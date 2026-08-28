Noua țintă a lui Dinamo  „Câinii” l-au ofertat pe căpitanul unei echipe din Olanda

Dinamo ar fi aproape să-l transfere pe Dean Zandbergen (24 de ani), atacantul și căpitanul echipei VVV-Venlo, din liga a doua olandeză.

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Andrei Nicolescu, președintele clubului, a declarat recent că Dinamo își dorește încă un atacant, iar căutările par să fi ajuns la final.

Dinamo l-a ofertat pe Dean Zandbergen

Conform jurnalistului olandez Joost Blaauwhof, Dinamo este aproape să-l aducă în Liga 1 pe Dean Zandbergen, un atacant în vârstă de 24 de ani.

Vârful evoluează din februarie 2025 la VVV-Venlo, o formație din liga secundă din Olanda, unde este și căpitanul echipei.

500.000 de euro este cota de piață a lui Dean Zandbergen, conform Transfermarkt

Atacantul și-ar dori să ajungă sub comanda lui Nuno Campos, iar Dinamo a înaintat o ofertă consistentă pentru formația olandeză. Totul depinde de negocierile dintre cele două cluburi.

Și FC Dordrecht, fosta echipă a lui Zandbergen, deține un procent din viitorul transfer al atacantului.

În acest sezon, Dean Zandbergen a marcat două goluri în trei meciuri jucate pentru Venlo, care se află pe locul 8 în liga secundă.

În stagiunea precedentă, vârful a fost golgheterul echipei, cu 15 goluri marcate în 35 de partide disputate. A oferit și 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, olandezul a mai trecut pe la SV TOGB Berkel și Sparta Rotterdam.

Dacă transferul la Dinamo se va oficializa, atunci Dean Zandbergen se va lupta pentru un loc de titular în atac cu Oliver Hintsa, Alexandru Pop, Mamoudou Karamoko și George Pușcaș, care în prezent este accidentat.

100% mai urmează niște mișcări. Discutăm cu mister (n.r. - antrenorul Nuno Campos). Tendința acum este să aducă o extremă. Și cu siguranță căutăm un atacant. Mai căutăm un atacant, pentru că timpul ne-a demonstrat că ne trebuie încă un atacant. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, la Prima Sport

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