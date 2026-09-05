„Nea Vali, chiar vin?” David Miculescu nu a crezut că FCSB va aduce întăriri: „Atunci m-am liniștit”
David Miculescu
Superliga

„Nea Vali, chiar vin?” David Miculescu nu a crezut că FCSB va aduce întăriri: „Atunci m-am liniștit”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 11:33
  • David Miculescu (25 de ani) a fost luat prin surprindere de transferurile realizate de FCSB pe ultima sută de metri, chiar înaintea duelului cu Dinamo.
  • Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Clubul patronul de Gigi Becali a bătut palma cu Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar, primii doi fiind deja prezentați oficial, mutări care îi dau multă speranță jucătorului proaspăt revenit în lot.

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David Miculescu: „Am dat de nea Vali şi l-am întrebat: «Nea Vali, chiar vin?».

Dezamăgit de rezultatele slabe și plecările unor jucători importanți, Miculescu nu a crezut în cele trei mutări, însă Valeriu Argăseală i-a confirmat că se vor realiza.

„Ne-au plecat jucători foarte importanţi. Tănase, care a fost căpitan atâţia ani şi ne-a ajutat în multe derby-uri, Bîrligea, care este marcatorul nostru.

Dar după meciul cu Argeşul, când am auzit că vor veni cei trei jucători, am dat de nea Vali şi l-am întrebat: «Nea Vali, chiar vin?». Mi-a răspuns că da, vin, şi atunci m-am liniştit.

Ne vor ajuta foarte mult. Nu trebuie să ne grăbim cu ei, pentru că le trebuie un timp de adaptare. E greu când schimbi aşa un grup. Avem timp.

(n.r. - Korenica va fi titular cu Dinamo) Pentru el va fi dificil, mai ales că este meciul cu Dinamo, nu e orice meci. Dar ştie campionatul românesc, îi ştie pe cei de la Dinamo, ne ştie şi pe noi destul de bine. Este un jucător profesionist şi o să fie bine”, a declarat Miculescu, potrivit primasport.ro.

Întrebat dacă se mai aștepta ca Gigi Becali să investească atâţia bani pentru a aduce întăriri, Miculescu a transmis:

„Da, la cum îl cunosc, da. Niciodată nu se va lăsa aşa de jos. Aţi văzut, am început prost acest sezon. În campionat, poate şi aici mergem puţin mai prost, dar faţă de alţi ani am început mai bine. În alţi ani nu reuşeam să facem o victorie la început.

Jucătorii care au fost mai vechi, ne-am strâns puţin, am vorbit, am vorbit cu cei noi. Până la urmă, le-am dat şi lor dreptate, pentru că au zis şi ei că au venit la început, n-au prins nici cantonamentul. Eu mereu am spus că în cantonament se leagă acea unitate de grup”, a mai spus Miculescu.

2 goluri
și o pasă decisivă a reușit David Miculescu, în 4 apariții în acest sezon

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