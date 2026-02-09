„Pot să te sărut. Acesta este contact” Luciano Spalletti și-a încheiat discursul anti-arbitri pupând o reporteră pe umăr pentru a-și demonstra teoria +6 foto
Luciano Spallletti a pupat-o pe umăr pe Federica Zille, reporter DAZN
„Pot să te sărut. Acesta este contact” Luciano Spalletti și-a încheiat discursul anti-arbitri pupând o reporteră pe umăr pentru a-și demonstra teoria

Publicat: 09.02.2026, ora 11:53
Actualizat: 09.02.2026, ora 11:54
  • JUVENTUS - LAZIO 2-2. Luciano Spalletti (66 de ani) a ținut un întreg discurs, la flash interviu, în care s-a plâns de arbitri și le-a cerut să fie profesioniști.
  • Antrenorul echipei din Torino a încheiat declarațiile cu un sărut pe umărul reporterei care-l intervieva, pentru a-și demonstra punctul de vedere: „Pot să te sărut? Acesta este contact”.

Juventus a revenit de la 0-2 cu Lazio, grație golurilor marcate de Weston McKennie ('59) și Pierre Kalulu ('90+6).

Reușitele lui Lazio au fost semnate de Pedro ('45+2) și Gustav Isaksen ('47).

Luciano Spalletti, către o reporteră: „Pot să te sărut? Acesta este contact”

Meciul n-a fost lipsit de controverse. Lui Koopmeiners i-a fost anulat un gol pentru poziția de ofsaid a lui Khephren Thuram, la scorul de 0-0.

Un alt moment intens dezbătut a fost un posibil fault al lui Mario Gila asupra lui Juan Cabal. Despre această fază, specialistul în arbitraj Luca Marelli, de la DAZN Italia, a spus că ar fi trebuit să fie penalty.

Spalletti a lansat o tiradă la adresa arbitrilor, încheiată cu un sărut pe umărul jurnalistei DAZN, Federica Zille:

„Regulile sunt prea rigide în acest moment, rigiditatea este cea care mi se pare a fi problema. Dacă nimeni nu își dă seama că a existat un henț, cine este afectat de asta?

Analiștii spun mereu «a existat contact», dar asta nu înseamnă nimic, nu-i așa? Pot să te sărut? Acesta este contact. Mângâierea este un contact, trebuie să vedem ce contact este. E un impact, nu un contact”, a spus Spalletti în timp ce o săruta pe umăr pe intervievatoare.

Luciano Spalletti a sărutat-o pe umăr pe jurnalist DAZN, Federica Zille Luciano Spalletti a sărutat-o pe umăr pe jurnalist DAZN, Federica Zille Luciano Spalletti a sărutat-o pe umăr pe jurnalist DAZN, Federica Zille Luciano Spalletti a sărutat-o pe umăr pe jurnalist DAZN, Federica Zille Luciano Spalletti a sărutat-o pe umăr pe jurnalist DAZN, Federica Zille
Apoi, a continuat: „Este vorba despre context, contactul nu este același lucru cu impactul. Vor exista întotdeauna dificultăți dacă există reguli în care fiecare atingere cu mâna a balonului e penalty, fiecare fault e penalty. Pentru asta există VAR, poți evalua contextul în totalitatea sa”.

Faza care i-a avut în prim-plan pe Mario Gila și Juan Cabal s-a petrecut în careul lui Lazio, în prima repriză.

Columbianul a încercat să-l depășească pe Gila, dar s-a ciocnit de acesta. Spaniolul care era deja în alunecare l-a lovit pe Cabal.

Jocul a continuat, mingea ajungând la Koopmeiners, care a șutat din marginea careului și a marcat, dar s-a dictat ofsaid la Thuram, care i-a obstrucționat vederea lui Provedel.

Cabal vs. Gila și ofsaidul la Thuram
Cabal vs. Gila și ofsaidul la Thuram

Cabal vs. Gila și ofsaidul la Thuram Cabal vs. Gila și ofsaidul la Thuram Cabal vs. Gila și ofsaidul la Thuram
Luciano Spalletti: „Singurul neprofesionist a fost arbitrul”

Apoi, la conferința de presă, tehnicianul și-a reluat atacul asupra manierei de arbitraj:

„Arbitrul a interpretat-o ​​cum a vrut. Fundașul a comis o imprudență, intrând prin alunecare, și-a asumat un risc. Dar nu sunt aici să spun dacă a fost penalty sau nu, asta e relativ neimportant pentru mine.

Gila lovește un jucător care alerga, care putea primi mingea, deci a fost o faptă imprudentă.

În zilele noastre, toată lumea se plânge de reguli. Regulile sunt bune, dar există întotdeauna interpretări. Situațiile trebuie întotdeauna evaluate, trebuie judecate. Chiar și în seara asta, am fost 23 pe teren, iar singurul neprofesionist a fost arbitrul.

Nu vreau să vorbesc despre arbitri, nu vreau, dar în fiecare duminică apare ceva nou. Dacă te gândești că de fiecare dată când un jucător e călcat este penalty, atunci cel din seara asta este penalty toata ziua.

Când ajunge acasă seara, arbitrul trebuie să se gândească dacă să continue sau nu să facă asta”.

Nu am vorbit niciodată despre arbitri atunci când deciziile au fost împotriva mea sau în favoarea mea. În meciul cu Atalanta, VAR l-a chemat pe arbitru să vadă hențul un minut și jumătate mai târziu, când nimeni, inclusiv Raffaele Palladino, care era chiar lângă mine pe linia de tușă, nu avea nicio idee la ce servea asta. Luciano Spalletti

JUVENTUS lazio Luciano Spalletti reportera
23:15
22:51
23:04
22:11
