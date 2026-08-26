Kovacs, jocul și scandalul! FOTO: Al doilea meci de Champions, al doilea cu acuzații grave. Primul jucător eliminat, atac frontal. Ce a spus de arbitru! +11 foto
Kovacs, în timpul meciului din Azerbaidjan. Foto: Imago
Liga Campionilor

Kovacs, jocul și scandalul! FOTO: Al doilea meci de Champions, al doilea cu acuzații grave. Primul jucător eliminat, atac frontal. Ce a spus de arbitru!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 14:48
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 14:53
  • Istvan Kovacs, pus la zid și după Sabah - Hapoel Beer-Sheva 5-2, la fel ca la Bodo - St. Gilloise 3-2, ambele încheiate în prelungiri în Champions League. 
  • Arbitrul a greșit la primul gol al lui Beer-Sheva și a fost acuzat de primul jucător eliminat la HBS.
  • Continuă valul de cartonașe roșii. Două la acest meci, după trei în partida din Norvegia.
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Istvan Kovacs, 41 de ani, arbitrul care a condus finalele tuturor celor trei competiții intercluburi UEFA între 2022 și 2025, are un început de sezon turbulent în Champions League.

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Două meciuri în calificările CL, ambele încheiate în prelungiri, ambele cu scandaluri, ambele cu acuzații grave din partea învinșilor și cu un val de cartonașe roșii.

Kovacs, 5 eliminări în două meciuri de Ligă!

Primul a fost Bodo/Glimt - St. Gilloise 3-2, în turul 3 preliminar (fusese 3-3 în manșa 1): 3 eliminări! „Centralul” a fost bruscat la final de președintele clubului belgian chiar pe teren.

Marți seară, al doilea, Sabah - Hapoel Beer-Sheva 5-2, în manșa secundă a play-off-ului (1-2 în tur): două eliminări!

Înaintea cartonașelor, Kovacs greșise la golul de 0-1, prima reușită a israelienilor.

În momentul în care portarul lui Sabah a plonjat și a pus mâinile pe minge, a fost lovit cu piciorul în mâini și în cap de jucătorul advers, a scăpat balonul, iar Zlatanovic a deschis scorul. Nici arbitrul, nici VAR-ul nu au reacționat.

Arbitrul a greșit la golul de 0-1. Portarul lui Sabah fusese faultat înainte
Arbitrul a greșit la golul de 0-1. Portarul lui Sabah fusese faultat înainte

Galerie foto (11 imagini)

Fundașul Diop (Beer-Sheva) a degajat mingea în tribune, deși ieșise un metru în afara terenului. Primul cartonaș Fundașul Diop (Beer-Sheva) a degajat mingea în tribune, deși ieșise un metru în afara terenului. Primul cartonaș Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev
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De ce l-a eliminat Kovacs pe Diop

Chiar înainte de sfârșitul timpului regulamentar (89), stoperul lui Beer-Sheva, Diop, a primit „galben”. Corect. Deși ieșise un metru în afara terenului, a degajat mingea în tribune.

În minutul 100, Diop l-a atacat din spate pe Khaibulaev, însă pe imagini nu se vede clar dacă îl lovește sau nu.

Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev
Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev

Galerie foto (11 imagini)

Fundașul Diop (Beer-Sheva) a degajat mingea în tribune, deși ieșise un metru în afara terenului. Primul cartonaș Fundașul Diop (Beer-Sheva) a degajat mingea în tribune, deși ieșise un metru în afara terenului. Primul cartonaș Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș și l-a eliminat pe Dipp după un duel cu Khaibulaev
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Kovacs i-a arătat al doilea „galben” și l-a trimis la vestiare. Ulterior, l-a eliminat și pe Peretz (116), tot pentru două cartonașe.

Kovacs, acuzat de Diop: „Dintr-odată s-a uitat la mine și a zis: «Ești numărul 44»”

La final, senegalezul Diop l-a acuzat într-un interviu pentru presa israeliană, redat de One.co.il și Maariv.

„Primul cartonaș nici nu trebuia dat. Am lovit o minge aflată pe linia terenului. O minge care nu ieșise. De ce am luat galben?”, a protestat acesta.

La al doilea galben, nu l-am atins pe jucător, nu am comis niciun fault. Arbitrul s-a uitat la mine și a spus: «Hai, hai». Adică, mă eliberase deja de incident, apoi dintr-odată s-a uitat la mine și a zis: «Ești numărul 44» și mi-a dat al doilea cartonaș galben. I-am spus: «Du-te la VAR, du-te și verifică incidentul, te rog s-o faci» Djibril Diop, stoper Beer-Sheva

Altă acuzație anti-Kovacs: „Dacă nu am fi fost o echipă israeliană, nu ar fi făcut asta”

Senegalezul a continuat: „Mi-a dat senzația că va verifica la VAR, dar nu a făcut nimic. Și când am ieșit, i-am cerut celui de-al patrulea oficial să revadă faza. Nu au verificat cu VAR.

Nu înțeleg de ce m-a eliminat. Nu ar fi trebuit să ies de pe teren”.

Cred că dacă nu am fi fost o echipă israeliană, nu ar fi făcut asta, ne-a dat o mulțime de cartonașe galbene în comparație cu cealaltă formație. Mă lași să plec și apoi mă aduci înapoi după ce vezi numărul? Djibril Diop, stoper Beer-Sheva

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