Ruben Amorim, ironizat VIDEO. Echipa din Liga 4 care a eliminat Manchester United pune sare pe rana antrenorului » Momentul s-a viralizat

Grimsby Town, echipă din a patra ligă engleză, îl ironizează pe Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United.

Echipa de pe Old Trafford a suferit o înfrângere rușinoasă în Cupa Ligii Angliei. A fost 2-2 după 90 de minute și 11-12 la loviturile de departajare.

Ruben Amorim, ironizat de Grimsby Town

În timpul meciului de pe „Blundell Park”, Amorim a fost surprins în timp ce se muta mici magneți pe o planșă tactică. Pregătea minuțios strategia, deși fanii lui United consideră că Grimsby Town ar fi trebuit să fie eliminată fără niciun fel de efort.

FOTO: captură video ITV Sport/The Sun

Imaginile cu tehnicianul s-au viralizat rapid, iar cei de la Grimsby Town răsucesc cuțitul în rana portughezului.

Clubul din League Two a anunțat echipa de start pentru meciul cu Bristol Rovers printr-un videoclip în care un reprezentant media deplasează magneți pe o tabla tactică. La fel ca Amorim.

Let's take you through our side for this afternoon... 😉#GTFC pic.twitter.com/jyCh7Q0pEl — Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) August 30, 2025

„Patru schimbări față de echipa care a remizat 2-2 cu Manchester United și, în cele din urmă, a învins la loviturile de departajare în acea noapte faimoasă la Blundell Park”, a spus reprezentantul clubului Grimsby Town. Videoclipul a adunat 5,7 milioane de vizualizări în doar 8 ore.

Echipa antrenată de David Artell a pierdut meciul cu Bristol Rovers, scor 0-1, și e pe locul 8 în League Two, cu 11 puncte după șase etape.

