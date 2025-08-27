Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor

- Pafos, echipa mijlocașului român Vlad Dragomir (26 de ani), a reușit o calificare istorică în faza principală a Ligii Campionilor, după ce a trecut de Steaua Roșie Belgrad.
- Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, dar formația cipriotă a trecut mai departe datorită rezultatului pozitiv din meciul tur (2-1).
Vlad Dragomir a fost titular în toate meciurile de calificare ale echipei din Cipru, iar în partidele cu Steaua Roșie a fost integralist.
Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
După victoria surprinzătoare cu 2-1 obținută în tur, pe stadionul „Marakana” din Belgrad, formația cipriotă a fost pusă la încercare în returul disputat la Limassol, pe arena de 11.000 de locuri.
Steaua Roșie a deschis scorul în minutul 60 prin Mirko Ivanic. Reușita căpitanului Stelei Roșii egala situația la general, însă Pafos a revenit pe final.
În minutul 89, Jaja a marcat un gol superb, după ce a deviat centrarea lui Bruno. Reușita brazilianului a stabilit scorul final 1-1 trimițând echipa cipriotă în premieră în grupele competiției.
Vlad Dragomir, al treilea român care va juca în Liga Campionilor în sezonul 2025-2026
Transferat în 2021 la Pafos, Vlad Dragomir a bifat 156 de meciuri, a înscris 17 goluri și a oferit 10 pase decisive pentru formația cipriotă.
În sezonul 2025-2026, mijlocașul român a jucat în toate meciurile de calificare în Liga Campionilor, deși nu a contribuit direct la niciun gol.
Pafos a trecut în turul al doilea de Maccabi Tel Aviv, scor 2-1 la general, apoi s-a impus în fața celor de la Dinamo Kiev, scor 3-0, înaintea play-off-ului cu Steaua Roșie.
Minutele jucate de Vlad Dragomir în calificările Ligii Campionilor din sezonul 2025-2026:
- 22 iulie, vs Maccabi Tel Aviv, 1–1, 69 minute
- 30 iulie, vs Maccabi Tel Aviv, 0–1, 85 minute
- 5 august, vs Dynamo Kiev, 0–1, 82 minute
- 12 august, vs Dynamo Kiev, 2–0, 67 minute
- 19 august, vs Steaua Roșie Belgrad, 2–1, 90 minute
- 26 august, vs Steaua Roșie Belgrad, 1–1, 90 minute
În faza principală a Ligii Campionilor vor evolua și alți doi internaționali români: Dennis Man, cu PSV Eindhoven, și Radu Drăgușin, la Tottenham.