„Mi se pare destul de amuzant” Dennis Politic nu se teme de patronul FCSB + Împarte suferința cu un coleg: „Nu-mi puteam explica asta”

Dennis Politic (25 de ani) a fost deja criticat de patronul Gigi Becali, însă dă de înțeles că aceste lucruri nu-l afectează: „Mi se pare destul de amuzant”.

Fostul jucător de la Dinamo a vorbit și despre Vlad Chiricheș (35 de ani), care a suferit de-a lungul anilor din cauza accidentărilor.

Transferat în această vară de la marea rivală, Politic a adunat deja patru meciuri in tricoul campioanei.

A reușit să câștige primul său trofeu, Supercupa României, însă l-a dezamăgit pe finanțatorul clubului în „dubla” cu Inter D'Escaldes.

Dennis Politic, despre declarațiile lui Gigi Becali: „Mi se pare destul de amuzant”

„Îl apreciez foarte mult pe dânsul pentru că știu că este un om credincios, știu că face foarte multe fapte bune și apreciez lucrul acesta.

Da, am lucrul acesta în comun cu dânsul, și eu sunt un băiat credincios. Ăsta e lucrul care-mi dă pacea și siguranța în viața aceasta.

În același timp, mi se pare destul de amuzant prin unele declarații pe care le dă ”, a declarat Politic într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Politic, Chiricheș și blestemul accidentărilor: „E peste capul nostru”

Politic și Vlad Chiricheș au fost pentru scurt timp coechipieri la Cremonese, în Serie B, însă nu au apucat să joace împreună.

Cei doi s-au reunit la FCSB, iar Politic spune că nu înțelege de ce experimentatul său coechipier a suferit atâtea accidentări de-a lungul timpului. Nici el nu reușește să stea departe de problemele medicale.

„Eu cu Vlad mă știu din perioada în care am fost în Italia, am prins acolo o lună, două, împreună, și îl apreciez foarte mult pentru simplitatea și pentru caracterul pe care îl are .

A realizat foarte multe în fotbal și a ajuns la top, în Premier League, în Italia. I-am spus că îl urmăream, îmi amintesc și de golul pe care l-a dat contra lui Ajax, când au jucat în Champions League. Mă bucur să pot să mă antrenez cu el zi de zi și să pot să învăț de la el.

Am avut o discuție cu el și legat de accidentări, dacă poate să mă ajute cu sfaturi, cu anumite păreri, și chiar mi-a dat niște idei bune.

Este un model și un exemplu, îl văd cum se pregătește, îl știu și din perioada când am fost la Cremonese, chiar dacă a fost destul de scurtă, vedeam cât de profesionist e.

Nu-mi puteam explica de ce un jucător atât de profesionist precum e el are atâtea accidentări. Asta arată că poate, uneori, e peste capul nostru, peste ceea ce încercăm noi să facem zilnic.

Este un exemplu în felul cum se pregătește și cât de profesionist este”, a mai spus Politic.

