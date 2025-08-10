„Nu cred că merit asta!” A fost insultat după ce și-a accidentat grav idolul și n-a mai rezistat: „E foarte dureros”

MALAGA - BETIS 3-1. David Larrubia (23 de ani) i-a provocat o accidentare gravă lui Isco (33 de ani) și a fost aspru criticat pe rețelele sociale: „Nu cred că merit asta!”.

Cele două echipe s-au duelat sâmbătă pentru „Trofeo Copa del Sol”, iar jocul a fost întrerupt timp de 17 minute în prima repriză, după ce un suporter aflat în tribune a făcut stop cardiac.

David Larrubia l-a accidentat pe Isco și a fost insultat pe internet: „Nu merit asta”

Larrubia a fost foarte implicat în joc: a deschis scorul în minutul 25, însă l-a faultat dur pe Isco înainte de pauză, încercând să recupereze un balon.

Jucătorul trecut pe la Real Madrid a părăsit stadionul cu piciorul stâng bandajat și în cârje. Diagnosticul: fractură de peroneu, iar Isco va lipsi aproximativ trei luni de pe teren , scrie Marca.

La intención de jugar el balón es cuestionable…



🤷‍♂️ pic.twitter.com/t78zIA9wCs — Santiago Santos (@SantiagoSP) August 9, 2025

Larrubia a rămas pe teren și a făcut „dubla” imediat după pauză ('47). Au mai marcat Chupe ('49) pentru Malaga și Cucho Hernandez ('80) pentru Betis.

Duminică, Larrubia a postat un mesaj pe InstaStory în care a explicat că a primit foarte multe insulte pentru accidentarea pe care i-a provocat-o lui Isco.

„În primul rând, îmi cer scuze încă o dată lui Isco și îi doresc o recuperare rapidă și sper că nu este vorba despre nimic grav.

Oricine mă cunoaște știe că nu m-aș duce niciodată să rănesc un coleg profesionist, și cu atât mai puțin pe cineva care a fost și continuă să fie un idol pentru mine.

Primesc o mulțime de insulte pe internet (unele dintre ele foarte dureroase) pe care nu cred că le merit. A fost o acțiune neașteptată în care, în acel moment, am crezut că ajung repede și ating mingea curat, dar Isco, așa bun cum este el, și-a pus corpul în joc și l-am lovit.

De îndată ce acțiunea s-a încheiat, am fost îngrijorat pentru el, iar la pauza meciului a fost la fel, pentru că, deși a fost întâmplător, știu că acțiunea în sine a fost dură.

m vrut doar să fie clar că nu m-aș duce niciodată să rănesc un adversar și cu atât mai puțin pe Isco, pe care mă bucur să-l văd jucând în fiecare săptămână”, a scris Larrubia.

