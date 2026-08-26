Istvan Kovacs, pus la zid și după Sabah - Hapoel Beer-Sheva 5-2, la fel ca la Bodo - St. Gilloise 3-2, ambele încheiate în prelungiri în Champions League.

Arbitrul a greșit la primul gol al lui Beer-Sheva și a fost acuzat de primul jucător eliminat la HBS.

Continuă valul de cartonașe roșii. Două la acest meci, după trei în partida din Norvegia.

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Istvan Kovacs, 41 de ani, arbitrul care a condus finalele tuturor celor trei competiții intercluburi UEFA între 2022 și 2025, are un început de sezon turbulent în Champions League.

Două meciuri în calificările CL, ambele încheiate în prelungiri, ambele cu scandaluri, ambele cu acuzații grave din partea învinșilor și cu un val de cartonașe roșii.

Kovacs, 5 eliminări în două meciuri de Ligă!

Primul a fost Bodo/Glimt - St. Gilloise 3-2, în turul 3 preliminar (fusese 3-3 în manșa 1): 3 eliminări! „Centralul” a fost bruscat la final de președintele clubului belgian chiar pe teren.

Marți seară, al doilea, Sabah - Hapoel Beer-Sheva 5-2, în manșa secundă a play-off-ului (1-2 în tur): două eliminări!

Înaintea cartonașelor, Kovacs greșise la golul de 0-1, prima reușită a israelienilor.

În momentul în care portarul lui Sabah a plonjat și a pus mâinile pe minge, a fost lovit cu piciorul în mâini și în cap de jucătorul advers, a scăpat balonul, iar Zlatanovic a deschis scorul. Nici arbitrul, nici VAR-ul nu au reacționat.

De ce l-a eliminat Kovacs pe Diop

Chiar înainte de sfârșitul timpului regulamentar (89), stoperul lui Beer-Sheva, Diop, a primit „galben”. Corect. Deși ieșise un metru în afara terenului, a degajat mingea în tribune.

În minutul 100, Diop l-a atacat din spate pe Khaibulaev, însă pe imagini nu se vede clar dacă îl lovește sau nu.

Kovacs i-a arătat al doilea „galben” și l-a trimis la vestiare. Ulterior, l-a eliminat și pe Peretz (116), tot pentru două cartonașe.

Kovacs, acuzat de Diop: „ Dintr-odată s-a uitat la mine și a zis: «Ești numărul 44»”

La final, senegalezul Diop l-a acuzat într-un interviu pentru presa israeliană, redat de One.co.il și Maariv.

„Primul cartonaș nici nu trebuia dat. Am lovit o minge aflată pe linia terenului. O minge care nu ieșise. De ce am luat galben?”, a protestat acesta.

La al doilea galben, nu l-am atins pe jucător, nu am comis niciun fault. Arbitrul s-a uitat la mine și a spus: «Hai, hai». Adică, mă eliberase deja de incident, apoi dintr-odată s-a uitat la mine și a zis: «Ești numărul 44» și mi-a dat al doilea cartonaș galben. I-am spus: «Du-te la VAR, du-te și verifică incidentul, te rog s-o faci» Djibril Diop, stoper Beer-Sheva

Altă acuzație anti-Kovacs : „Dacă nu am fi fost o echipă israeliană, nu ar fi făcut asta”

Senegalezul a continuat: „Mi-a dat senzația că va verifica la VAR, dar nu a făcut nimic. Și când am ieșit, i-am cerut celui de-al patrulea oficial să revadă faza. Nu au verificat cu VAR.

Nu înțeleg de ce m-a eliminat. Nu ar fi trebuit să ies de pe teren”.

Cred că dacă nu am fi fost o echipă israeliană, nu ar fi făcut asta, ne-a dat o mulțime de cartonașe galbene în comparație cu cealaltă formație. Mă lași să plec și apoi mă aduci înapoi după ce vezi numărul? Djibril Diop, stoper Beer-Sheva

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