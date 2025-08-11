A intrat în pub și a plătit consumația fanilor Cât a cheltuit Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, după câștigarea Community Shield

Portarul britanic Dean Henderson (28 de ani) a atras atenția și în afara terenului, imediat după ce a ridicat trofeul Community Shield.

Henderson s-a oprit într-un bar din apropierea stadionului Wembley și a plătit consumația suporterilor care sărbătoreau victoria.

În 2025, Henderson a fost unul dintre eroii lui Crystal Palace, după ce a ajutat echipa la cucerirea primelor trofee importante din istoria clubului: Cupa și Supercupa Angliei.

Pe 17 mai, Crystal Palace a învins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0, și astfel a câștigat FA Cup.

Pe 10 august, echipa antrenată de Oliver Glasner a învins-o pe Liverpool (scor 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare), în Community Shield.

Dean Henderson a plătit peste 1.000 de euro pentru suporterii lui Crystal Palace după câștigarea Community Shield

După mai mulți ani în care a fost împrumutat de Manchester United, Henderson și-a consolidat statutul de titular și simbol al echipei de pe Selhurst Park, de când a sosit, în 2023.

Weekendul trecut, portarul cu 123 de apariții în Premier League a făcut un gest care l-a apropiat și mai mult de fani.

După ce a ridicat trofeul, s-a oprit într-un pub local, la ieșirea din stadion, și a plătit consumația suporterilor care sărbătoreau victoria.

„Dean Henderson s-a oprit la The Alsopp Arms și a lăsat 1.000 de lire (n.r. - aproximativ 1.150 de euro) la bar pentru a invita toți suporterii la un pahar.

O adevărată legendă. Știe cu adevărat ce înseamnă acest club. Noroc!”, a povestit un suporter, pe rețelele de socializare.

Dean Henderson went to a London pub to buy drinks for supporters following Crystal Palace's win at Wembley 🍻



... and he's still wearing the hat 🧢 pic.twitter.com/MX3MBTZJCG — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 10, 2025

Sticla de apă a lui Dean Henderson, decisivă în Supercupa Angliei

După ce Salah a trimis peste poartă, Henderson a intervenit la execuțiile lui Mac Allister și Elliott, iar secretul său a fost surprins de camerele TV.

Goalkeeperul lui Palace a ascuns într-un prosop o sticlă de apă pe care își notase informații despre fiecare executant al lui Liverpool.

Dean Henderson had info of Liverpool's penalty takers on his water bottle during the Community Shield.



Liverpool missed three penalties including two that were saved by Henderson 🔥



The water bottle and Henderson coming up clutch for Palace 🏆 pic.twitter.com/Jkd4te3Z74 — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

Henderson a vorbit despre strategia sa la finalul partidei.

„Îmi plac momentele importante, îmi place să fiu în acel moment de presiune. Ne-am făcut excelent temele pentru penalty-uri.

Ei au jucători incredibili, sunt o echipă mare, dar două trofee în trei luni este ceva incredibil.

Aceste emoții sunt fantastice. Cu ei conducând cu 2-1 te gândești că am ieșit din joc. Antrenor a spus că vom avea ocazii și am avut”, a declarat Henderson pentru TNT Sports.

Dean Henderson loves a hat for a sunny cup final day at Wembley 😂😭 pic.twitter.com/5z1plf5JDW — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

În acest an, Henderson a apărat un penalty executat de Omar Marmoush în finala Cupei Angliei, pe care Crystal Palace a câștigat-o cu 1-0. Și a fost implicat într-un conflict cu Pep Guardiola.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport