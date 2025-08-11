„Visează la Bundesliga” Aspirații mari pentru fotbalistul dorit de Dinamo : „E de perspectivă! Nu ne-a refuzat, dar a ales să aștepte” +67 foto
Emanuel Marincău și Vlad Dănciuțiu, în România U19 - Muntenegru U19, scor 2-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
„Visează la Bundesliga” Aspirații mari pentru fotbalistul dorit de Dinamo: „E de perspectivă! Nu ne-a refuzat, dar a ales să aștepte”

  • Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit că a vrut să-l transfere pe fundașul central Emanuel Marincău (19 ani) de la echipa secundă a clubului german Mainz.
  • Internaționalul U19 are alte planuri: „Vrea să ajungă în prima ligă din Germania”.

Emanuel este fiul lui Raul Marincău, fost fundaș cu peste 70 de meciuri disputate în Liga 1.

Dinamo, despre interesul pentru Emanuel Marincău: „Visează să facă pasul în prima ligă din Germania”

Marincău a înscris primul gol al României U19 la EURO 2025, competiție găzduită de țara noastră. A egalat în partida cu Muntenegru, iar „tricolorii” s-au impus ulterior cu 2-1.

A început fotbalul la AS FC Dănuț Coman, în 2017 a semnat cu FSV Mainz 05, iar n această vară a făcut pasul la echipa secundă a clubului german. Speră să ajungă să evolueze în Bundesliga.

„Marincău joacă fundaș central de picior drept, este în Germania și așteaptă să-și termine și liceu acolo și cumva se gândește că poate să facă pasul către prima sau a doua ligă în Germania. E de perspectivă.

Nu ne-a refuzat, dar și-a dorit să-și termine liceul acolo și să vadă dacă el jucând la echipa a doua în liga a patra, fiind și în vizorul primei echipe, poate să facă anul ăsta pasul către prima ligă din Germania.

Copiii care termină academii acolo și sunt într-o poziție foarte bună au așteptări mari. Cu siguranță este un vis pentru el să facă pasul la liga întâi în Germania. Și atunci a ales să facă chestia asta și să aștepte.

Am vorbit cu tatăl lui și ne-a explicat situația, înțelegem. Am încercat cât am putut noi să-i spunem că există și liceul german aici (n.r. râde). Dar asta e”, a spus Nicolescu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

România U19 - Muntenegru U19 la Euro 2025. Foto - Raed Krishan (17).jpg
România U19 - Muntenegru U19 la Euro 2025. Foto - Raed Krishan (17).jpg

România U19 - Muntenegru U19 (foto: Raed Krishan / GOLAZO) România U19 - Muntenegru U19 (foto: Raed Krishan / GOLAZO) România U19 - Muntenegru U19 (foto: Raed Krishan / GOLAZO) România U19 - Muntenegru U19 (foto: Raed Krishan / GOLAZO) România U19 - Muntenegru U19 (foto: Raed Krishan / GOLAZO)
