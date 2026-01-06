„Sunt pregătit să merg la Rapid” VIDEO Modul inedit în care fotbalistul a aflat de interesul giuleștenilor:  „Am văzut o postare pe Instagram”
„Sunt pregătit să merg la Rapid” VIDEO Modul inedit în care fotbalistul a aflat de interesul giuleștenilor: „Am văzut o postare pe Instagram”

Publicat: 06.01.2026, ora 21:58
Actualizat: 06.01.2026, ora 21:58
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Robert Sălceanu (21 de ani) este una dintre țintele celor de la Rapid din această vară.
  • Fundașul stânga de la Petrolul a dezvăluit că a aflat de interesul giuleștenilor dintr-o postare pe rețelele de socializare.

Sălceanu a declarat că este conectat pe ceea ce are de făcut la Petrolul, dar a afirmat că nu se dă în lături de la o nouă provocare.

Robert Sălceanu: „Am văzut o postare pe Instagram”

„Mă bucur că există interes din partea Rapidului, dar, momentan, sunt în cantonament cu Petrolul și sunt focusat doar la ce se întâmplă cu Petrolul. Nu îmi frică, sunt pregătit de o mutare, dar sunt cu gândul aici momentan.

Vestea am aflat-o online. Nu știam nimic de interesul Rapidului. Pur și simplu am văzut o postare pe Instagram.

După, am văzut confirmări din partea cluburilor. Nu știu cât ar fi prețul, nu-mi place să dau eu un preț.

E important că am ajuns în atenția lor, dar, până la urmă, cel mai important ar fi să și ajung la un club de genul.

Până atunci, dacă tot sunt la Petrolul, muncesc aici și poate pe viitor o să fie și un transfer”, a declarat Robert Sălceanu.

16 meciuri
a jucat Sălceanu în acest sezon pentru Petrolul Ploiești: a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă

Victor Angelescu: „Există şi varianta de a-l aduce pe Sălceanu”

Președintele giuleștenilor a confirmat ieri interesul pentru fotbalistul Petrolului.

„E o opţiune, sunt anumite discuţii cu Petrolul. Ei îşi doresc anumiţi jucători sub formă de împrumut sau transfer definitiv.

Suntem interesaţi de Sălceanu, iar să avem doi jucători Under 21 ar fi ok.

Borza are o clauză, au fost negocieri şi în vară; sperăm să nu-l pierdem, dar luăm în calcul şi o posibilă plecare.

În vară am avut negocieri directe cu două cluburi mari, n-am vrut să-l vindem şi nu am lăsat deloc la negocieri. Cât timp există o clauză… Sălceanu poate fi o soluţie şi dacă rămâne, şi dacă pleacă Andrei Borza.

Noi, în afară de Borza, chiar nu mai aveam fundaş stânga, de asta şi interesul pentru Sălceanu. Braun poate juca acolo, dar e fundaş dreapta. Nu avem doi fundaşi stânga de meserie, oricum aveam nevoie de încă unul. Sălceanu poate fi o opţiune.

La Sălceanu trebuie să existe o clauză de transfer, Petrolul vrea under. Vrem să-l transferăm definitiv; există şi varianta împrumutului cu transfer definitiv, aceasta fiind principala variantă”, a declarat Victor Angelescu, citat de orangesport.ro.

300.000 de euro
este cota lui Robert Sălceanu

VIDEO. Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul 1-1

petrolul ploiesti transfer rapid robert salceanu
