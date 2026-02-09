„Un ratat absolut” Trump atacă un sportiv olimpic american care a vorbit tare la Jocuri contra situației din SUA: „Ce nu reprezint”
Donald Trump a avut multe reacții controversate în al doilea mandat de președinte SUA, din 20 ianuarie 2026 Foto: Imago
Jocurile Olimpice

„Un ratat absolut” Trump atacă un sportiv olimpic american care a vorbit tare la Jocuri contra situației din SUA: „Ce nu reprezint”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 14:44
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 14:44
  • Donald Trump nu acceptă criticile. Cum a reacționat președintele Statelor Unite când schiorul Hunter Hess a răspuns, la Jocurile Olimpice, întrebărilor despre tensiunile din țara sa. 
  • Cum a fost atacat sportivul american de compatrioți pe rețelele de socializare.

Donald Trump se înfurie de fiecare dată când aude un american care contestă modul în care conduce Statele Unite.

Studenți hărțuiți după derby-ul Clujului „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!”. Un lider UDMR susține că agresorii ar fi fani ai lui U
Citește și
Studenți hărțuiți după derby-ul Clujului „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!”. Un lider UDMR susține că agresorii ar fi fani ai lui U
Citește mai mult
Studenți hărțuiți după derby-ul Clujului „Dacă vrei să vorbești limba cailor, du-te la Budapesta!”. Un lider UDMR susține că agresorii ar fi fani ai lui U

După ce s-a întâmplat luna trecută în Minneapolis, Minnesota, doi protestatari împușcați mortal pe stradă de agenții ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA), era de așteptat ca sportivii să fie întrebați în timpul Jocurile Olimpice despre situația din țara lor.

Cuvintele lui Hunter Hess l-au supărat pe Donald Trump

Hunter Hess, 27 de ani, care participă pentru prima oară la JO (schi acrobatic-halfpipe), a spus ce simte într-o conferință de presă.

Schiorul american Hunter Hess Foto: X Schiorul american Hunter Hess Foto: X
Schiorul american Hunter Hess Foto: X

„Evident, sunt o mulțime de lucruri care nu-mi plac și cred că nici altor oameni nu le plac.

Pentru mine, este vorba mai degrabă de a-mi reprezenta prietenii și familia de acasă, să reprezint tot ce cred că e bun în Statele Unite”, a afirmat schiorul.

A punctat însă și alt aspect, care a atras cel mai mult atenția.

Doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în țară Hunter Hess, sportiv olimpic american

Trump: „Hess nici măcar nu ar fi trebuit să facă parte din echipă”

Trump a replicat imediat pe rețeaua de socializare pe care postează frecvent, Truth Social.

A rupt din context o parte din declarația lui Hess și l-a insultat.

Hunter Hess, în timpul unui concurs de schi acrobatic Foto: Imago Hunter Hess, în timpul unui concurs de schi acrobatic Foto: Imago
Hunter Hess, în timpul unui concurs de schi acrobatic Foto: Imago

„Schiorul olimpic american Hunter Hess, un ratat absolut, susține că nu își reprezintă țara la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Dacă e așa, nici măcar nu ar fi trebuit să facă parte din echipă. Este rău că e acolo. E foarte greu să susții pe cineva ca el”, a scris președintele, cu finalul MAGA: „Make America Great Again”.

American contra american: „Taci naibii din gură! Du-te și trăiește în altă parte!”

Hess nu a fost atacat doar de Trump. Alți compatrioți au comentat împotriva lui pe social media, potrivit Marca.com.

Jake Paul, influencerul care apare și în gale de box, luptând în ring, a scris pe X: „Taci naibii din gură, te rog din partea tuturor americanilor adevărați! Dacă nu vrei să reprezinți această țară, du-te și trăiește în altă parte!”.

Un politician din același partid cu președintele, republicanul Tim Burchett, a reacționat: „Taci și du-te să te joci în zăpadă!”.

Citește și

Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor
Jocurile Olimpice
12:08
Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor
A vrut să se lase! Schiorul care a cucerit primul aur la aceste Jocuri a fost aproape să renunțe după moartea tatălui
Jocurile Olimpice
08:55
A vrut să se lase! Schiorul care a cucerit primul aur la aceste Jocuri a fost aproape să renunțe după moartea tatălui
Citește mai mult
A vrut să se lase! Schiorul care a cucerit primul aur la aceste Jocuri a fost aproape să renunțe după moartea tatălui

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
SUA Jocurile Olimpice donald trump ICE Hunter Hess
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share