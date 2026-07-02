Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză +46 foto
Dinamo 1948 contestă în instanță o decizie OSIM privind marca istorică a clubului, aflată în patrimoniul entității cunoscute de suporteri drept „Dinamo Badea”
Superliga

Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 15:23
  • Războiul juridic pentru identitatea clubului Dinamo continuă în instanță.
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Dinamo 1948 SA, societatea care administrează echipa din Superligă, a deschis un nou proces la Tribunalul București, contestând o hotărâre emisă de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) în materia mărcilor.

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Dinamo deschide proces împotriva OSIM și a „Dinamo Badea” pentru marca istorică

Dosarul, înregistrat la 30 iunie 2026, are ca obiect „marcă - contestație Hotărârea nr. 146/04.11.2025 OSIM” și se află pe rolul Secției a IV-a Civilă, specializată în litigii de proprietate intelectuală.

Pe lista intimaților apar:

  • Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM);
  • Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București;
  • Asociația Clubul Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”;
  • Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București.

În proces, Dinamo 1948 SA se judecă cu OSIM și cu Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București, entitatea cunoscută în rândul suporterilor drept „Dinamo Badea”, aflată în procedura de faliment.

În portalul instanțelor, aceeași grupare este trecută sub trei denumiri diferite: Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București, Asociația Clubul Sportiv „Fotbal Club Dinamo București” și Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București.

Prima reacție a clubului pentru GOLAZO.ro: „Miza este una de principiu

Contactat de GOLAZO.ro, juristul Dragoș Petcu, reprezentant al Dinamo 1948 SA, a explicat că procesul face parte dintr-un demers mai amplu privind clarificarea drepturilor de proprietate intelectuală ale clubului.

„Pe scurt: dosarul vizează clarificarea situației juridice a unei mărci istorice asociate numelui Dinamo.

Pentru Dinamo 1948 S.A., miza este una de principiu: protejarea identității clubului nostru și asigurarea unei evidențe corecte și transparente a drepturilor asupra mărcilor care poartă acest nume.

Este un demers procedural, parte a unui efort mai amplu de punere în ordine a portofoliului de proprietate intelectuală al clubului.

Dincolo de acest cadru general, cauza fiind pe rolul Tribunalului București, nu putem comenta argumentele sau detaliile dosarului.

Rămânem la dispoziția dumneavoastră după pronunțarea instanței”.

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
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Marca istorică a lui Dinamo va fi scoasă la licitație

Marca istorică „Fotbal Club Dinamo”, care include denumirea, stema cu cei doi câini și combinația de culori alb-roșu-galben, aparține patrimoniului Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București („Dinamo Badea”), aflată în faliment.

În cadrul procedurii de faliment, marca istorică va fi scoasă la licitație de lichidatorul judiciar, alături de celelalte active ale debitoarei, urmând ca banii obținuți din vânzare să fie folosiți pentru plata creditorilor.

În 2019, întregul portofoliu de mărci al clubului a fost evaluat la 4,5 milioane de lei, echivalentul a circa 900.000 de euro în prezent.

La stabilirea acestei valori, evaluatorul a avut în vedere inclusiv tranzacții comparabile de pe piață, printre care și vânzarea mărcii Rapid în 2018 pentru 406.800 de euro.

Potrivit raportului de evaluare, cea mai mare parte a valorii portofoliului este dată de marca istorică ce include stema cu cei doi câini.

Sigla nouă, contestată de suporteri, a intrat în vigoare la 1 iulie

Disputa privind mărcile vine într-un moment în care Dinamo și-a schimbat deja identitatea vizuală.

În primăvară, clubul din Liga 1 a renunțat la emblema istorică cu cei doi câini și a lansat o nouă siglă, care a intrat în vigoare de ieri, 1 iulie.

Oficialii grupării din Ștefan cel Mare au explicat că decizia a fost determinată inclusiv de necesitatea de a utiliza o identitate vizuală asupra căreia să dețină drepturi necontestate, inclusiv în perspectiva participării în competițiile europene.

Schimbarea a provocat însă un val de nemulțumire în rândul suporterilor.

Atât Peluza Cătălin Hîldan, cât și Peluza Sud au contestat public noua emblemă, au organizat proteste și au cerut conducerii să renunțe la proiectul de rebranding.

În urma reacției fanilor, conducerea clubului a acceptat să poarte discuții cu reprezentanții galeriei și să caute împreună o soluție pentru viitoarea identitate vizuală a lui Dinamo.

Galerie foto (19 imagini)

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
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