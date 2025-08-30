Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”

Presa din Țările de Jos a criticat prestația lui Dennis Man (27 de ani) din al doilea său meci la PSV.

Campioana a suferit o înfrângere surprinzătoare, 0-2 cu nou-promovata Telstar.

Antrenorul Peter Bosz are mare încredere în Man. L-a trimis pentru a doua oară la rând pe teren încă din primul minut, dar românul n-a convins nici de această dată.

PSV - TELSTAR 0-2 . Dennis Man, luat la țintă de jurnaliștii batavi

Man a combinat bine cu coechipierii săi, ratând doar 3 dintre cele 25 de pase încercate, însă a pierdut de 7 ori mingea și nu a reușit să pună probleme la poarta lui Ronald Koeman Jr., fiul selecționerului olandez.

La fel ca în victoria cu Groeningen, Man nu a mai jucat în repriza secundă. Cel care i-a luat locul a fost tot Esmir Bajraktarevic. Bosniacul nu a mai fost la fel de inspirat ca în runda precedentă, când a reușit o „dublă”.

„Bajraktarevic a produs mai multe ocazii într-un minut decât a avut Dennis Man în întreaga primă repriză, dar a trimis mingea pe lângă la primul său șut. Man a fost unul dintre cei mai slabi jucători ai lui PSV înainte de pauză, și nu a putut trece de nimeni în bandă”, au notat jurnaliștii de la ed.nl.

„Man a fost înlocuit la pauză pentru a doua etapă consecutivă și a jucat remarcabil de slab din nou, nereușind să treacă de niciun adversar. Românul a jucat de data aceasta ca un om invizibil”, a scris și De Telegraaf.

6,9 este nota pe care a primit-o Dennis Man din partea site-ului de specialitate Sofascore

Pentru PSV urmează deplasarea de la Nijmegen, unde o va întâlni pe NEC, pe 13 septembrie.

Până atunci, Dennis Man a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile pe care naționala României le va disputa împotriva reprezentativelor din Canada (amical, 5 septembrie) și Cipru (preliminarii CM 2026, 9 septembrie).

