Rapid, favorizată de FRF? În 2024, Dan Șucu a rugat Federația să-i facă un favor. Ce s-a întâmplat și explicațiile de azi ale FRF

Rapid a cerut astăzi demisia șefului LPF, Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat de lipsă de echidistanță în tratarea cluburilor, după ce a modificat un regulament și a ajutat-o pe FCSB în cazul Edjouma.

GOLAZO.ro a fost sesizată că un caz asemănător s-ar fi petrecut în 2024, când chiar Șucu ar fi intervenit la FRF pentru ca un angajat al Rapidului să încalce o procedură.

Cazul în detaliu, în rândurile de mai jos, dar și cum explică cei din FRF artificiul acceptat atunci pentru ca Rapid să îndeplinească toate condițiile pentru dosarul de licențiere.

Dan Șucu a declarat astăzi război deschis președintelui LPF, Gino Iorgulescu, căruia i-a solicitat și demisia pentru faptul că a inițiat schimbarea regulamentului pentru a-i permite campioanei FCSB să-l pună pe listă pe Edjouma, fără ca el să fie declarat mai întâi jucător liber.

„Abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă, un patronat.

Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor. Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav” e un pasaj dintr-un comunicat pe care Dan Șucu l-a semnat și l-a postat pe pagina de Facebook a Rapidului.

Practic, Șucu îl acuză pe Gino Iorgulescu de lipsă de echidistanță în tratarea tuturor celor 16 cluburi din Liga 1. Și că s-a încălcat o procedură, anume: regulile nu se schimbă în timpul jocului, pentru a face pe placul unui singur participant, în speță FCSB.

La scurt timp după schimbul dur de replici între Șucu și Gino Iorgulescu, GOLAZO.ro a primit o informație. Și anume că pe parcursul anului 2024, chiar Rapid, prin intervenția directă a lui Dan Șucu, ar fi beneficiat de un tratament preferențial din partea forurilor de conducere ale fotbalului românesc.

E vorba despre Federația Română de Fotbal, care ar fi permis încălcarea unei proceduri, în privința școlarizării directorilor sportivi, pentru ca Rapid să beneficieze de ceva de care n-ar fi avut în mod normal dreptul.

FRF a introdus de ceva timp, ca obligativitate, ca toate cluburile de Liga 1 să dețină director sportiv doar dintre cei care fac cursurile FRF în acest sens și care trec și un examen și își iau licența respectivă. Exact după modelul antrenorilor, cu Licența Pro.

FRF demarase un nou modul, iar Rapid l-a trimis la cursuri pe Daniel Niculae. Apoi, Niculae a fost îndepărtat din Giulești, după scandalul în care a fost implicat, iar Rapid l-a numit în locul său pe Daniel Sandu.

Atunci, Șucu a rugat FRF să accepte o derogare și să-l accepte pe Sandu pe locul lui Niculae, deși cursurile erau deja la al doilea modul.

FRF a acceptat, Sandu a intrat direct de la nivelul 2 al cursurilor, după care a mai și absentat la o altă dată, justificând că a fost plecat cu echipa într-un cantonament. Cu toate acestea, i-a fost permis să susțină examenul, pe care l-a promovat.

GOLAZO.ro a întrebat la FRF dacă lucrurile care i-au fost semnalate au o confirmare în realitate. Iar răspunsul celor de la Casa Fotbalului a fost că „într-adevăr, Daniel Niculae a început modulul, dar ulterior am fost de acord să-l primim pe Daniel Sandu, care era înlocuitorul său de la Rapid”.

De ce FRF a apelat la acest artificiu? „Am văzut-o ca pe o situație excepțională, nu ca pe încălcare de procedură.

Interesul nostru, ca Federație, era și este să avem oameni pregătiți și instruiți la cluburi, astfel că am acceptat ca el să înceapă direct de la modulul 2, după care i-am permis și să-și susțină examenul.

Chiar dacă l-a trecut cu brio, licența și-a primit-o doar după ce și-a recuperat modulul lipsă, dar și cealaltă absență de la cursuri, în generația următoare de formare a celor cu funcția de directori sportiv. Până în acel moment nu a deținut licența”, spun cei din FRF.

10.000 de euro e prețul pe care trebuie să-l suporte un cursant la modulele de perfecționare ale funcției de director sportiv

În prezent, nici Daniel Sandu nu mai este director sportiv la Rapid, fiindcă Dan Șucu a apelat la un străin pentru această funcție. E vorba despre Mauro Pederzoli, adus din Italia și care a fost instalat în urmă cu două luni.

Gino l-a amenințat pe Șucu

La scurt timp după comunicatul semnat de patronul Rapidului, Gino Iorgulescu a avut o ieșire extrem de dură la adresa lui Dan Șucu.

A trecut la amenințări și l-a șantajat în direct pe șeful giuleștenilor. „I-am zis lui Șucu când l-am sunat ieri că poate o să fie și el în cupele europene și vor avea accidentați. Așa e la FCSB, la CFR. Și să nu facă o șmecherie românească, de stradă, să facem regulamentul ca lumea. M-am consultat și cu Burleanu și am făcut chestia asta.

Șucu suferă de chestia asta, ar vrea ca tot ce se întâmplă în fotbal să fie numai ca el. Eu zic că se grăbește vorbind așa liber, nu cred că se poate ca toată lumea să creadă că el are dreptate. Sună urât să spună că eu merg să pup inelul la palat, dar eu nu mă pun la mintea lui, să spun altceva despre el. Știu și eu câteva lucruri despre el, cu care aș putea să ies în presă, dar nu sunt prăduitor”, a declarat Gino la Fanatik.

