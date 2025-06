David Popovici (20 de ani) a oferit primele reacții după ce a cucerit o nouă medalie la Campionatul European de natație U23.

Campionul olimpic a luat bronzul în proba de 50 de metri liber, performanță despre care crede că-l va ajuta mai mult la cea de 100 de metri.

David Popovici a obținut o nouă medalie la turneul din Slovacia, după medalia de aur obținută joi la proba de 200m liber.

David Popovici: „A fost un antrenament foarte bun”

Înotătorul român crede că proba de vineri, deși nu este printre preferatele sale, îl va ajuta să fie mai aproape de un rezultat și mai bun la proba de 100 de metri liber.

„Sunt foarte mulțumit că am coborât sub 22 de secunde, am mai făcut asta o singură dată. Niciodată nu au contat locurile pe care mă clasez, sunt foarte mulțumit de rezultat. Pentru o sută cât mai rapidă e clar că am nevoie de un 50 mai rapid.

E prima dată în ultimii ani când mă înscriu la 50m liber la un concurs important. Faptul că am luat și podium îmi dă încredere că 100m liber are foarte mult potențial. Pot să plec pe primii 50m cu un timp cât mai apropiat de ăsta și, până la urmă, al doilea 50 e specialitatea mea.

A fost un antrenament foarte bun. Nu îmi place neapărat proba asta. Se termină prea repede, se termină prea rapid, nu sunt cel mai mare fan. N-aș zice că e răul necesar, dar e o probă necesară pentru ce-mi doresc eu la 100m și 200m liber. E un instrument cumva pe care îl folosesc pentru probele principale”, a declarat David, la finalul probei.

David Popovici, despre festivitatea fără imnuri și proba de ștafetă

Întrebat cum i s-a părut o festivitate de premieră fără imnul național, sportivul a răspuns:

„Am observat ieri că nu s-a pus imnul. Nu urmărisem festivitățile și mă așteptam să-l aud. E un pic diferit. Nu știu de ce n-au făcut-o. Probabil ca să se grăbească”.

Popovici va înota sâmbătă la 100m liber, dar și în ștafeta de 4x100m liber:

„Chiar mai devreme discutam cum să înotăm la ștafetă, cine să înoate dimineața, cine seara. Nu știu cum să facem. O să discutăm în seara asta și vedem”.

