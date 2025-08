CORESPONDENȚĂ DIN SINGAPORE. David Popovici (20 de ani) a oferit prima reacție după ce a obținut medalia de aur la proba de 100 de metri liber.

Sportivul român a înregistrat un timp fabulos: 46:51, apoi a vorbit despre modul în care a gestionat situația în ultimele două probe.

David Popovici și-a încheiat în mod spectaculos aventura la Mondialele de natație din Singapore: medalie de aur și la 100, și la 200 de metri liber.

David Popovici: „Câștigă cel care se detașează cel mai mult de ceilalți, nu?”

David a venit cu o primă reacție după ce a obținut o nouă performanță impresionantă.

„Pe scurt, sunt foarte fericit să fiu aici. E atât de simplu. În cursă, cred că, de obicei, câștigă cel care se detașează cel mai mult de ceilalți, nu?

Deci, dacă pot să mă gândesc că am niște ziduri pe fiecare dintre culoarele mele, atunci pot să-mi imaginez și că sunt singur și să fac ceea ce am pregătit și ce am făcut la antrenament.

Am îmbunătățit ceva față de anul trecut. Cel mai mult am îmbunătățit momentele de sub apă. Și am făcut asta în special la 200 și la 100 de metri.

Acestea sunt lucruri plictisitoare pentru înotători, dar pentru mine funcționează. Și, cum am spus, sunt foarte fericit, mai mult decât fericit, să fiu aici”, a spus David Popovici după cursă.

