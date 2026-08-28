- U Cluj - Petrolul. Jovo Lukic (27 de ani), atacantul „șepcilor roșii”, a marcat un gol spectaculos, dintr-un unghi închis, în meciul din etapa #7 din Liga 1.
Chiar dacă Petrolul a deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Alejandro Bran Flores, în urma unei respingeri eronate a lui Lefter, U Cluj a restabilit imediat egalitatea, după o execuție de senzație a lui Lukic.
FOTO. Jovo Lukic, gol de senzație cu Petrolul, dintr-o poziție aproape imposibilă
În minutul 11 al partidei de pe Cluj Arena, Alexandru Chipciu a încercat să-l lanseze pe Macalou, iar Lukas Zima a fost forțat să iasă din careu pentru a respinge balonul.
A anticipat însă greșit traiectoria și n-a reușit preluarea. Mingea i-a sărit din piept spre marginea terenului. Cehul nu l-a mai urmărit și a ales să fugă către poartă.
Fundașii Petrolului au reacționat târziu, nu și Jovo Lukic. Atacantul bosniac a sprintat spre balon, l-a prins chiar înainte să iasă în aut și a șutat puternic din prima dintr-o poziție dificilă pentru o execuție cu piciorul stâng.
Mingea l-a prins pe fostul portar de la FCSB în interiorul careului mic, însă degeaba. Balonul l-a depășit, a trecut razant pe lângă bară și s-a oprit în plasă.
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Atacantul bosniac a ajuns la 3 goluri în această stagiune, în 5 meciuri jucate.
U Cluj - Petrolul, echipele de start
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Macalou, Nistor, Bic - Lukic
- Rezerve: Michael, Moldovan, Chinteș, Poulolo, Cisse, Ștefănescu, Techereș, Simion, Adams, Pall, Aliev
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Petrolul: Zima - Țuțu, Papp, Dumitrescu, Malula - Jerdea, Hanca, Bran, Martins - Nlundulu, Santos
- Rezerve: Rădulescu, Căpușă, Costache, Huseynov, Ludewig, Zaian, Vega, Paraschiv, Manolache, Leescu, Ioniță
- Antrenor: Ricardo Sousa
- Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac, VAR: George Găman, AVAR: Bogdan Dumitrache
- Stadion: Cluj Arena