Dennis Man mai are contract până în 2029 cu PSV, dar clubul olandez vrea să vândă o extremă.

Care e planul directorilor lui Eindhoven pentru aripa în vârstă de 27 de ani.

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Dennis Man s-a transferat în vara lui 2025 de la Parma la Eindhoven. A semnat un contract pe termen lung, de patru ani, valabil până în 2029.

Man nu va părăsi PSV în mod normal în acest mercato

A avut un sezon bun, cu goluri și pase decisive, a debutat în Liga Campionilor și a cucerit primul titlu de campion al carierei, în Țările de Jos.

Dennis Man, în ultima etapă, la PSV - Groningen 5-1. Foto: Imago

Poate el părăsi PSV și Olanda în ultima săptămână din această perioadă de transferuri?

11 goluri și 7 assisturi a reușit Man în toate competițiile la PSV (35 de meciuri)

În mod normal, nu. Dar nu este exclus să apară o surpriză în mercato.

Antrenorul lui PSV vrea să-l păstreze pe Man în lot

Surprinzător, chiar și după ce l-au vândut pe Couhaib Driouech la Celta Vigo, primind 7 milioane de euro pentru extrema marocană, directorii roș-albilor încă se gândesc să se despartă de altă aripă.

Cu Ivan Perisic (dreapta) și Ruben van Bommel (stânga) titulari pe benzi, antrenorul Peter Bosz nu s-ar opune unei alte plecări.

Croatul Perisic, 37 de ani, s-a impus ca titular pe extrema dreaptă a lui PSV. Foto: Imago

Conform cotidianului local Eindhovens Dagblad, principalul vizat ar fi bosniacul Esmir Bajraktarevic, nu Man. Bosz ar vrea să-l păstreze pe „tricolor” și sezonul următor.

Chiar dacă l-a folosit destul de puțin pe Dennis, mereu rezervă în Eredivisie.

53 de minute a jucat Man în total în primele trei etape ale campionatului olandez. Plus 45 de minute în Supercupă, unica partidă în care a fost titular la startul stagiunii

Singura cale ca Man să plece de la PSV. Atalanta?

Totuși, există o posibilitate ca Man să fie următorul care părăsește Eindhoven, susține ED.

Dar numai cu o condiție. PSV să primească „o ofertă care nu poate fi refuzată”.

15 milioane de euro valorează Man în acest moment, conform Transfermarkt. A atins cota maximă în decembrie 2024, la Parma, 17 milioane

În ultima săptămână, jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, specialist în mercato, a lansat informația că Dennis este pe lista Atalantei.

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