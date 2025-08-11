A intrat în pub și a plătit consumația fanilor Cât a cheltuit Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, după câștigarea Community Shield
Dean Henderson alături de un suporter din barul în care a cheltuit 1.000 de lire. Foto: „X” (fostul Twitter) @CPFC72
Campionate

A intrat în pub și a plătit consumația fanilor Cât a cheltuit Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, după câștigarea Community Shield

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 16:59
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 16:59
  • Portarul britanic Dean Henderson (28 de ani) a atras atenția și în afara terenului, imediat după ce a ridicat trofeul Community Shield.
  • Henderson s-a oprit într-un bar din apropierea stadionului Wembley și a plătit consumația suporterilor care sărbătoreau victoria.
  • În 2025, Henderson a fost unul dintre eroii lui Crystal Palace, după ce a ajutat echipa la cucerirea primelor trofee importante din istoria clubului: Cupa și Supercupa Angliei.

Pe 17 mai, Crystal Palace a învins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0, și astfel a câștigat FA Cup.

Pe 10 august, echipa antrenată de Oliver Glasner a învins-o pe Liverpool (scor 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare), în Community Shield.

Dean Henderson a plătit peste 1.000 de euro pentru suporterii lui Crystal Palace după câștigarea Community Shield

După mai mulți ani în care a fost împrumutat de Manchester United, Henderson și-a consolidat statutul de titular și simbol al echipei de pe Selhurst Park, de când a sosit, în 2023.

Weekendul trecut, portarul cu 123 de apariții în Premier League a făcut un gest care l-a apropiat și mai mult de fani.

După ce a ridicat trofeul, s-a oprit într-un pub local, la ieșirea din stadion, și a plătit consumația suporterilor care sărbătoreau victoria.

„Dean Henderson s-a oprit la The Alsopp Arms și a lăsat 1.000 de lire (n.r. - aproximativ 1.150 de euro) la bar pentru a invita toți suporterii la un pahar.

O adevărată legendă. Știe cu adevărat ce înseamnă acest club. Noroc!”, a povestit un suporter, pe rețelele de socializare.

Sticla de apă a lui Dean Henderson, decisivă în Supercupa Angliei

După ce Salah a trimis peste poartă, Henderson a intervenit la execuțiile lui Mac Allister și Elliott, iar secretul său a fost surprins de camerele TV.

Goalkeeperul lui Palace a ascuns într-un prosop o sticlă de apă pe care își notase informații despre fiecare executant al lui Liverpool.

Henderson a vorbit despre strategia sa la finalul partidei.

„Îmi plac momentele importante, îmi place să fiu în acel moment de presiune. Ne-am făcut excelent temele pentru penalty-uri.

Ei au jucători incredibili, sunt o echipă mare, dar două trofee în trei luni este ceva incredibil.

Aceste emoții sunt fantastice. Cu ei conducând cu 2-1 te gândești că am ieșit din joc. Antrenor a spus că vom avea ocazii și am avut”, a declarat Henderson pentru TNT Sports.

În acest an, Henderson a apărat un penalty executat de Omar Marmoush în finala Cupei Angliei, pe care Crystal Palace a câștigat-o cu 1-0. Și a fost implicat într-un conflict cu Pep Guardiola.

anglia suporteri Crystal Palace community shield dean henderson
