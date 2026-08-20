Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești +8 foto
Terenul nu e tocmai în cea mai bună stare pe „Rapid”. Așa a fost miercuri, în Liga Campionilor. Foto: Imago
Liga Campionilor

Cauza problemelor Rapidului FOTO: De ce va suferi echipa lui Pancu după meciurile europene ale lui Hapoel. Antrenorii din Ligă, enervați de Giulești

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 12:49
  • Hapoel Beer-Sheva va juca la București toate meciurile de acasă în actualul sezon continental, în faza principală de Champions sau Europa League. 
  • Partidele echipei israeliene în competițiile UEFA vor agrava problema de pe stadionul Rapid. 
  • Ce au spus antrenorii lui Hapoel și Sabah despre terenul din Giulești după jocul de miercuri, în turul play-off-ului Ligii Campionilor. 
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Hapoel Beer-Sheva a ales Giulești ca stadion-gazdă pentru partidele sale în competițiile continentale în acest sezon.

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Rapid va suferi după meciurile lui Hapoel. Terenul deja arată rău

A început miercuri, cu turul play-off-ului Ligii Campionilor, 2-1 cu Sabah, și va continua în faza principală de Champions sau Europa League.

Ceea ce înseamnă minimum patru jocuri pe arena Rapidului. Va supune terenul unei presiuni suplimentare în toamnă.

Gazonul oricum nu arată prea bine, pare tot mai afectat de la meci la meci.

Se vede starea destul de rea a terenului de pe stadionul Rapid în timpul jocului Hapoel-Sabah, în play-off-ul Ligii
Se vede starea destul de rea a terenului de pe stadionul Rapid în timpul jocului Hapoel-Sabah, în play-off-ul Ligii

Galerie foto (8 imagini)

Se vede starea destul de rea a terenului de pe stadionul Rapid în timpul jocului Hapoel-Sabah, în play-off-ul Ligii. Fotografii: Raed Krishan Se vede starea destul de rea a terenului de pe stadionul Rapid în timpul jocului Hapoel-Sabah, în play-off-ul Ligii Se vede starea destul de rea a terenului de pe stadionul Rapid în timpul jocului Hapoel-Sabah, în play-off-ul Ligii Se vede starea destul de rea a terenului de pe stadionul Rapid în timpul jocului Hapoel-Sabah, în play-off-ul Ligii Se vede starea destul de rea a terenului de pe stadionul Rapid în timpul jocului Hapoel-Sabah, în play-off-ul Ligii
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Mai ales în zona porților, dar nu numai acolo, suprafața verde are probleme în multe locuri și influențează jocul, mai ales în cazul unor jucători tehnici, care caută o iarbă perfectă și nu o mai au acum în Giulești.

Cei de la Hapoel nu sunt mulțumiți, însă la un moment dat nici vișiniii lui Daniel Pancu nu se vor mai bucura evoluând pe un gazon cu multe imperfecțiuni.

Antrenor Sabah: „E păcat. Calitatea gazonului nu a fost la standardul dorit”

După duelul de miercuri, ambii antrenori din Ligă s-au enervat din cauza terenului. Mai ales cel de la Sabah.

Lituanianul Valdas Dambrauskas a reacționat la subiectul deschis la conferință de GOLAZO.ro:

„Nu vreau să folosesc gazonul ca scuză, totuși, probabil că mă întrebați despre teren pentru că ați văzut că nu era în cea mai bună stare”.

E păcat. La acest nivel, auzind imnul Ligii Campionilor, te aștepți la cele mai bune condiții, iar calitatea gazonului nu a fost acum la standardul dorit Valdas Dambrauskas, antrenor Sabah

Antrenor Hapoel: „Gazonul putea fi mai bun”

La rândul său, Ran Kozuch s-a plâns: „Gazonul putea fi mai bun, dar asta nu depinde de mine. Nu e jobul meu, trebuie să se ocupe cei care au grijă de teren”.

Știe că va reveni la București pentru meciurile din faza principală și nu-i place să-și vadă echipa jucând pe o suprafață rea.

Am ales România pentru că este mai aproape de Israel decât Ungaria, distanța e mai mică și contează la cât de mult călătorim. Preferam să jucăm acasă, în Israel, dar aceasta este situația și trebuie să ne adaptăm Ran Kozuch, antrenor Hapoel Beer-Sheva

Hapoel Beer-Sheva vs Sabah, la București

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpeg
Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpeg

Galerie foto (57 imagini)

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (1).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (2).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (3).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (4).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (5).jpeg
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