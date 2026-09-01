- Andrei Rațiu, 28 de ani, se poate transfera în orice clipă la Fulham, dar numai în cazul în care clubul londonez face ce-i cere Rayo Vallecano. Această condiție întârzie mutarea. Mercato e pe ultimii metri.
Andrei Rațiu ar fi fost în mod normal titular la Rayo Vallecano împotriva Barcelonei, luni seară, pe Camp Nou.
Rayo trage de timp în cazul Rațiu. Nottingham nu l-a mai așteptat
Nu a fost! Fundașul dreapta a rămas pe banca de rezerve, pentru că nu se putea concentra la meci. Se gândește acum numai la transfer. Mutarea e încă blocată, iar el e „dezamăgit și rănit”.
„Tricolorul” a fost curtat de Nottingham Forest și Fulham. Varianta Forest a dispărut, clubul englez nu l-a mai așteptat, cumpărându-l în cele din urmă pe columbianul Daniel Munoz, de la Crystal Palace, cu 25,7 milioane de euro.
Rayo cere toată suma plătită imediat pentru Rațiu. Fulham vrea în rate
A rămas Fulham. Londonezii chiar au insistat pentru el, au trimis oferta oficială la Rayo, vor să-i achite clauza de reziliere de 25 de milioane.
De ce nu s-a realizat încă tranzacția? De ce întârzie?
Patronul și președintele lui Rayo, Raul Martin Presa, pune o condiție dură: potrivit Marca.com, pretinde întreaga sumă imediat. Și într-o singură tranșă. Nu în rate, așa cum vrea Fulham. Iar insularii ezită să plătească totul acum.
Rayo și Fulham mai au o singură zi să ajungă la un acord. Marți. Astăzi, până la miezul nopții! Altfel, Rațiu rămâne la Madrid. Mai are contract până în 2030.