Marco Silva, antrenor Fulham (Foto: IMAGO)
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!" » Cele trei faze controversate

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 22:35
  • CHELSEA - FULHAM 2-0. Marco Silva (48 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat arbitrajul de pe Stamford Bridge: „Este ceva incredibil!”.
  • „Centralul” Robert Jones și cei aflați în camera VAR au luat mai multe decizii controversate împotriva lui Fulham.

Antrenorul portughez consideră că echipa sa a fost dezavantajată la cel puțin trei faze.

CHELSEA - FULHAM 2-0. Marco Silva crede că echipa lui a fost „furată”

Primul moment controversat s-a petrecut în minutul 21, când Josh King a înscris ceea ce ar fi trebuit să fie primul său gol în Premier League.

După ce a revăzut faza, arbitrul Rob Jones a considerat că Rodrigo Muniz, cel care îi pasase lui King, l-a faultat pe Chalobah. Și a anulat reușita.

„Pentru mine este incredibil. Desigur… putem vorbi despre multe lucruri, aș prefera să nu mai spun nimic pentru că voi fi pedepsit. Și vreau să fiu pe bancă în următorul meci, nu vreau să plătesc amenzi, vreau să îi ajut pe jucătorii noștri.

Dar a fost dificil pentru noi, acest început de sezon, cu atât de multe decizii care nu au venit așa cum ar fi trebuit”, a spus Silva, potrivit Mirror.

Faultul comis de Rodrigo Muniz (FOTO: captură TNT Sports) Faultul comis de Rodrigo Muniz (FOTO: captură TNT Sports)
Faultul comis de Rodrigo Muniz (FOTO: captură TNT Sports)

Prima repriză a fost prelungită cu 8 minute, însă Chelsea a deschis scorul în minutul 45+9, prin Joao Pedro, după o serie de cornere.

„După primul corner trecuseră deja 9 minute (n.r. - din prelungiri). Chelsea a avut primul corner în minutul opt. Au obținut al doilea corner, deja era minutul 9. Arbitrul trebuia să oprească jocul. Nu spun că este părerea mea - după regulament.

L-am întrebat pe arbitru, iar el mi-a spus «Pentru că am pierdut timp, am vorbit cu un jucător». Am verificat cele opt minute acum, am verificat toate cele opt minute, jocul nu s-a oprit nicio secundă”.

Joao Pedro a marcat în minutul 45+9 (FOTO: captură Foot+ TV) Joao Pedro a marcat în minutul 45+9 (FOTO: captură Foot+ TV)
Joao Pedro a marcat în minutul 45+9 (FOTO: captură Foot+ TV)

Chelsea a făcut 2-0 în minutul 56, când Enzo Fernandez a transformat un penalty care a fost acordat pentru un henț comis de Sessegnon.

Hențul comis de Ryan Sessengon (FOTO: captură BEIN Sports) Hențul comis de Ryan Sessengon (FOTO: captură BEIN Sports)
Hențul comis de Ryan Sessengon (FOTO: captură BEIN Sports)

Cei de la Fulham consideră că faza ar fi trebuit să fie întreruptă cu câteva secunde înainte: și Joao Pedro atinsese mingea cu mâna în careu.

Hențul lui Joao Pedro (FOTO: captură BEIN Sports) Hențul lui Joao Pedro (FOTO: captură BEIN Sports)
Hențul lui Joao Pedro (FOTO: captură BEIN Sports)

„Ce pot să vă spun? Sunt antrenor, încerc să fac tot ce pot cu jucătorii mei și cu clubul meu. Chelsea a câștigat meciul și mergem mai departe.

Eu fac greșeli, arbitrul poate face greșeli, Premier League este atât de intensă, atât de dură, toate lucrurile astea. Dar când este alb sau negru, trebuie să fie alb sau negru. Nu putem vedea ceva care nu a fost acolo”, a mai spus antrenorul lui Fulham.

„PGMOL ruinează jocul nostru frumos”

Fanii lui Fulham au reacționat dur după ce golul lui King a fost anulat.

  • „Fotbalul nu mai există. Cum este aceasta o «provocare neglijentă» a lui Muniz? PGMOL (n.r. forul arbitrilor din Anglia) ruinează jocul nostru frumos în fiecare săptămână”
  • „Golul lui Fulham a fost anulat într-un mod absolut ridicol. Am crezut că în acest sezon au judecat faulturile mai strict pentru a fi «clare și evidente». În curând vom juca fotbal fără contact”

Fulham obținuse două remize în primele etape din Premier League, 1-1 cu Brighton și 1-1 cu Manchester United.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

