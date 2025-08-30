Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Jucători FCSB
Europa League

Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 21:30
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 22:00
  • FCSB și-a aflat programul pentru faza principală din Europa League.
  • Campioana României va începe seria celor 8 meciuri în deplasare, în Olanda.
  • Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și pe Digi Sport.

FCSB este prezentă pe tabloul principal din Europa League pentru al doilea an consecutiv, după ce a trecut de Aberdeen, scor 5-2 la general.

Calcule pentru titlu Patronul FCSB a numit adversarii cu care se luptă » A exclus revelația sezonului: „N-are putere”
Citește și
Calcule pentru titlu Patronul FCSB a numit adversarii cu care se luptă » A exclus revelația sezonului: „N-are putere”
Citește mai mult
Calcule pentru titlu Patronul FCSB a numit adversarii cu care se luptă » A exclus revelația sezonului: „N-are putere”

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
Adversarele FCSB în Europa League FOTO UEFA Adversarele FCSB în Europa League FOTO UEFA
Adversarele FCSB în Europa League FOTO UEFA

Adversarele FCSB în Europa League

Feyernoord (Olanda/acasă)

  • Feyenoord Rotterdam, fondată în 1908, a cucerit de-a lungul timpului 39 de trofee. Ultimele performanțe interne, titlul în Eredisivie în 2023, Cupa și Supercupa Țărilor de Jos, în 2024.
  • Locul 3 în ultimul campionat batav, pe 4 în sezonul 2025/26, e o formație tare, cu un lot tânăr, dar fără vedete (22 de străini din 33 de jucători).
  • În această vară, a făcut achiziții în valoare de 56,45 milioane de euro în mercato (cei mai scumpi, olandezul Steijn și portughezul Borges, ambii 10 milioane) și a vândut de 96,63 milioane (cel mai scump, Paixao, la Marseille, 30 de milioane).

Fenerbahce (Turcia/acasă)

  • Fenerbahce, unul dintre cluburile-simbol ale Turciei, nu reușește să mai câștige trofee. Nu a mai fost campioana Super Lig din 2014 și are o singură Cupă în ultimul deceniu, cucerită în urmă cu doi ani.
  • Vicecampioana sezonului trecut, la 11 puncte în spatele lui Galatasaray, tocmai și-a concediat antrenorul, pe Jose Mourinho.
  • „Canarii” au un lot bogat în străini, cu multe nume cunoscute: brazilianul Fred (ex-Manchester United), marocanul En-Nesyri (în trecut la Sevilla), slovacul Skriniar (fost la Inter), brazilianul Talisca (Benfica, la Al-Nassr cu Ronaldo), portughezul Semedo (ex-Benfica/Barcelona/Wolves), columbianul Duran (fost la Aston Villa și coleg al lui Ronaldo la Al-Nassr).

Bologna (Italia/acasă)

  • Locul 9 în Serie A 2024-2025, a debutat cu eșec la Roma (0-1) în actuala stagiune. Îl are antrenor pe Vincenzo Italiano (47 de ani) și un lot cotat la 282,2 milioane de euro. Cei mai cunoscuți jucători sunt veteranii Ciro Immobile (35 de ani) și Federico Bernardeschi (31), întorși în această vară în Italia. 

Young Boys Berna (Elveția/acasă)

  • Pe 3 în campionat stagiunea precedentă, a coborât pe 6 după 4 etape în noua ediție. Cotată la 68,3 milioane, echipa din Berna e pregătită de localnicul Giorgio Contini (51 de ani) și are 14 jucători străini în lot. 

Steaua Roșie Belgrad (Serbia/deplasare)

  • Cea mai faimoasă echipă sârbă, campioana țării sale în ultimii opt ani, așteaptă FCSB pe istoricul „Maracana” (51.755 de locuri). A fost eliminată din play-off-ul Champions de Pafos (1-2 acasă, 1-1 în deplasare). Cotată la 79,2 milioane de euro, Crvena Zvezda îl are pe bancă pe Vladan Milojevic (55 de ani) și tocmai l-a adus pe austriacul de origine sârbă Marco Arnautovic (36). 

Dinamo Zagreb (Croația/deplasare)

  • Vicecampioană în 2024-2025, a cucerit 25 de titluri în Croația. Are o cotă de 56,1 milioane de euro. Antrenor: localnicul Mario Kovacevic (50 de ani). Căpitan, Josip Misic, 31 de ani, mijlocaș defensiv. Stadion: Maksimir (25.912 locuri). 

FC Basel (Elveția/deplasare)

  • Campioana Țării Cantoanelor (are 21 de titluri) e acum pe 5 în superliga elvețiană. Antrenor, Ludovic Magnin (46 de ani), vedetă, căpitanul Xherdan Shaqiri (33), internațional cu 125 de selecții și 32 de goluri. Cota lui Basel: 68,2 milioane. Evoluează acasă pe St. Jakob Park (38.512 locuri). 

Go Ahead Eagles Deventer (Olanda/deplasare)

  • Locul 7 în sezonul trecut de Eredivisie, poziția a 13-a în actuala stagiune. A cucerit prima sa Cupă a Țărilor de Jos în acest an, după 1-1, 4-2 la penaltyuri cu Alkmaar. Antrenată de batavul Melvin Boel (38 de ani, venit în iunie 2025 de la Dordrecht). Cotă totală 28,25 milioane. Stadion: De Adelaarshorst (10.400 locuri). 

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Liga 1, etapa #8 FCSB, Craiova, CFR și Argeș joacă astăzi, Craiova» Toate partidele + clasamentul actualizat
Superliga
09:20
Liga 1, etapa #8 FCSB, Craiova, CFR și Argeș joacă astăzi, Craiova» Toate partidele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #8 FCSB, Craiova, CFR și Argeș joacă astăzi, Craiova» Toate partidele + clasamentul actualizat
Mandorlini, misiune grea Mesaj clar înainte de CFR Cluj - FCSB: „Să nu uităm că joacă de 20 de ani în Europa” » Solicitare pentru Becali: „Vreau să știu”
Superliga
21:13
Mandorlini, misiune grea Mesaj clar înainte de CFR Cluj - FCSB: „Să nu uităm că joacă de 20 de ani în Europa” » Solicitare pentru Becali: „Vreau să știu”
Citește mai mult
Mandorlini, misiune grea Mesaj clar înainte de CFR Cluj - FCSB: „Să nu uităm că joacă de 20 de ani în Europa” » Solicitare pentru Becali: „Vreau să știu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Steaua Rosie Belgrad fenerbahce Dinamo Zagreb fc basel ADVERSARI program feyenoord Young Boys Berna europa league bologna fcsb go ahead eagles
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share