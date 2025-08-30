Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile

FCSB și-a aflat programul pentru faza principală din Europa League.

Campioana României va începe seria celor 8 meciuri în deplasare, în Olanda.

Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

FCSB este prezentă pe tabloul principal din Europa League pentru al doilea an consecutiv, după ce a trecut de Aberdeen, scor 5-2 la general.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

Adversarele FCSB în Europa League FOTO UEFA

Adversarele FCSB în Europa League

Feyernoord (Olanda/acasă)

Feyenoord Rotterdam, fondată în 1908, a cucerit de-a lungul timpului 39 de trofee. Ultimele performanțe interne, titlul în Eredisivie în 2023, Cupa și Supercupa Țărilor de Jos, în 2024.

Locul 3 în ultimul campionat batav, pe 4 în sezonul 2025/26, e o formație tare, cu un lot tânăr, dar fără vedete (22 de străini din 33 de jucători).

În această vară, a făcut achiziții în valoare de 56,45 milioane de euro în mercato (cei mai scumpi, olandezul Steijn și portughezul Borges, ambii 10 milioane) și a vândut de 96,63 milioane (cel mai scump, Paixao, la Marseille, 30 de milioane).

Fenerbahce (Turcia/acasă)

Fenerbahce, unul dintre cluburile-simbol ale Turciei, nu reușește să mai câștige trofee. Nu a mai fost campioana Super Lig din 2014 și are o singură Cupă în ultimul deceniu, cucerită în urmă cu doi ani.

Vicecampioana sezonului trecut, la 11 puncte în spatele lui Galatasaray, tocmai și-a concediat antrenorul, pe Jose Mourinho.

„Canarii” au un lot bogat în străini, cu multe nume cunoscute: brazilianul Fred (ex-Manchester United), marocanul En-Nesyri (în trecut la Sevilla), slovacul Skriniar (fost la Inter), brazilianul Talisca (Benfica, la Al-Nassr cu Ronaldo), portughezul Semedo (ex-Benfica/Barcelona/Wolves), columbianul Duran (fost la Aston Villa și coleg al lui Ronaldo la Al-Nassr).

Bologna (Italia/acasă)

Locul 9 în Serie A 2024-2025, a debutat cu eșec la Roma (0-1) în actuala stagiune. Îl are antrenor pe Vincenzo Italiano (47 de ani) și un lot cotat la 282,2 milioane de euro. Cei mai cunoscuți jucători sunt veteranii Ciro Immobile (35 de ani) și Federico Bernardeschi (31), întorși în această vară în Italia.

Young Boys Berna (Elveția/acasă)

Pe 3 în campionat stagiunea precedentă, a coborât pe 6 după 4 etape în noua ediție. Cotată la 68,3 milioane, echipa din Berna e pregătită de localnicul Giorgio Contini (51 de ani) și are 14 jucători străini în lot.

Steaua Roșie Belgrad (Serbia/deplasare)

Cea mai faimoasă echipă sârbă, campioana țării sale în ultimii opt ani, așteaptă FCSB pe istoricul „Maracana” (51.755 de locuri). A fost eliminată din play-off-ul Champions de Pafos (1-2 acasă, 1-1 în deplasare). Cotată la 79,2 milioane de euro, Crvena Zvezda îl are pe bancă pe Vladan Milojevic (55 de ani) și tocmai l-a adus pe austriacul de origine sârbă Marco Arnautovic (36).

Dinamo Zagreb (Croația/deplasare)

Vicecampioană în 2024-2025, a cucerit 25 de titluri în Croația. Are o cotă de 56,1 milioane de euro. Antrenor: localnicul Mario Kovacevic (50 de ani). Căpitan, Josip Misic, 31 de ani, mijlocaș defensiv. Stadion: Maksimir (25.912 locuri).

FC Basel (Elveția/deplasare)

Campioana Țării Cantoanelor (are 21 de titluri) e acum pe 5 în superliga elvețiană. Antrenor, Ludovic Magnin (46 de ani), vedetă, căpitanul Xherdan Shaqiri (33), internațional cu 125 de selecții și 32 de goluri. Cota lui Basel: 68,2 milioane. Evoluează acasă pe St. Jakob Park (38.512 locuri).

Go Ahead Eagles Deventer (Olanda/deplasare)

Locul 7 în sezonul trecut de Eredivisie, poziția a 13-a în actuala stagiune. A cucerit prima sa Cupă a Țărilor de Jos în acest an, după 1-1, 4-2 la penaltyuri cu Alkmaar. Antrenată de batavul Melvin Boel (38 de ani, venit în iunie 2025 de la Dordrecht). Cotă totală 28,25 milioane. Stadion: De Adelaarshorst (10.400 locuri).

