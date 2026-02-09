Dele Alli, nopți albe în cazinouri Fotbalistul rămas fără echipă de 5 luni, pierderi de peste 170.000 de € în sesiuni de poker până la 2 dimineața!
09.02.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 15:44
  • Rămas fără echipă, după ce Como a renunțat la serviciile sale, Dele Alli (29 de ani) pierde nopțile în cazinouri și irosește sume mari de bani.
  • În doar câteva zile, internaționalul englez a pierdut peste 170.000 de euro în sesiuni de poker care s-au întins până la ora 2 dimineața.

Tottenham, Everton, Beșiktaș și Como sunt cele mai importante echipe la care a jucat Dele Alli, ultima aventură, în Serie A, încheiându-se în septembrie 2025, când a fost concediat de Como.

Dele Alli, nopți albe în cazinouri

Fosta vedetă a Angliei, evaluată cândva la 100.000.000 de euro, participă în mod constant la turnee de poker, la Cazinoul Victoria, din centrul Londrei.

Dele Alli a înregistrat pierderi de 29.000 de euro pe noapte.

Daily Mail scrie că pierderile lui Dele Alli au fost atât de mari încât a început să fie descris de alți clienți fideli ai cazinourilor drept o „balenă” (argou de poker pentru un jucător care nu este foarte priceput, dar pierde sume mari).

23.000.000 de euro
e averea estimată pe care ar fi adunat-o Dele Alli

Dele Alli a pierdut peste 170.000 de euro la poker în câteva zile

Un jucător profesionist de poker a povestit pentru sursa citată:

„Cu toții așteptăm cu nerăbdare ca Dele să vină la cazinou, deoarece «prinderea unei balene în laț» este scenariul visat de orice jucător serios. Imediat ce ajunge la cazinou, se trimite un mesaj în care se anunță venirea lui și există o grabă a jucătorilor experimentați de a se alătura jocului, la care participă și el pentru că știm că se pot face bani ușor.

Urcă la mesele de poker cu mize mari, joacă câteva ore și, de obicei, pierde aproximativ 29.000 de euro de fiecare dată, ceea ce îmi imaginez că este limita de credit zilnică pe care i-a acordat-o cazinoul”.

Un alt jucător adaugă: „Este destul de trist pentru că nu vorbește niciodată cu nimeni și nu pare a fi atât de fericit. Știm cu toții că nu duce lipsă de bani și nu pare prea deranjat să piardă atât de mult, ceea ce este minunat pentru noi.

În cele din urmă, pokerul este o lume dificilă și, indiferent ce s-ar întâmpla pentru un jucător, nu există loc pentru emoții. Totul se rezumă la a juca și a câștiga cât mai mulți bani posibil”.

37 de selecții pentru Anglia
a adunat Dele Alli

Dele Alli, copilărie plină de traume

Într-o discuție cu Gary Neville, în 2023, Alli a dezvăluit că a petrecut o perioadă la dezintoxicare pentru a scăpa de dependența de somnifere, în timp ce încerca să-și înfrunte trecutul.

Dele Alli a avut o copilărie dificilă și spune că traumele și-au pus amprenta asupra carierei sale.

„Sincer, copilăria mea este ceva despre care nu am vorbit prea mult. Adică, cred că au fost câteva incidente. La 6 ani, am fost molestat de prietenul mamei. Mama era alcoolică. Am fost trimis în Africa să învăț disciplina, apoi am fost trimis înapoi.

La 7 ani am început să fumez, la 8 ani am început să vând droguri. O persoană mai în vârstă mi-a spus că nu ar opri un copil pe bicicletă, așa că mergeam cu mingea de fotbal și, pe dedesubt, aveam droguri. La 11 ani am fost spânzurat de un pod de un tip din cartierul vecin, un bărbat”.

În copilărie, a locuit cu tatăl său milionar în Nigeria, într-o vilă cu 10 camere, mergând la o școală privată și fiind servit de trei servitoare, înainte de a se întoarce la mama sa alcoolică la vârsta de 11 ani, după ce tatăl său s-a recăsătorit și s-a mutat la Houston, Texas.

anglia tottenham poker dele alli como
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share