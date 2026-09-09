Chivu, mai apreciat ca Mourinho Trei detalii care arată că antrenorul Inter și-a depășit profesorul pe „Bernabeu”

Cristi Chivu a pierdut primul meci al Ligii, Real - Inter 2-1, dar trei amănunte ale jocului de la Madrid arată că tehnicianul nerazzurro a fost mai bun decât Jose Mourinho.

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Nu se putea start mai dificil pentru Cristi Chivu în acest sezon de Champions League decât această confruntare cu Real Madrid.

Mai ales pentru că rival era Jose Mourinho, fostul lui mentor de la nerazzurri.

Chivu, două stele pentru Real - Inter. Mourinho, doar o stea

Antrenorul Interului, cu 18 ani mai tânăr, a pierdut meciul de pe „Bernabeu”, totuși, trei detalii arată că el și-a depășit faimosul adversar.

Primul, cum au văzut reporterii jurnalului spaniol Marca duelul tehnicienilor marți seară.

Chivu, sfaturi live pentru Bisseck, la Real - Inter. Foto: Imago

I-au dat românului un calificativ mai bun decât portughezului. Două stele lui Chivu, o singură stea lui Mou.

Raul a evidențiat de ce a pierdut Chivu: erori individuale

Al doilea amănunt, observația lui Raul Gonzalez la sfârșitul partidei. Legendarul atacant blanco a debutat ca analist la Movistar.

„Golurile Madridului au venit în urma unor erori individuale pe jocul de construcție al italienilor. După aceea, adversarii și-au creat ocazii clare, iar acel gol marcat de Inter a provocat incertitudine pe final”, a spus fostul mare fotbalist spaniol.

Golul lui Carlos Augusto a făcut Madridul să se teamă spre finalul jocului. Foto: Imago

Raul a schițat în câteva linii cum s-a derulat meciul. Chivu ar fi putut obține mai mult în această deplasare.

O analiză care l-a enervat pe Mourinho: „Au fost și lucruri bune, nu doar de criticat”.

🗣️ "Quiero dar crédito a los míos, la presión se entrena y es trabajo"



Mourinho, sobre la presión del Real Madrid.



🎙️ @Rsierraplus#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2AGkUDNXyh — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 8, 2026

Omul meciului a fost portarul lui Real. Courtois i s-a opus echipei lui Chivu

Al treilea detaliu, cine a fost în opinia Marca omul meciului. Chiar dacă UEFA l-a ales MVP pe Valverde, căpitanul lui Real, Courtois a fost unicul care a primit trei stele în cotidianul iberic.

Portarul madrilenilor, cel mai bun de pe teren, cel care s-a opus echipei lui Chivu.

Lovit de Lautaro, Courtois a respins și la această fază. Foto: Imago

Fapt admis și de Mourinho: „Dacă nici la un asemenea joc nu-l declari MVP pe Courtois, nu o mai faci niciodată. Cei care au decis acum acest premiu dormeau probabil”.

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