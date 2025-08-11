„Asta o să fac cu prima” Denis Rusu, discurs emoționant după prestația de nota 10 din victoria cu FCSB

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Denis Rusu (34 de ani) a fost desemnat omul meciului pentru prestația excelentă pe care a avut-o în Ghencea.

Portarul din Republica Moldova a dezvăluit ce va face cu prima obținută după victoria din etapa #5.

Președintele Ilie Lemnaru a anunțat că jucătorii de la Unirea Slobozia vor încasa o primă normală pentru succesul obținut în fața campioanei.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1 . Denis Rusu: „O să cumpăr un cadou copilului”

„A fost foarte greu azi. Știam că așa va fi aici, dar suntem foarte fericiți pentru aceste 3 puncte. Ne bucurăm azi de ele, iar de mâine începem să ne pregătim pentru următorul meci.

Noi avem încredere în noi, dar până la 3 puncte e drum lung. Mergem cu încredere la fiecare meci.

Mă bucur pentru parade. Asta e meserie portarilor și mă bucur că am ajutat echipa. Suntem o echipă mică, dar ne-am luptat și am avut atitudinea. Asta cred că a făcut diferența.

Avem o primă simplă. Nu avem prime speciale. Ce o să fac cu banii? O să cumpăr un cadou copilului”, a spus Denis Rusu, potrivit sport.ro.

13 parade a reușit Denis Rusu în meciul cu FCSB. Platforma de specialitate Sofascore i-a dat nota 10

De-a lungul carierei, Denis Rusu a mai trecut pe la Rapid Ghidighici, Zimbru Chișinău, Poli Iași, Viitorul Târgu Jiu, Universitatea Craiova și Gloria Buzău.

VIDEO. Dinamovistul Raul Rotund, decisiv în FCSB - Unirea Slobozia 0-1

