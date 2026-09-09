Chivu, mai apreciat ca Mourinho Trei detalii care arată că antrenorul Inter și-a depășit profesorul pe „Bernabeu”
Chivu contra Mourinho, marți seară, pe „Bernabeu”. Foto: Imago
Liga Campionilor

Chivu, mai apreciat ca Mourinho Trei detalii care arată că antrenorul Inter și-a depășit profesorul pe „Bernabeu”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 11:32
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 11:57
  • Cristi Chivu a pierdut primul meci al Ligii, Real - Inter 2-1, dar trei amănunte ale jocului de la Madrid arată că tehnicianul nerazzurro a fost mai bun decât Jose Mourinho.
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Nu se putea start mai dificil pentru Cristi Chivu în acest sezon de Champions League decât această confruntare cu Real Madrid.

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Mai ales pentru că rival era Jose Mourinho, fostul lui mentor de la nerazzurri.

Chivu, două stele pentru Real - Inter. Mourinho, doar o stea

Antrenorul Interului, cu 18 ani mai tânăr, a pierdut meciul de pe „Bernabeu”, totuși, trei detalii arată că el și-a depășit faimosul adversar.

Primul, cum au văzut reporterii jurnalului spaniol Marca duelul tehnicienilor marți seară.

Chivu, sfaturi live pentru Bisseck, la Real - Inter. Foto: Imago Chivu, sfaturi live pentru Bisseck, la Real - Inter. Foto: Imago
Chivu, sfaturi live pentru Bisseck, la Real - Inter. Foto: Imago

I-au dat românului un calificativ mai bun decât portughezului. Două stele lui Chivu, o singură stea lui Mou.

Raul a evidențiat de ce a pierdut Chivu: erori individuale

Al doilea amănunt, observația lui Raul Gonzalez la sfârșitul partidei. Legendarul atacant blanco a debutat ca analist la Movistar.

„Golurile Madridului au venit în urma unor erori individuale pe jocul de construcție al italienilor. După aceea, adversarii și-au creat ocazii clare, iar acel gol marcat de Inter a provocat incertitudine pe final”, a spus fostul mare fotbalist spaniol.

Golul lui Carlos Augusto a făcut Madridul să se teamă spre finalul jocului. Foto: Imago Golul lui Carlos Augusto a făcut Madridul să se teamă spre finalul jocului. Foto: Imago
Golul lui Carlos Augusto a făcut Madridul să se teamă spre finalul jocului. Foto: Imago

Raul a schițat în câteva linii cum s-a derulat meciul. Chivu ar fi putut obține mai mult în această deplasare.

O analiză care l-a enervat pe Mourinho: „Au fost și lucruri bune, nu doar de criticat”.

Omul meciului a fost portarul lui Real. Courtois i s-a opus echipei lui Chivu

Al treilea detaliu, cine a fost în opinia Marca omul meciului. Chiar dacă UEFA l-a ales MVP pe Valverde, căpitanul lui Real, Courtois a fost unicul care a primit trei stele în cotidianul iberic.

Portarul madrilenilor, cel mai bun de pe teren, cel care s-a opus echipei lui Chivu.

Lovit de Lautaro, Courtois a respins și la această fază. Foto: Imago Lovit de Lautaro, Courtois a respins și la această fază. Foto: Imago
Lovit de Lautaro, Courtois a respins și la această fază. Foto: Imago

Fapt admis și de Mourinho: „Dacă nici la un asemenea joc nu-l declari MVP pe Courtois, nu o mai faci niciodată. Cei care au decis acum acest premiu dormeau probabil”.

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