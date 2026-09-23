Ce i-a scris Infantino șefului FRF În plin scandal mondial, președintele FIFA i-a trimis o scrisoare lui Răzvan Burleanu
Răzvan Burleanu și Gianni Infantino. Foto: Iosif Popescu+Imago
Campionate

Ce i-a scris Infantino șefului FRF În plin scandal mondial, președintele FIFA i-a trimis o scrisoare lui Răzvan Burleanu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 16:50
  • Gianni Infantino face totul pentru a-și păstra șansele la alegerile pentru președinția FIFA, pe 18 martie 2027.
  • Avocatul elvețian insistă și în cazurile ce par pierdute pentru el: Răzvan Burleanu a devenit un adversar înverșunat. 
  • Ce a scris Infantino în scrisoarea trimisă președintelui FRF.
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Pe 26 august, într-o conferință de presă furibundă, Răzvan Burleanu a făcut publică întoarcerea armelor.

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Burleanu: „Ne-am pierdut încrederea în Infantino. Conduce dictatorial”

Președintele FRF a devenit un rival înverșunat al lui Gianni Infantino. La un moment dat, era apropiat de avocatul elvețian.

„În momentul de față, atât eu, personal, cât și colegii mei din Comitetul Executiv putem spune la fel de categoric că ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino.

Acest lucru înseamnă pur și simplu că nu îl vom vota dacă nu se va retrage și va candida în martie 2027.

A trecut aproape o lună de când suntem în această criză, iar Gianni Infantino nu a sunat niciun membru al boardului din care fac și eu parte pentru a oferi explicații suplimentare, dar și garanții că această inițiativă de vânzare a fotbalului, această privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor”, a declarat acesta, conform FRF.ro. Acuzându-l pe Infantino: „Conduce dictatorial”.

Dezamăgirea cea mai puternică este că am crezut în el, în toate principiile și valorile care au stat la baza relației noastre, am avut aspirații comune, am crezut și am sperat că va fi un agent al schimbării, dar de la un an la altul am simțit cum s-a îndepărtat de misiunea inițială. Chiar l-am considerat o perioadă lungă de timp un prieten Răzvan Burleanu, președinte FRF

Infantino încearcă să-i convingă pe Burleanu și alți rivali că vrea transformarea FIFA

Infantino nu renunță însă la planul său de a rămâne la putere, de a câștiga alegerile prezidențiale FIFA pe 18 martie 2027.

Încearcă să-i convingă pe toți liderii lumii fotbalului că el vrea schimbarea. Le-a trimis tuturor membrilor Consiliului FIFA și președinților celor 211 de federații mondiale o scrisoare, potrivit The Athletic.

Burleanu e și membru în Consiliul FIFA, și președinte de federație.

„În primul rând, voi întreba Consiliul dacă dorește să comande o analiză externă independentă a sistemului actual de guvernanță FIFA, care include inițiative strategice cheie, și să propună posibile îmbunătățiri”, a scris Infantino.

„În al doilea rând, voi propune Consiliului să inițieze consultări directe, structurate și cu termene limită cu confederațiile, asociațiile membre și părțile interesate de modalitățile de consolidare a procesului decizional FIFA.

„Consultările ar trebui să includă propuneri concrete pentru o implicare instituțională mai rapidă, distribuirea rolurilor între președinte, Consiliu și Congres, precum și modalități practice de a mări transparența, participarea și responsabilitatea în cadrul inițiativelor strategice cheie”.

A subliniat în această scrisoare:

Procesele democratice, independența și autoritatea sportivă FIFA nu au fost niciodată vândute. Nu sunt de vânzare și nu vor fi niciodată de vânzare Gianni Infantino, președinte FIFA

Exact principalele acuzații după ce s-a aflat că a vrut să vândă părți ale Campionatului Mondial unui fond de investiții apropiat de președintele american Donald Trump.

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