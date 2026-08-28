GOLAZO Lukic FOTO:  Gol de senzație dintr-o poziție aproape imposibilă! Gafă imensă făcută de portarul dat de FCSB +8 foto
Foto: capturi Prima Sport 1. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

GOLAZO Lukic FOTO: Gol de senzație dintr-o poziție aproape imposibilă! Gafă imensă făcută de portarul dat de FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 22:03
  • U Cluj - Petrolul. Jovo Lukic (27 de ani), atacantul „șepcilor roșii”, a marcat un gol spectaculos, dintr-un unghi închis, în meciul din etapa #7 din Liga 1.
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Chiar dacă Petrolul a deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Alejandro Bran Flores, în urma unei respingeri eronate a lui Lefter, U Cluj a restabilit imediat egalitatea, după o execuție de senzație a lui Lukic.

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FOTO. Jovo Lukic, gol de senzație cu Petrolul, dintr-o poziție aproape imposibilă

În minutul 11 al partidei de pe Cluj Arena, Alexandru Chipciu a încercat să-l lanseze pe Macalou, iar Lukas Zima a fost forțat să iasă din careu pentru a respinge balonul.

A anticipat însă greșit traiectoria și n-a reușit preluarea. Mingea i-a sărit din piept spre marginea terenului. Cehul nu l-a mai urmărit și a ales să fugă către poartă.

Fundașii Petrolului au reacționat târziu, nu și Jovo Lukic. Atacantul bosniac a sprintat spre balon, l-a prins chiar înainte să iasă în aut și a șutat puternic din prima dintr-o poziție dificilă pentru o execuție cu piciorul stâng.

Mingea l-a prins pe fostul portar de la FCSB în interiorul careului mic, însă degeaba. Balonul l-a depășit, a trecut razant pe lângă bară și s-a oprit în plasă.

Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1
Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (8 imagini)

Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1 Jovo Lukic, gol de senzație marcat cu Petrolul. Foto: captură Prima Sport 1
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Atacantul bosniac a ajuns la 3 goluri în această stagiune, în 5 meciuri jucate.

U Cluj - Petrolul, echipele de start

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Macalou, Nistor, Bic - Lukic
  • Rezerve: Michael, Moldovan, Chinteș, Poulolo, Cisse, Ștefănescu, Techereș, Simion, Adams, Pall, Aliev
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Petrolul: Zima - Țuțu, Papp, Dumitrescu, Malula - Jerdea, Hanca, Bran, Martins - Nlundulu, Santos
  • Rezerve: Rădulescu, Căpușă, Costache, Huseynov, Ludewig, Zaian, Vega, Paraschiv, Manolache, Leescu, Ioniță
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac, VAR: George Găman, AVAR: Bogdan Dumitrache
  • Stadion: Cluj Arena

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