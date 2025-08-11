Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea +10 foto
Suporterii echipei Unirea Slobozia (FOTO: Sport Pictures)
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 10:49
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 18:57
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Fanii ialomițeni au avut un mesaj pentru Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al campioanei, după victoria obținută în etapa #5 din Liga 1. Detalii, în rândurile de mai jos

După ce Unirea Slobozia a promovat, la finalul sezonului trecut, oficialul roș-albaștrilor a făcut declarații care i-au deranjat pe fanii ialomițeni.

„Atunci vom da o primă mai mare" Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!"
„Atunci vom da o primă mai mare” Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!”
„Atunci vom da o primă mai mare” Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!”

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Contre între fanii ialomițeni și Mihai Stoica

Unirea a fost nevoită să dispute meciurile de „acasă” din sezonul 2024/25 la Clinceni, Stadionul „1 Mai” din Slobozia aflându-se în proces de renovare. Speră să revină pe arena sa în luna noiembrie, însă până atunci va juca tot în Ilfov.

În urmă cu câteva luni, Mihai Stoica susținea că echipa ialomițeană nu ar fi trebuit să aibă drept de promovare.

„Cu tot respectul pentru Slobozia, dar nu înţeleg promovarea asta. Nici nu e o promovare pentru oamenii din oraş, că nu joci acasă, joci pe un stadion de Divizia C.

Nu există aşa ceva, e un miros incredibil acolo, chiar vorbeam şi cu cei de la Craiova despre asta.

Nu e normal să joci la Sf. Gheorghe pe o bijuterie, apoi să te duci să joci pe un teren pe care îţi sare mingea în ochi, în care faci patinaj.

Nu ai licenţă la stadion, vii să joci în Bucureşti. Tu, FRF, omologhezi asta? Dacă vreţi să jucaţi, jucaţi la Târgovişte, că sunt două stadioane” spunea Mihai Stoica, potrivit sport.ro.

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
+10 Foto
După victoria uriașă în fața celor de la FCSB, fanii Unirii Slobozia au avut un mesaj direct pentru președintele Consiliului de Administrație al campioanei:

„MM Stoica, asta-i Slobozia!”, au scandat cei aproximativ 50 de suporteri ai echipei lui Prepeliță care au asistat duminică la partida din Ghencea.

Unirea Slobozia, tot mai aproape de întoarcerea „acasă”: imagini GOLAZO.ro de pe șantierul de la Stadionul 1 Mai

Lucrările de modernizare la Stadionul Municipal din Slobozia sunt în desfășurare, iar Unirea speră să revină „acasă” cât mai curând.

Inițial, lucrările trebuiau să înceapă în august 2024, cu un buget estimat la aproximativ 1,6 milioane de euro. Din cauza unor întârzieri birocratice și logistice, startul efectiv al șantierului a fost dat abia pe 30 mai 2025.

Cu toate acestea, autoritățile locale speră ca stadionul să fie pregătit pentru meciuri oficiale de Liga 1 cel târziu în noiembrie, iar primul meci disputat de Unirea ca gazdă să fie cel cu CFR Cluj, la jumătatea lunii.

Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (13).jpg
Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (13).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (1).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (2).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (3).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (4).jpg Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia FOTO GOLAZO (5).jpg
+24 Foto
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!" Fotbalist FCSB,  scos „la careu" după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo"
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB, scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo”
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB,  scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo”

VIDEO. Raul Rotund, decisiv în FCSB - Unirea Slobozia 0-1

„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!" Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!". Replica lui Rotaru
00:41
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe"  Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... "
00:23
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe” Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ”
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe”  Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
suporteri Mihai Stoica liga 1 Unirea Slobozia fcsb
