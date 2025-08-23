Nu se simte apreciat  Căpitanul Germaniei la baschet, nemulțumit de atitudinea fanilor: „Nu voi primi aceeași afecțiune, pentru că am pielea închisă la culoare”
Dennis Schroder. Foto: IMAGO
Baschet

Nu se simte apreciat Căpitanul Germaniei la baschet, nemulțumit de atitudinea fanilor: „Nu voi primi aceeași afecțiune, pentru că am pielea închisă la culoare”

George Neagu
Publicat: 23.08.2025, ora 19:59
Actualizat: 23.08.2025, ora 21:32
  • Dennis Schroder (31 de ani) s-a arătat dezamăgit că nu este la fel de apreciat în țara sa ca legendarul Dirk Nowitzki (47 de ani), în ciuda performanțelor reușite în NBA, dar și la naționala Germaniei.

Dennis Schroder este unul dintre liderii naționalei de baschet a Germaniei și a fost MVP-ul Mondialului din 2023, când a nemții au cucerit aurul.

Dennis Schroder nu se simte la fel de apreciat ca Nowitzki

Căpitanul naționalei Germaniei de baschet a declarat că nu simte recunoștință din partea țării sale pentru performanțele pe care le-a avut până acum, conform marca.com.

Schroder a precizat că nu este apreciat la același nivel ca Dirk Nowitzki, din cauza culorii pielii sale.

„Când aveam 14 ani, stăteam în fața televizorului și îl priveam pe Dirk Nowitzki purtând steagul la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing.

Pe atunci, m-am gândit că nu există o onoare mai mare. Este o mare onoare, dar pentru mine nu va fi niciodată la fel cum a fost pentru Dirk. Nu voi primi niciodată aceeași afecțiune în această țară pentru că am pielea închisă la culoare”, a precizat Dennis Schroder, conform sursei citate.

Dennis Schroder și-a început cariera în baschet la 11 ani, atunci când a renunțat la skateboarding, și a devenit, de-a lungul anilor, un jucător de bază în naționala Germaniei, mai ales după retragerea lui Dirk Nowitzki, în 2015, după Eurobaschet.

Cele mai importante reușite pentru națională ale lui Schroder:

  • Cupa Mondială în 2023
  • Medalia de bronz la Campionatele Europene din 2022
  • Locul 4 la Jocurile Olimpice din 2024

Nowitzki, carieră uimitoare

Dirk Nowitzki a avut o carieră impresionantă atât în NBA, cât și pentru naționala Germaniei.

Fostul jucător german este al șaselea marcator din toate timpurile, cu 31.560 de puncte. Nowitzki este depășit doar de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant și Michael Jordan.

Nowitzki a mai fost campion în NBA cu Mavericks în 2011, acolo unde a jucat 21 de sezoane. De asemenea, este al cincilea jucător cu cele mai multe meciuri din istorie, mai exact 1.522.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

