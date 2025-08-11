„Asta o să fac cu prima” Denis Rusu, discurs emoționant după prestația  de nota 10  din victoria cu FCSB +10 foto
Florin Tănase și Denis Rusu (FOTO: Sport Pictures)
„Asta o să fac cu prima” Denis Rusu, discurs emoționant după prestația de nota 10 din victoria cu FCSB

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 17:15
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 18:56
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Denis Rusu (34 de ani) a fost desemnat omul meciului pentru prestația excelentă pe care a avut-o în Ghencea.
  • Portarul din Republica Moldova a dezvăluit ce va face cu prima obținută după victoria din etapa #5.

Președintele Ilie Lemnaru a anunțat că jucătorii de la Unirea Slobozia vor încasa o primă normală pentru succesul obținut în fața campioanei.

„Atunci vom da o primă mai mare" Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!"
„Atunci vom da o primă mai mare" Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!"
„Atunci vom da o primă mai mare” Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!”

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Denis Rusu: „O să cumpăr un cadou copilului”

„A fost foarte greu azi. Știam că așa va fi aici, dar suntem foarte fericiți pentru aceste 3 puncte. Ne bucurăm azi de ele, iar de mâine începem să ne pregătim pentru următorul meci.

Noi avem încredere în noi, dar până la 3 puncte e drum lung. Mergem cu încredere la fiecare meci.

Mă bucur pentru parade. Asta e meserie portarilor și mă bucur că am ajutat echipa. Suntem o echipă mică, dar ne-am luptat și am avut atitudinea. Asta cred că a făcut diferența.

Avem o primă simplă. Nu avem prime speciale. Ce o să fac cu banii? O să cumpăr un cadou copilului”, a spus Denis Rusu, potrivit sport.ro.

13 parade
a reușit Denis Rusu în meciul cu FCSB. Platforma de specialitate Sofascore i-a dat nota 10

De-a lungul carierei, Denis Rusu a mai trecut pe la Rapid Ghidighici, Zimbru Chișinău, Poli Iași, Viitorul Târgu Jiu, Universitatea Craiova și Gloria Buzău.

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
VIDEO. Dinamovistul Raul Rotund, decisiv în FCSB - Unirea Slobozia 0-1

Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
10:49
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
„Am jucat și pentru Dinamo”  Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece 
23:14
„Am jucat și pentru Dinamo” Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece
„Am jucat și pentru Dinamo”  Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece 
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
14:54
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
17:14
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
13:31
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
11:32
„Becali m-a jignit” Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
