Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Dennis Man are 10 goluri și 8 assisturi în 37 de selecții la națională Foto: Imago
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 11:39
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 11:40
  • Dennis Man, 27 de ani, semnează cu PSV Eindhoven. „Tricolorul” nu a fost însă prima variantă la clubul olandez și nici nu îi va fi ușor să se impună extremă dreaptă, unde înfruntă o legendă croată în formă maximă. 
  • Patru staruri din România și lumea fotbalului au folosit Eredivisie ca trambulină spre Top 5 Europa. Man vine dintr-un campionat puternic în Țările de Jos. De ce face acest pas.

Dennis Man e foarte aproape de a deveni jucătorul lui PSV Eindhoven. Surse din Țările de Jos și Italia confirmă acordul dublu al clubului olandez, și cu Parma, și cu jucătorul.

Cotidianul local Eindhoven Dagblad susține că transferul e finalizat pentru 7,5 milioane de euro plus bonusuri de performanță. Fabrizio Romano vorbește de 8,5 milioane + bonusuri. 

4 ani va fi durata
contractului pe care îl va semna extrema cu PSV, cu un salariu estimat la 1,5 milioane de euro

„Tricolorul”, care va împlini 27 de ani pe 26 august, a rămas în tribună la amicalul Heidenheim - Parma, în Germania. E așteptat la Eindhoven pentru vizita medicală și semnarea contractului.

Dennis Man, a doua opțiune la PSV

Aflat într-o criză de formă evidentă în ultima parte a sezonului trecut, suferind mental după ratarea transferului la Fiorentina, Man a ales PSV, dar nu îi va fi ușor la noua echipă.

În primul rând, nu a fost prima opțiune a roș-albilor.

După plecarea lui Johan Bakayoko la Leipzig, pentru 18 milioane, directorul sportiv Earnie Stewart și antrenorul Peter Bosz l-au vrut inițial pe Sindre Walle Egeli, 19 ani, internațional norvegian U21. Dar Nordsjaelland a cerut peste 15 milioane de euro.

Moment în care Stewart și Bosz au decis să mizeze pe Dennis, al cărui preț ar atinge maximum 9 milioane, incluzând bonusurile.

10 milioane de euro
este cota actuală a lui Man (Transfermarkt). În decembrie 2024, valora 17 milioane

Cu cine se duelează Man pentru a fi titular la PSV

Chiar dacă Bosz a spus „Da” pentru Man, nu îi garantează locul de titular.

Pe dreapta, poziția sa ideală pe teren, e în luptă cu Ivan Perisic, una dintre cele mai bune extreme ale istoriei fotbalului croat, parte din cea mai valoroasă generație, finalist la CM 2018 și bronz la CM 2022.

Ivan Perisic, la 6-1 cu Sparta Foto: Imago Ivan Perisic, la 6-1 cu Sparta Foto: Imago
Ivan Perisic, la 6-1 cu Sparta Foto: Imago

Deși are 36 de ani, Perisic e într-un moment excelent, având cifre de top.

16 goluri și 11 assisturi
a reușit Ivan Perisic la PSV în 35 de meciuri jucate în sezonul trecut în toate competițiile

Iar acum, a fost în primul „11” în ambele partide la startul stagiunii, influențând victoriile campioanei.

  • 2-1 cu Go Ahead Eagles, în Supercupa Olandei: pasă decisivă. 
  • 6-1 cu Sparta Rotterdam, în Eredivisie: gol și două assisturi. 

Rezerva lui Perisic e bosniaco-americanul Esmir Bajraktarevic, 20 de ani.

Pe aripă stângă, sunt în duel Ruben van Bommel, 21 de ani (băiatul lui Mark van Bommel, o legendă la Eindhoven), achiziționat tot în această vară, de la AZ Alkmaar, și olandezo-marocanul Couhaib Driouech, 23 de ani.

15,8 milioane de euro
a plătit PSV pentru a-l cumpăra pe Ruben vn Bommel de la AZ

Cine a folosit Eredivisie ca trambulină: de la Popescu și Chivu la Ibrahimovic și Suarez

Dennis face exact drumul invers față de marii jucători români și mondiali. Cei mai mulți vin în Eredivisie ca să-și lanseze cariera spre o echipă de elită într-un campionat din Top 5 Europa.

Speră ca transferul la Ajax, PSV sau Feyenoord să fie o trambulină spre Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga ori Ligue 1.

Două exemple cu „tricolori”:

  • Gică Popescu - de la Craiova la PSV, în 1990. De la Eindhoven la Tottenham, în 1994, și de la Spurs la Barcelona, în 1995. 
Gică Popescu, la PSV, într-un meci contra Barcelonei. Avea să fie coleg cu Stoichkov pe „Camp Nou” Foto: Imago Gică Popescu, la PSV, într-un meci contra Barcelonei. Avea să fie coleg cu Stoichkov pe „Camp Nou” Foto: Imago
Gică Popescu, la PSV, într-un meci contra Barcelonei. Avea să fie coleg cu Stoichkov pe „Camp Nou” Foto: Imago
  • Cristi Chivu - de la Craiova la Ajax, în 1999. De la Ajax la Roma, în 2003, și de la Roma la Inter, în 2007. 
18 milioane de euro
i-a plătit Roma lui Ajax pentru Chivu. Ajax îi achitase Craiovei doar echivalentul a 2,5 milioane

Două exemple de străini faimoși cu acest parcurs.

  • Zlatan Ibrahimovic - de la Malmo la Ajax, în 2001. De la Ajax la Juventus, în 2004, și de la Juventus la Inter, în 2006. 
  • Luis Suarez - de la Nacional Montevideo la Groningen, în 2006. Ajax l-a luat anul următor și l-a vândut la Liverpool, în 2011. A semnat cu Barcelona în 2014. 
800.000 de euro
a costat primul transfer al lui Suarez (Nacional-Groningen). Apoi, a crescut tot mai mult: 7,5 milioane (Groningen-Ajax), 26,5 (Ajax-Liverpool), 81,7 (Liverpool - Barcelona)

Ce încearcă Man acum e resuscitarea carierei. Își dorește ca PSV să-l revitalizeze și să revină ulterior într-o ligă importantă a Europei.

