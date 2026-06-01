Decizie majoră la Dinamo Suma importantă care intră în club, după ratarea calificării în cupele europene +50 foto
Dinamo
Superliga

Decizie majoră la Dinamo Suma importantă care intră în club, după ratarea calificării în cupele europene

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 10:35
  • La finalul lunii iunie va avea loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor de la Dinamo, după ce echipa a ratat calificarea în cupele europene.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, Dinamo a fost învinsă de marea rivală FCSB, cu scorul de 1-2 după prelungiri.

Andreeva, impresionată de Cîrstea Adversara Soranei din sferturile Roland Garros: „E formidabilă! Nu știu de ce, dar am făcut asta la aproape fiecare turneu”
Citește și
Andreeva, impresionată de Cîrstea Adversara Soranei din sferturile Roland Garros: „E formidabilă! Nu știu de ce, dar am făcut asta la aproape fiecare turneu”
Citește mai mult
Andreeva, impresionată de Cîrstea Adversara Soranei din sferturile Roland Garros: „E formidabilă! Nu știu de ce, dar am făcut asta la aproape fiecare turneu”

Acționarii lui Dinamo vor majora capitalul social cu 3,5 milioane de euro

La finalul lunii iunie va avea loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor de la Dinamo în care va fi majorat capitalul social, scrie prosport.ro.

Din 2023, atunci când Red&White a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului, compania a împrumutat clubul cu aproximativ 20 de milioane de euro.

La prima ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de pe 25 noiembrie anul trecut, s-a decis micșorarea valorii acțiunilor de la 100 lei/per acțiune la 0,22 lei. Și capitalul social a fost micșorat, de la 41.000.000 lei, la 90.200 lei.

Totuși, în ședința de pe 30 iunie, acționarii lui Dinamo vor majora capitalul social cu aproximativ 3,5 milioane de euro, adică 18 milioane de lei, prin emiterea a 81.952 de noi acțiuni cu o valoare de 0,22 lei fiecare.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Nu toți banii provin din partea Red&White. Acționarul Asociația Peluza Cătălin Hîldan, care are o cotă de 12,06% din SC Dinamo, a ieșit din insolvență cu un „capital” de 5,8 milioane lei sub forma unui împrumut.

APCH a solicitat returnarea banilor după ieșirea din insolvență, astfel că întreaga sumă s-a transformat, după reîncadrarea societății în circuitul economic, în aport asociat, mai scrie sursa citată.

10 milioane lei
este suma cu care figurează APCH în bilanțul financiar al clubului Dinamo. Alți 4,2 milioane lei sunt sub formă de creanțe curente strânse în perioada insolvenței

În urma acestei majorări de capital, acționarii care nu contribuie cu sumele aferente numărului de acțiuni vor pierde din cotă în favoarea celor care au participat.

Acum, în această situație se află Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, care deține 7,03% din acțiuni. Din noiembrie 2025 se află în proces de lichidare.

Cum este împărțit acționariatul de la Dinamo:

  • Red&White 2022 Management –  80,77%
  • Asociația Peluza „Cătălin Hîldan” – 12,06%
  • Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo  – 7,03 %
  • Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%
  • Asociația Dinamo- Socios – 0,024%
  • Cionca Andrei Valentin – 0,0068%
  • Sorin Preda – 0,0068%

Citește și

Andreeva, impresionată de Cîrstea Adversara Soranei din sferturile Roland Garros: „E formidabilă! Nu știu de ce, dar am făcut asta la aproape fiecare turneu”
Tenis
09:35
Andreeva, impresionată de Cîrstea Adversara Soranei din sferturile Roland Garros: „E formidabilă! Nu știu de ce, dar am făcut asta la aproape fiecare turneu”
Citește mai mult
Andreeva, impresionată de Cîrstea Adversara Soranei din sferturile Roland Garros: „E formidabilă! Nu știu de ce, dar am făcut asta la aproape fiecare turneu”
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Superliga
23:16
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Citește mai mult
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
dinamo bucuresti liga 1 actionari bani
Știrile zilei din sport
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Tenis
01.06
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Citește mai mult
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Superliga
01.06
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește mai mult
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Superliga
01.06
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1, după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Citește mai mult
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Tenis
01.06
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Citește mai mult
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
12:46
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
12:48
Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
11:13
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Superliga
01.06
Actul semnat de Mara și CFR Datorie de peste 200.000 de euro garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Citește mai mult
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Tenis
01.06
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Citește mai mult
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Liga Campionilor
01.06
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Citește mai mult
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 52 rapid 27 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
02.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share