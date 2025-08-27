Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor

Pafos, echipa mijlocașului român Vlad Dragomir (26 de ani), a reușit o calificare istorică în faza principală a Ligii Campionilor, după ce a trecut de Steaua Roșie Belgrad.

Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, dar formația cipriotă a trecut mai departe datorită rezultatului pozitiv din meciul tur (2-1).

Vlad Dragomir a fost titular în toate meciurile de calificare ale echipei din Cipru, iar în partidele cu Steaua Roșie a fost integralist.

Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor

După victoria surprinzătoare cu 2-1 obținută în tur, pe stadionul „Marakana” din Belgrad, formația cipriotă a fost pusă la încercare în returul disputat la Limassol, pe arena de 11.000 de locuri.

Steaua Roșie a deschis scorul în minutul 60 prin Mirko Ivanic. Reușita căpitanului Stelei Roșii egala situația la general, însă Pafos a revenit pe final.

În minutul 89, Jaja a marcat un gol superb, după ce a deviat centrarea lui Bruno. Reușita brazilianului a stabilit scorul final 1-1 trimițând echipa cipriotă în premieră în grupele competiției.

Vlad Dragomir, al treilea român care va juca în Liga Campionilor în sezonul 2025-2026

Transferat în 2021 la Pafos, Vlad Dragomir a bifat 156 de meciuri, a înscris 17 goluri și a oferit 10 pase decisive pentru formația cipriotă.

În sezonul 2025-2026, mijlocașul român a jucat în toate meciurile de calificare în Liga Campionilor, deși nu a contribuit direct la niciun gol.

Pafos a trecut în turul al doilea de Maccabi Tel Aviv, scor 2-1 la general, apoi s-a impus în fața celor de la Dinamo Kiev, scor 3-0, înaintea play-off-ului cu Steaua Roșie.

Minutele jucate de Vlad Dragomir în calificările Ligii Campionilor din sezonul 2025-2026:

22 iulie, vs Maccabi Tel Aviv, 1–1, 69 minute

30 iulie, vs Maccabi Tel Aviv, 0–1, 85 minute

5 august, vs Dynamo Kiev, 0–1, 82 minute

12 august, vs Dynamo Kiev, 2–0, 67 minute

19 august, vs Steaua Roșie Belgrad, 2–1, 90 minute

26 august, vs Steaua Roșie Belgrad, 1–1, 90 minute

În faza principală a Ligii Campionilor vor evolua și alți doi internaționali români: Dennis Man, cu PSV Eindhoven, și Radu Drăgușin, la Tottenham.

