Probleme pentru Dinamo  FOTO. Kennedy Boateng a ieșit accidentat în meciul cu CFR » Ce s-a întâmplat +10 foto
Foto: captură Prima Sport
Superliga

Probleme pentru Dinamo FOTO. Kennedy Boateng a ieșit accidentat în meciul cu CFR » Ce s-a întâmplat

alt-text George Neagu , Sorin Niculescu
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 01:48
  • CFR Cluj - Dinamo 2-0. Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul „câinilor”, a acuzat probleme medicale în a doua repriză a meciului din Gruia și a fost scos de pe teren.

„Câinii” sunt la a treia înfrângere consecutivă și intră în play-off de pe locul 5. În prima etapă, Dinamo va juca împotriva celor de la Rapid.

„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă”
Citește și
„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă”
Citește mai mult
„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă”

FOTO. Boateng s-a accidentat în CFR Cluj - Dinamo 2-0

În minutul 49 al partidei din Gruia, la scorul de 2-0 pentru CFR, Kennedy Boateng, fundașul lui Dinamo, a acuzat probleme medicale.

Stoperul din Togo s-a întins pe gazon și a semnalat probleme la gamba stângă, cerând să fie schimbat. Echipa medicală a lui Dinamo a intervenit imediat, dar Boateng a fost înlocuit cu Matteo Duțu.

Dacă stoperul nu-și va reveni până duminică, cuplul de fundași centrali ai lui Dinamo în meciul cu Rapid va fi Stoinov - Duțu.

CFR Cluj - Dinamo. Boateng s-a accidentat. Capturi Prima Sport (1).jpg
CFR Cluj - Dinamo. Boateng s-a accidentat. Capturi Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (10 imagini)

CFR Cluj - Dinamo. Boateng s-a accidentat. Capturi Prima Sport (1).jpg CFR Cluj - Dinamo. Boateng s-a accidentat. Capturi Prima Sport (2).jpg CFR Cluj - Dinamo. Boateng s-a accidentat. Capturi Prima Sport (3).jpg CFR Cluj - Dinamo. Boateng s-a accidentat. Capturi Prima Sport (4).jpg CFR Cluj - Dinamo. Boateng s-a accidentat. Capturi Prima Sport (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Kennedy Boateng se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de după despărțirea de Austria Lustenau, Boateng a jucat 64 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

În stagiunea actuală, cea în care Dinamo a devenit una dintre pretendentele la titlul de campioană, stoperul african a evoluat în 33 de meciuri și a reușit să și înscrie de patru ori.

VIDEO Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR - Dinamo 2-0

Citește și

„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă”
Superliga
22:17
„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă”
Citește mai mult
„Am vorbit cu jucătorii acum” Zeljko Kopic dezvăluie ce le-a spus după înfrângerea cu CFR: „Asta e cea mai mare problemă”
Seară neagră pentru Dinamo  VIDEO+FOTO. Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în meciul cu CFR » A fost întrerupt de verificările VAR
Superliga
22:09
Seară neagră pentru Dinamo VIDEO+FOTO. Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în meciul cu CFR » A fost întrerupt de verificările VAR
Citește mai mult
Seară neagră pentru Dinamo  VIDEO+FOTO. Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în meciul cu CFR » A fost întrerupt de verificările VAR

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti CFR Cluj liga 1 kennedy boateng
Știrile zilei din sport
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Superliga
09.03
Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Citește mai mult
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Superliga
09.03
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Citește mai mult
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
09.03
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Superliga
09.03
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Citește mai mult
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
11:41
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire. Cum a reacționat Cristi Chivu
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter  Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire.  Cum a reacționat Cristi Chivu
11:51
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
11:54
„Mutare excelentă” Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
„Mutare excelentă”  Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri din sport
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Auto
09.03
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Citește mai mult
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Superliga
09.03
„O afacere sortită eșecului” Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Citește mai mult
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Superliga
09.03
„Cum să ne suspende pe noi?!” Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Citește mai mult
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Superliga
09.03
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share