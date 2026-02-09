Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!

Franck Ribery, 42 de ani, 12 în tricoul lui Bayern, ar putea fi legat în dosarul „Jeffrey Epstein” de scandalul în care a fost acuzat, împreună cu Karim Benzema, că a avut relații cu o prostituată minoră.

Cazul a durat patru ani, 2010-2014, dar procesul a fost abandonat după zece zile din lipsă de probe.

Un nume mare al fotbalului, inclus printre milioanele de documente scoase la lumină de Departamentul de Justiție al Statelor Unite în uriașul dosar „Jeffrey Epstein”.

Miliardarul american acuzat și condamnat pentru viol, pedofilie și trafic de carne vie. Mort în închisoare, pe 10 august 2019, la 66 de ani.

Ribery și Benzema, caz de patru ani, proces de zece zile

Franck Ribery, 42 de ani astăzi, a jucat între 2007 și 2019 pentru Bayern Munchen, cucerind 23 de trofee.

Francezul ar putea fi legat acum de scandalul în care a fost implicat în perioada 2010-2014 împreună cu Karim Benzema, colegul de la națională.

Ambii au fost acuzați că au avut relații sexuale cu o prostituată minoră, Zahia Dehar, în vârstă de 16 ani.

La patru ani de la declanșarea anchetei, pe 20 ianuarie 2014, a început procesul, dar cazul a fost închis zece zile mai târziu, după ce judecătorul a hotărât că probele nu sunt evidente.

Ce apare în dosarul „Epstein”: „Ribery era agresiv”

În documentul relevat acum, victima vorbește de Ribery și de avocatul lui Benzema, Sylvain Cormier.

„Franck Ribery a încercat să mă agreseze în timp ce mă aflam în grădină. Mi-a aflat numărul de telefon și adresa. Poliția l-a înconjurat și l-a escortat înapoi la mașina sa. Era agresiv și amenințător”, a afirmat aceasta.

În document, se referă la Cormier, „care își agresase fosta parteneră într-un club de noapte în fața mea, iar eu o sfătuisem să depună plângere.

Ulterior, Cormier a apărut alături de Franck Ribery, când a fost chemată poliția judiciară din Versailles, pentru că acesta ceruse să-i fie aduse fete de 14 ani Victimă, în dosarul „Epstein”

Ce i s-a spus după ce a fost bătută: „Franck mi-a cerut să fac asta”

Ea mai susține că a fost agresată de Cormier la cererea lui Ribery.

„Implicarea lui Franck Ribery în lumea prostituției nu mai are nevoie de dovezi, prin legăturile cu avocatul penalist Cormier, din Lyon.

Cormier m-a bătut și mi-a zis: «Franck mi-a cerut să fac asta»”.

