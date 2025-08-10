„Slab, un necunoscut!” Valeriu Iftime a pus la zid un jucător de la FCSB : „Zici că a jucat la Manchester United” +70 foto
Jordan Gele FOTO Sport Pictures
Superliga

„Slab, un necunoscut!" Valeriu Iftime a pus la zid un jucător de la FCSB: „Zici că a jucat la Manchester United"

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 10.08.2025, ora 10:50
Actualizat: 10.08.2025, ora 10:52
  • Valeriu Iftime i-a adus critici dure lui Jordan Gele (32 de ani), jucător care nu mai este dorit la FCSB.
  • Patronul de la FC Botoșani a încercat să-l transfere pe atacant în această vară, însă jucătorul și clubul nu au putut ajunge la un numitor comun.

Jordan Gele a ajuns la FCSB la mijlocul sezonului trecut, însă finanțatorul campioanei l-a pus rapid pe lista de plecări, nefiind inclus în lot pentru niciun meci în actuala stagiune.

Valeriu Iftime: „El a fost un necunoscut”

Patronul moldovenilor l-a criticat dur pe atacant, după ce transferul acestuia la Botoșani nu s-a mai realizat, pentru că cele două părți n-au putut ajunge la un acord.

„Să-și caute echipă. Noi l-am căutat destul și nu l-am găsit. El s-a ascuns și văd că nu l-a mai găsit nimeni. El a fost un necunoscut, un fotbalist slab în România, a jucat acolo la Slobozia... Dacă nu îl lua FCSB era un necunoscut. Stătea pe 5.000 de euro și ajungea mai știu eu pe unde.

A dat un gol sau două și, hop, a devenit mare fotbalist. Acum nu îl mai ia nimeni. Mi se pare că suntem ca într-un film fără explicații. A fost rezervă la FCSB de parcă a jucat la Manchester United.

VIDEO. Golul marcat de Gele în FCSB - Dinamo 2-1 din sezonul trecut

El a jucat la Slobozia și l-a luat domnul Becali, cum face el câte o invenție din asta, doar de dumnealui știută. A apărut și a devenit fotbalist și el”, a spus Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

300.000 de euro
a plătit FCSB către Slobozia pentru transferul lui Gele
FCSB - Dinamo, meci foto GOLAZO (6).jpeg
FCSB - Dinamo, meci foto GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (70 imagini)

FCSB - Dinamo, meci/ Foto: GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Dinamo, meci/ Foto: GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Dinamo, meci/ Foto: GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Dinamo, meci/ Foto: GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Dinamo, meci/ Foto: GOLAZO.ro.jpeg
+70 Foto
labels.photo-gallery

liga 1 fc botosani fcsb valeriu iftime jordan gele
