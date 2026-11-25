Edi Iordănescu (48 de ani) a plecat spre Londra, unde urmează să semneze cu Watford, echipă din liga a doua engleză.

Fostul selecționer al României a ajuns la un acord cu formația din Championship și ar putea asista din tribune la meciul cu Blackburn, programat în această seară.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Iordănescu ar urma să devină primul antrenor român care pregătește o echipă din primele două ligi ale Angliei.

Edi Iordănescu a plecat în Anglia: „Va fi o oficializare”

Fostul selecționer trebuia să ajungă în Anglia încă de marți, însă negocierile s-au prelungit din cauza unor neînțelegeri privind durata contractului.

Între timp, discuțiile au fost reluate, iar problemele s-ar fi rezolvat, conform watfordobserver.co.uk.

În această dimineață, Iordănescu s-a îmbarcat într-un avion spre Londra. Potrivit digisport.ro, când a fost întrebat despre posibilitatea de a deveni primul antrenor român din primele două ligi engleze, fostul selecționer a spus:

Sunt primul, sper să nu fiu și ultimul. Doamne ajută să fie cu noroc! Edward Iordănescu, antrenor român.

Watford ocupă locul 20 din 24 în Championship și încearcă să se îndepărteze de zona retrogradării.

„Nu pot să vorbesc pentru că va fi o oficializare și trebuie urmați pașii, dar m-am oprit să vă salut și să vă mulțumesc pentru interes”, a mai declarat antrenorul român, conform sport.ro.

Ce salariu ar urma să aibă Edi Iordănescu la Watford

Edi Iordănescu ar urma să câștige la Watford aproximativ 100.000 de lire sterline pe lună (120.000 de euro), cu tot cu bonusuri, conform fanatik.ro. În șase luni, antrenorul român ar putea încasa în jur de 720.000 de euro.

Contractul ar urma să fie valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani, dacă Watford evită retrogradarea.

24 de antrenori a avut Watford de când familia Pozzo a preluat clubul, în 2012. Pozzo este recunoscut pentru incredibila ușurință cu care dă afară antrenorii. A schimbat 12 tehnicieni de la începutul sezonului 2021-2022, fără a include interimarii

Watford o întâlnește astăzi, 25 noiembrie, pe Blackburn Rovers, de la ora 21:45, în etapa #17 din Championship.

Iordănescu este așteptat în tribunele stadionului Vicarage Road, echipa urmând să fie condusă de Adrian Mariappa, fost fundaș al clubului, ajutat de Paul Furlong și Lloyd Doyley.

Dacă numirea va fi oficializată conform planului, românul ar urma să conducă primul antrenament joi și să debuteze sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, în deplasarea cu Derby County.

Edi Iordănescu, despre naționala României: „Am mare încredere în Gică Hagi”

Înainte să plece în Anglia, Iordănescu a vorbit și despre echipa națională, pe care a pregătit-o între ianuarie 2022 și iulie 2024.

Fostul selecționer s-a arătat încrezător că România poate trece de Estonia în baraj și a transmis un mesaj de susținere pentru Gică Hagi și stafful său.

Doamne ajută să iasă bine! Sunt sigur că echipa națională este mai valoroasă. Am mare încredere în Gică și în staff că vor reuși să pregătească așa cum trebuie pentru a începe campania cu un moral bun și să reușim din nou un turneu final care să ne facă mândri. (n.r - Mergem la EURO?) Așa ar trebui, nu? Edward Iordănescu, fost selecționer

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport