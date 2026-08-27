- Dennis Man mai are contract până în 2029 cu PSV, dar clubul olandez vrea să vândă o extremă.
- Care e planul directorilor lui Eindhoven pentru aripa în vârstă de 27 de ani.
Dennis Man s-a transferat în vara lui 2025 de la Parma la Eindhoven. A semnat un contract pe termen lung, de patru ani, valabil până în 2029.
Man nu va părăsi PSV în mod normal în acest mercato
A avut un sezon bun, cu goluri și pase decisive, a debutat în Liga Campionilor și a cucerit primul titlu de campion al carierei, în Țările de Jos.
Poate el părăsi PSV și Olanda în ultima săptămână din această perioadă de transferuri?
În mod normal, nu. Dar nu este exclus să apară o surpriză în mercato.
Antrenorul lui PSV vrea să-l păstreze pe Man în lot
Surprinzător, chiar și după ce l-au vândut pe Couhaib Driouech la Celta Vigo, primind 7 milioane de euro pentru extrema marocană, directorii roș-albilor încă se gândesc să se despartă de altă aripă.
Cu Ivan Perisic (dreapta) și Ruben van Bommel (stânga) titulari pe benzi, antrenorul Peter Bosz nu s-ar opune unei alte plecări.
Conform cotidianului local Eindhovens Dagblad, principalul vizat ar fi bosniacul Esmir Bajraktarevic, nu Man. Bosz ar vrea să-l păstreze pe „tricolor” și sezonul următor.
Chiar dacă l-a folosit destul de puțin pe Dennis, mereu rezervă în Eredivisie.
Singura cale ca Man să plece de la PSV. Atalanta?
Totuși, există o posibilitate ca Man să fie următorul care părăsește Eindhoven, susține ED.
Dar numai cu o condiție. PSV să primească „o ofertă care nu poate fi refuzată”.
În ultima săptămână, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, specialist în mercato, a lansat informația că Dennis este pe lista Atalantei.