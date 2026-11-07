„Așa se obțin victoriile!”  Ce adversar a remarcat Florin Maxim după victoria Corvinului cu FCSB +74 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Așa se obțin victoriile!” Ce adversar a remarcat Florin Maxim după victoria Corvinului cu FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 23:15
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 23:28
  • FCSB - Corvinul 0-1. Florin Maxim (45 de ani), antrenorul hunedorenilor, a reacționat după triumful obținut de echipa sa în etapa #15 din Superliga.
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Corvinul și-a asigurat victoria grație golului spectaculos reușit de Fabry din afara careului, chiar înainte de pauză.

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FCSB - Corvinul 0-1. Florin Maxim: „La noi apărarea începe cu atacantul”

Florin Maxim a fost mulțumit de jocul echipei sale și a remarcat calitatea individuală a lui Denis Drăguș.

„E bine că am absorbit presiunea FCSB-ului. Nu e ușor să câștigi și fără gol primit. Ne bucurăm că am obținut această victorie.

Ne așteptam să joace Drăguș. S-a și văzut astăzi, e un jucător care poate schimba soarta unei partide.

Am stat foarte bine grupați. Distanță între linii foarte mică. Mijlocașii laterali au făcut un efort extraordinar. Cam așa se obțin victoriile în Liga 1 și mai ales cu un adversar de talia celor de la FCSB”, a declarat Florin Maxim la Prima Sport.

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.jpg
FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.jpg

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Florin Maxim a subliniat dificultatea cu care Corvinul a obținut această victorie.

„La noi, apărarea începe cu atacantul. A fost un efort foarte mare din partea lor. N-a fost simplu.

Ne-a dereglat puțin și acea schimbare rapidă a lui Dragoș Albu (n.r. în prima repriză). I-a rămas gheata înfiptă în gazon, s-a lovit singur, s-a răsucit puțin și a auzit o trosnitură la genunchi. Sper să nu fie nimic grav”.

Miercuri ne vedem. Oricum ajungem mâine dimineața, așa că mâine nu putem socoti ca e o zi liberă. Au două zile, miercuri ne vedem și mai avem o lună de zile, după care vom avea și vacanța. Florin Maxim, antrenor Corvinul

VIDEO Fabry a amuțit tribunele! Gol superb, care a adus victoria Corvinului cu FCSB

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