CFR Cluj - Dinamo 2-0. Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul „câinilor”, a acuzat probleme medicale în a doua repriză a meciului din Gruia și a fost scos de pe teren.

„Câinii” sunt la a treia înfrângere consecutivă și intră în play-off de pe locul 5. În prima etapă, Dinamo va juca împotriva celor de la Rapid.

În minutul 49 al partidei din Gruia, la scorul de 2-0 pentru CFR, Kennedy Boateng, fundașul lui Dinamo, a acuzat probleme medicale.

Stoperul din Togo s-a întins pe gazon și a semnalat probleme la gamba stângă, cerând să fie schimbat. Echipa medicală a lui Dinamo a intervenit imediat, dar Boateng a fost înlocuit cu Matteo Duțu.

Dacă stoperul nu-și va reveni până duminică, cuplul de fundași centrali ai lui Dinamo în meciul cu Rapid va fi Stoinov - Duțu.

Kennedy Boateng se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de după despărțirea de Austria Lustenau, Boateng a jucat 64 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 2 pase decisive.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

În stagiunea actuală, cea în care Dinamo a devenit una dintre pretendentele la titlul de campioană, stoperul african a evoluat în 33 de meciuri și a reușit să și înscrie de patru ori.

