Dennis Man a rămas pe bancă Ce spunea antrenorul lui PSV înainte de meciul cu Șahtior Donețk + Cum s-a descurcat rivalul de pe post +16 foto
Dennis Man. Foto: IMAGO
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Dennis Man a rămas pe bancă Ce spunea antrenorul lui PSV înainte de meciul cu Șahtior Donețk + Cum s-a descurcat rivalul de pe post

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 23:39
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 23:39
  • Dennis Man (28 de ani) nu a bifat niciun minut în partida cu Șahtior Donețk, 1-1, din prima etapă a Ligii Campionilor.
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Internaționalul român a suferit o accidentare la finalul lunii august și nu a fost în lotul lui PSV la ultimele două partide de campionat.

Joi seară, Man a fost prezent pe bancă, însă tehnicianul Peter Bosz nu a mizat pe serviciile sale.

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Dennis Man, rezervă neutilizată în PSV - Șahtior 1-1

Revenit la antrenamente, Man a rămas pe bancă pe parcursul celor 90 de minute, antrenorul Bosz efectuând doar două schimbări spre finalul jocului.

„A reluat pregătirea cu echipa și există șanse să fie în lot pentru acest meci. În orice caz, este aproape de revenire. Dacă poate intra în joc ca rezervă, îl includ. Dacă nu e încă posibil, nu îl includ”, declarat Peter Bosz, înaintea meciului.

Totodată, antrenorul a sugerat că Dennis Man ar putea reintra cel târziu duminică, în Eredivisie, împotriva Spartei Rotterdam.

În locul lui Man, ca extremă dreapta, a evoluat veteranul Ivan Perisic, care a fost și căpitanul echipei, notat cu 7,2 de cei de la SofaScore, a treia cea mai bună performanță din primul „11”, după Van Bommel (7,3) și marcatorul Dest (7,8).

În actualul sezon, Man a bifat 4 apariții pentru campioana Olandei, fără vreo contribuție la gol. În stagiunea anterioară, românul a reușit 11 goluri și 7 pase decisive, în 35 de apariții în toate competițiile.

Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (13).jpg
Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (13).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (1).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (2).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (3).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (4).jpg Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (5).jpg
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După primele 5 etape, PSV este pe locul 2 în Eredisivie, cu 13 puncte, la două în spatele liderului AZ Alkmaar, care a bifat victorii pe linie.

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