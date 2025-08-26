Doar în România Gafă de proporții: își așteptau noul transfer la aeroport, însă au „furat” jucătorul rivalei!

Gafă de proporții făcută de echipa de baschet FC Argeș. Piteștenii îl așteptau la aeroport pe Kendall Lewis (30 de ani), noul transfer al echipei.

Din neatenție, oficialii piteșteni au plecat de la aeroport cu Kenny Gabriel (36 de ani), noul jucător al celor de la CS Vâlcea 1924!

Confuzie incredibilă în România, unde două rivale din Liga Națională de baschet își așteptau jucătorii la aeroport.

Kenny Gabriel și Kendall Lewis, confundați pe aeroportul din Otopeni

Kenny Gabriel, fostul jucător al lui Panathinaikos, a ajuns în România, unde va evolua pentru CS Vâlcea 1924. Doar că, până să ajungă la Vâlcea, Gabriel a juns la Pitești!

Cum s-a întâmplat? Site-ul baschet.ro scrie că, prezenți și ei la aeroport, oficialii lui FC Argeș îl așteptau pe Kendall Lewis, noul transfer al echipei.

Un oficial al piteștenilor s-ar fi grăbit și l-ar fi abordat pe Kenny Gabriel, pe care l-ar fi suit direct în mașină pentru a-l duce la baza din Pitești!

Îngrijorați că jucătorul lor nu și-a făcut apariția, oficialii vâlceni l-a contactat pe Gabriel, care încerca să-i liniștească, spunându-le că e deja în mașină și în drum spre Rm. Vâlcea.

Situația s-a rezolvat abia când vâlcenii i-au cerut jucătorului să-i dea telefonul șoferului, iar piteștenii au realizat gafa comisă.

FC Argeș s-a grăbit atât de tare să-și prezinte noul transfer că l-ar fi pozat încă de la aeroport pe Gabriel cu fularul echipei.

Cine este Kenny Gabriel

Baschetbalistul american care a sosit la CS Vâlcea 1924 are 36 de ani și măsoară 2,06 metri. Kenny Gabriel a crescut în campionatul colegiilor din SUA, unde a evoluat pentru Paris Junior College și Auburn Tigers.

N-a fost draftat în NBA, așa că a venit în Europa, unde a debutat la profesioniști pentru Maccabi Ashdod. A mai evoluat pe la echipe ca Lokomotiv Kuban, Panathinaikos și Turk Telekom.

Sezonul trecut a jucat în Italia, pentru Fortitudo Bologna.

66 de apariții are Kenny Gabriel în Euroliga

Cine este Kendall Lewis

Americanul transferat de FC Argeș are 24 de ani și 2,02m înălțime.

A evoluat timp de 5 ani în NCAA, la Illinois State University, însă nici el n-a reușit să facă pasul spre NBA.

Sezonul trecut a fost primul la profesioniști, în Marea Britanie, pentru Bristol Flyers.

