Desire Doue, 21 de ani, superextrema lui PSG, a călcat greșit și s-a prăbușit în minutul 44 al meciului cu Nice (3-2). Plângea de durere.

Medicii roș-albaștrilor și Luis Enrique știau înaintea rezonanței magnetice care e diagnosticul la genunchiul drept. RMN-ul a confirmat. E la fel ca în cazul lui Kvaratskhelia.

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Desire Doue este steaua în ascensiune a lui PSG. Cel mai valoros tânăr jucător, unul dintre liderii echipei pe teren, la doar 21 de ani.

Dar Luis Enrique va fi obligat să găsească soluții fără el până la sfârșitul acestui sezon.

Genunchiul a cedat. Doue urla și plângea de durere

După ce Khvicha Kvaratskhelia a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior pe 20 octombrie, la 4-2 cu Barcelona, alt titular important roș-albastru are aceeași accidentare o lună mai târziu.

Sâmbătă seară, Doue jucase bine, marcând golul de 2-1 în deplasarea de la Nice (3-2 pentru PSG la final).

În minutul 44, coșmar: înconjurat de adversari, a încercat să protejeze mingea, dar când a pus piciorul drept în pământ, s-a prăbușit instantaneu de durere. Urla și plângea. Genunchiul cedase.

Doue, ruptură a ligamentului încrucișat anterior. Nouă luni minimum după operație

Coechipierii și adversarii au făcut repede semne disperate spre margine, chemând doctorii.

A fost luat pe targă. Medicii parizieni știau diagnosticul înainte de RMN, potrivit L’Equipe.

Aceeași ruptură a ligamentului încrucișat anterior, ca la Kvaratskhelia. Minimum nouă luni de pauză după operație!

Luis Enrique: „Accidentare gravă. Se va întoarce de două ori mai puternic”

„Este o accidentare gravă, asta e clar”, a declarat Luis Enrique presei franceze.

"C'est une blessure grave" 🤐 Luis Enrique inquiet sur la blessure de Désiré Doué #OGCNPSG https://t.co/dDRQ9SIUcH — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2026

„Este trist și îngrijorat. Un moment dificil pentru el, e parte din viața unui jucător profesionist, trebuie să accepți. Se va întoarce de două ori mai puternic. Nu sunt îngrijorat”.

RMN-ul a confirmat duminică primul diagnostic: ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

Nu este niciodată ușor să vezi un jucător plângând pe teren. Am crezut că l-a atins cineva. Dar nu, nimeni nu l-a atins! Lucas Hernandez, apărător PSG

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