share