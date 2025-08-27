Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor +23 foto
Pafos celebrează victoria cu Steaua Roșie. Foto: Instagram, @dquina
Liga Campionilor

Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 10:03
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 10:03
  • Pafos, echipa mijlocașului român Vlad Dragomir (26 de ani), a reușit o calificare istorică în faza principală a Ligii Campionilor, după ce a trecut de Steaua Roșie Belgrad.
  • Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, dar formația cipriotă a trecut mai departe datorită rezultatului pozitiv din meciul tur (2-1).

Vlad Dragomir a fost titular în toate meciurile de calificare ale echipei din Cipru, iar în partidele cu Steaua Roșie a fost integralist.

Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor

După victoria surprinzătoare cu 2-1 obținută în tur, pe stadionul „Marakana” din Belgrad, formația cipriotă a fost pusă la încercare în returul disputat la Limassol, pe arena de 11.000 de locuri.

Steaua Roșie a deschis scorul în minutul 60 prin Mirko Ivanic. Reușita căpitanului Stelei Roșii egala situația la general, însă Pafos a revenit pe final.

În minutul 89, Jaja a marcat un gol superb, după ce a deviat centrarea lui Bruno. Reușita brazilianului a stabilit scorul final 1-1 trimițând echipa cipriotă în premieră în grupele competiției.

Galerie foto (23 imagini)

Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport.
+23 Foto
labels.photo-gallery

Vlad Dragomir, al treilea român care va juca în Liga Campionilor în sezonul 2025-2026

Transferat în 2021 la Pafos, Vlad Dragomir a bifat 156 de meciuri, a înscris 17 goluri și a oferit 10 pase decisive pentru formația cipriotă.

În sezonul 2025-2026, mijlocașul român a jucat în toate meciurile de calificare în Liga Campionilor, deși nu a contribuit direct la niciun gol.

Pafos a trecut în turul al doilea de Maccabi Tel Aviv, scor 2-1 la general, apoi s-a impus în fața celor de la Dinamo Kiev, scor 3-0, înaintea play-off-ului cu Steaua Roșie.

Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc
Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc

Galerie foto (7 imagini)

Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc
+7 Foto
labels.photo-gallery

Minutele jucate de Vlad Dragomir în calificările Ligii Campionilor din sezonul 2025-2026:

  • 22 iulie, vs Maccabi Tel Aviv, 1–1, 69 minute
  • 30 iulie, vs Maccabi Tel Aviv, 0–1, 85 minute
  • 5 august, vs Dynamo Kiev, 0–1, 82 minute
  • 12 august, vs Dynamo Kiev, 2–0, 67 minute
  • 19 august, vs Steaua Roșie Belgrad, 2–1, 90 minute
  • 26 august, vs Steaua Roșie Belgrad, 1–1, 90 minute

În faza principală a Ligii Campionilor vor evolua și alți doi internaționali români: Dennis Man, cu PSV Eindhoven, și Radu Drăgușin, la Tottenham.

Steaua Rosie Belgrad Champions League vlad dragomir Pafos
