De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Rațiu mai are contract până în 2030 la Rayo. Foto: Imago
Stranieri

De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 11:01
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 11:01
  • Andrei Rațiu, 28 de ani, se poate transfera în orice clipă la Fulham, dar numai în cazul în care clubul londonez face ce-i cere Rayo Vallecano. Această condiție întârzie mutarea. Mercato e pe ultimii metri.
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Andrei Rațiu ar fi fost în mod normal titular la Rayo Vallecano împotriva Barcelonei, luni seară, pe Camp Nou.

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Rayo trage de timp în cazul Rațiu. Nottingham nu l-a mai așteptat

Nu a fost! Fundașul dreapta a rămas pe banca de rezerve, pentru că nu se putea concentra la meci. Se gândește acum numai la transfer. Mutarea e încă blocată, iar el e „dezamăgit și rănit”.

Rațiu a jucat sezonul trecut finala Conference League. Rayo a pierdut, 0-1 cu Crystal Palace. Foto: Imago Rațiu a jucat sezonul trecut finala Conference League. Rayo a pierdut, 0-1 cu Crystal Palace. Foto: Imago
Rațiu a jucat sezonul trecut finala Conference League. Rayo a pierdut, 0-1 cu Crystal Palace. Foto: Imago

„Tricolorul” a fost curtat de Nottingham Forest și Fulham. Varianta Forest a dispărut, clubul englez nu l-a mai așteptat, cumpărându-l în cele din urmă pe columbianul Daniel Munoz, de la Crystal Palace, cu 25,7 milioane de euro.

18 milioane de euro
este cota lui Andrei Rațiu (Transfermarkt). Clauza de reziliere a contractului la Rayo: 25 de milioane

Rayo cere toată suma plătită imediat pentru Rațiu. Fulham vrea în rate

A rămas Fulham. Londonezii chiar au insistat pentru el, au trimis oferta oficială la Rayo, vor să-i achite clauza de reziliere de 25 de milioane.

De ce nu s-a realizat încă tranzacția? De ce întârzie?

Așa ar putea arăta Rațiu dacă s-ar transfera la Fulham. Fotomontaj GOLAZO.ro Așa ar putea arăta Rațiu dacă s-ar transfera la Fulham. Fotomontaj GOLAZO.ro
Așa ar putea arăta Rațiu dacă s-ar transfera la Fulham. Fotomontaj GOLAZO.ro

Patronul și președintele lui Rayo, Raul Martin Presa, pune o condiție dură: potrivit Marca.com, pretinde întreaga sumă imediat. Și într-o singură tranșă. Nu în rate, așa cum vrea Fulham. Iar insularii ezită să plătească totul acum. 

Rayo și Fulham mai au o singură zi să ajungă la un acord. Marți. Astăzi, până la miezul nopții! Altfel, Rațiu rămâne la Madrid. Mai are contract până în 2030.

5,5 milioane de euro
a plătit Rayo pentru a-l transfera pe Rațiu de la Huesca, în 2023

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