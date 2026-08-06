CFR CLUJ - TROMSO 0-5. Alin Fică (25 de ani) n-a putut suporta umilința și a izbucnit în lacrimi la finalul partidei, echivalentă cu eliminarea din turul al treilea preliminar al Conference League.

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Integralist pentru formația din Gruia, Fică a fost dărâmat de rezultatul înregistrat pe tabelă.

CFR CLUJ - TROMSO 0-5 . Alin Fică a izucnit în lacrimi după umilința din Conference League

La finalul partidei, mijlocașul a izbuncit în lacrimi, fiind calmat cu greu de oamenii din staff-ul lui Antonio Folha.

În acest sezon, Fică a evoluat în toate cele șase meciuri oficiale disputate de CFR Cluj până în acest moment. A reușit să marcheze un gol în victoria din manșa retur a „dublei” cu Alashkert, din turul precedent al Conference League, scor 3-0.

Ce a declarat Alin Fică după meciul cu Tromso

„Vreau să îmi cer scuze în fața tuturor celor care susțin echipa. Este o seară neagră pentru noi. Se repetă povestea de anul trecut. Felicitări celor de la Tromso, o echipă de copii care azi a arătat ce înseamnă cu adevărat să joci fotbal.

Nu vreau să vorbesc de alte echipe din România. Diferența dintre noi și fotbalul nordic este foarte mare. S-a văzut și anul trecut. E diferență de la cer la pământ. Dacă se repetă ani la rând și la celelalte echipe, înseamnă că suntem la pământ. M-am simțit neputincios în fața acestor copii. Mă bucur că am simțit ce înseamnă fotbalul jucând împotriva lor”, a spus Alin Fică.

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