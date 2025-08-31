Alt scandal de rasism Dennis Schroder, ținta fanilor Lituaniei, la meciul în care Germania s-a calificat în optimi la Eurobaschet

Germania - Lituania 107-88. Baschetbalistul Dennis Schroder (31 de ani) a fost ținta scandărilor rasiste ale fanilor baltici.

La nivelul meciurilor internaționale, scandările rasiste, xenofobe sau cu tentă politică nu sunt o noutate.

Dennis Schroder, ținta scandărilor rasiste: „Nu pot accepta”

Germania a învins pe Lituania, 107-88 și a devenit prima selecționată calificată în optimile de finală ale Eurobaschet. Nemții au controlat partida de pe „Tempere Deck” Arena.

Dennis Schroder a fost unul dintre jucătorii care s-au remarcat în partida contra Lituaniei. A marcat 26 de puncte, a reușit 6 recuperări și 4 interceptări.

Totuși, spectacolul partidei a fost umbrit de suporterii lituanieni, care l-au transformat pe baschetbalistul german în ținta unor scandări rasiste.

La sfârșitul partidei, sportivul a condamnat cântecele din tribuna gazdelor.

„Atmosfera a fost incredibilă, a fost grozav. Lituanienii, fanii, călătoresc mereu cu echipa, dar din păcate, la pauză, au scos sunete de maimuță. Este ceva ce nu pot accepta. Rasismul nu are ce căuta în lumea asta.

Acest lucru nu își are locul în acest sport, nici măcar în fotbal. Am văzut asta întâmplându-se constant în ceea ce-l privește pe Vinicius Jr, dar pentru mine astăzi a fost prima dată când am trăit asta și este foarte trist”, a spus Dennis Schroder pentru postul german Magenta Sport, citat marca.com.

Federația Germană de Baschet, alături de Dennis Schroder

În urma incidentului reprobabil, Federația Germană de Baschet, prin intermediul președintelui său, Ingo Weiss, și-a manifestat sprijinul față de Dennis Schroder.

„Îl susținem pe deplin pe Dennis, îi înțelegem șocul profund și ne vom adresa ferm organizatorilor pentru a ne asigura că incidente de acest gen nu se mai întâmplă”, a spus Ingo Weiss, conform suddeutsche.com.

De asemenea, forul național din Lituania a condamnat gestul propriilor suporteri: „Acest lucru este complet inacceptabil pentru noi și contravine valorilor baschetului și societății noastre”.

Sancțiuni pentru suporterii lui Real Valladolid care au imitat sunete de maimuță către Vinicius Jr.

Vinicius Jr., fotbalistul celor de la Real Madrid, a fost ținta scandărilor rasiste ale suporterilor lui Real Valladolid, în septembrie 2022.

Atunci, fanii celor de la Valladolid au imitat sunete de maimuță, în momentul în care brazilianul a fost schimbat.

Tribunalul din Valladolid a sancționat 5 suporteri ai trupei de pe „Jose Zorillo”, cu un an de închisoare cu suspendare pentru scandările rasiste.

De asemenea, cei 5 suporteri au primit amenzi cuprinse între 1.080 de euro și 1.620 de euro.

