David Popovici, premiat A depășit nume uriașe ca Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo
David Popovici, premiat A depășit nume uriașe ca Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo

alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 20:03
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 20:10
  • David Popovici (21 de ani) a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, în cadrul celei de a 52-a ediții, organizată de agenția de știri BTA, din Bulgaria.

La numai 21 de ani, Popovici a primit pentru a doua oară în carieră premiul pentru „Cel mai bun sportiv al anului din Balcani”, pentru a doua oară în carieră, după cel din 2022, surclasând nume uriașe din NBA, precum și alți sportivi importanți din zonă.

David Popovici, cel mai bun sportiv din Balcani: „Acest premiu ne aparține tuturor”

Tânărul nu a putut fi prezent la ceremonie, dar a ținut să le transmită un mesaj celor din organizare.

„Este o mare onoare să primesc acest premiu în cadrul celei de-a 52-a ediţii a Balkan Athlete of the Year, organizată de BTA. Să fiu parte din acest moment, care marchează şi 128 de ani de tradiţie ai BTA, face această recunoaştere şi mai specială.

Mulţumesc organizatorilor, felicitări şi celorlalţi sportivi nominalizaţi, mulţumesc echipei mele şi tuturor celor care m-au susţinut. Acest premiu ne aparţine tuturor!” a fost mesajul lui Popovici, conform Agerpres.

Popovici a fost premiat pentru parcursul spectaculos din 2025, când a reușit din nou dubla la Mondialele din Singapore, unde a obținut aurul atât la 100m liber, cât și la 200m liber.

Singurul cu dublu aur la 100 și 200 m în două Mondiale și două Europene

La Singapore, Popovici a mai realizat ceva unic în istorie.

A devenit singurul înotător campion mondial la 100 m și 200 m în două ediții ale competiției.

  • A reușit prima dublă performanță la Budapesta 2022. 
  • A repetat această dublă victorie 100-200 acum.

Nu doar atât. Și la Europene are două asemenea triumfuri.

  • Roma 2022 (aur 100 m, aur 200 m). 
  • Belgrad 2024 (primul la 100 și 200). 

VIDEO. Cursa câștigată de Popovici în finala Mondială la 100m liber din 2025

Superstarurile învinse de Popovici

Chiar pe locul doi a terminat Nikola Jokic, baschetbalistul lui Denver Nuggets cu 3 titluri de MVP în NBA. Sârbul a avut 46 de puncte, cu 24 sub Popovici și 5 peste locul trei, halterofilul bulgar Karlos Nasar.

Pe locul al patrulea se regăsește un alt gigant din NBA, grecul Giannis Antetokounmpo, și el cu două titluri de MVP în NBA în palmares. „Fenomenul Grec” a obținut anul trecut bronzul cu Grecia la EuroBasket

Clasamentul celor mai buni sportivi din Balcani în anul 2025:

  1. David Popovici (România/înot) - 70p
  2. Nikola Jokic (Serbia/baschet) - 46p
  3. Karlos Nasar (Bulgaria/haltere) - 41p
  4. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) - 39p
  5. Zrinka Ljutic (Croația/schi alpin) - 35p
  6. Emmanouil Karalis (Grecia/atletism) - 33p
  7. Alperen Șengun (Turcia/baschet) - 30p
  8. Distria Krasniqi (Kosovo/judo) - 24p
  9. Aleksandar Nikolov (Bulgaria/volei) - 23p
  10. Stefanos Ntouskos (Grecia/canotaj) - 22p

La ancheta „Balkan Athlete of the Year” votează agențiile naționale de presă din regiune: AGERPRES (România), Anadolu (Turcia), BTA (Bulgaria), ANA-MPA (Grecia), TANJUG (Serbia), MINA (Muntenegru), MIA (Macedonia de Nord), HINA (Croația), FENA (Bosnia-Herțegovina), CNA (Cipru), ATA (Albania) și KosovaPress (Kosovo).

Articol de Radu Orbean

premiu giannis antetokounmpo david popovici Nikola Jokic balcani
