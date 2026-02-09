„Un ratat absolut” Trump atacă un sportiv olimpic american care a vorbit tare la Jocuri contra situației din SUA: „Ce nu reprezint”

Donald Trump nu acceptă criticile. Cum a reacționat președintele Statelor Unite când schiorul Hunter Hess a răspuns, la Jocurile Olimpice, întrebărilor despre tensiunile din țara sa.

Cum a fost atacat sportivul american de compatrioți pe rețelele de socializare.

Donald Trump se înfurie de fiecare dată când aude un american care contestă modul în care conduce Statele Unite.

După ce s-a întâmplat luna trecută în Minneapolis, Minnesota, doi protestatari împușcați mortal pe stradă de agenții ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA), era de așteptat ca sportivii să fie întrebați în timpul Jocurile Olimpice despre situația din țara lor.

Cuvintele lui Hunter Hess l-au supărat pe Donald Trump

Hunter Hess, 27 de ani, care participă pentru prima oară la JO (schi acrobatic-halfpipe), a spus ce simte într-o conferință de presă.

Schiorul american Hunter Hess Foto: X

„Evident, sunt o mulțime de lucruri care nu-mi plac și cred că nici altor oameni nu le plac.

Pentru mine, este vorba mai degrabă de a-mi reprezenta prietenii și familia de acasă, să reprezint tot ce cred că e bun în Statele Unite”, a afirmat schiorul.

A punctat însă și alt aspect, care a atras cel mai mult atenția.

Doar pentru că port steagul nu înseamnă că reprezint tot ce se întâmplă în țară Hunter Hess, sportiv olimpic american

Team USA Skier Hunter Hess: “It brings up mixed emotions to represent the U.S. right now… Just because I wear the flag doesn't mean I represent everything that's going on in the U.S.”



Woke virtue signaling at the Olympics is already starting…pic.twitter.com/e158ePWDcr — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 7, 2026

Trump: „Hess nici măcar nu ar fi trebuit să facă parte din echipă”

Trump a replicat imediat pe rețeaua de socializare pe care postează frecvent, Truth Social.

A rupt din context o parte din declarația lui Hess și l-a insultat.

Hunter Hess, în timpul unui concurs de schi acrobatic Foto: Imago

„Schiorul olimpic american Hunter Hess, un ratat absolut, susține că nu își reprezintă țara la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Dacă e așa, nici măcar nu ar fi trebuit să facă parte din echipă. Este rău că e acolo. E foarte greu să susții pe cineva ca el”, a scris președintele, cu finalul MAGA: „Make America Great Again”.

American contra american: „Taci naibii din gură! Du-te și trăiește în altă parte!”

Hess nu a fost atacat doar de Trump. Alți compatrioți au comentat împotriva lui pe social media, potrivit Marca.com.

Jake Paul, influencerul care apare și în gale de box, luptând în ring, a scris pe X: „Taci naibii din gură, te rog din partea tuturor americanilor adevărați! Dacă nu vrei să reprezinți această țară, du-te și trăiește în altă parte!”.

Un politician din același partid cu președintele, republicanul Tim Burchett, a reacționat: „Taci și du-te să te joci în zăpadă!”.

