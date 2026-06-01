Decizie majoră la Dinamo Suma importantă care intră în club, după ratarea calificării în cupele europene

La finalul lunii iunie va avea loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor de la Dinamo, după ce echipa a ratat calificarea în cupele europene.

În finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, Dinamo a fost învinsă de marea rivală FCSB, cu scorul de 1-2 după prelungiri.

Acționarii lui Dinamo vor majora capitalul social cu 3,5 milioane de euro

La finalul lunii iunie va avea loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor de la Dinamo în care va fi majorat capitalul social, scrie prosport.ro.

Din 2023, atunci când Red&White a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului, compania a împrumutat clubul cu aproximativ 20 de milioane de euro.

La prima ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de pe 25 noiembrie anul trecut, s-a decis micșorarea valorii acțiunilor de la 100 lei/per acțiune la 0,22 lei. Și capitalul social a fost micșorat, de la 41.000.000 lei, la 90.200 lei.

Totuși, în ședința de pe 30 iunie, acționarii lui Dinamo vor majora capitalul social cu aproximativ 3,5 milioane de euro , adică 18 milioane de lei, prin emiterea a 81.952 de noi acțiuni cu o valoare de 0,22 lei fiecare.

Nu toți banii provin din partea Red&White. Acționarul Asociația Peluza Cătălin Hîldan, care are o cotă de 12,06% din SC Dinamo, a ieșit din insolvență cu un „capital” de 5,8 milioane lei sub forma unui împrumut.

APCH a solicitat returnarea banilor după ieșirea din insolvență, astfel că întreaga sumă s-a transformat, după reîncadrarea societății în circuitul economic, în aport asociat, mai scrie sursa citată.

10 milioane lei este suma cu care figurează APCH în bilanțul financiar al clubului Dinamo. Alți 4,2 milioane lei sunt sub formă de creanțe curente strânse în perioada insolvenței

În urma acestei majorări de capital, acționarii care nu contribuie cu sumele aferente numărului de acțiuni vor pierde din cotă în favoarea celor care au participat.

Acum, în această situație se află Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, care deține 7,03% din acțiuni. Din noiembrie 2025 se află în proces de lichidare.

Cum este împărțit acționariatul de la Dinamo:

Red&White 2022 Management – 80,77%

Asociația Peluza „Cătălin Hîldan” – 12,06%

Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo – 7,03 %

Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%

Asociația Dinamo- Socios – 0,024%

Cionca Andrei Valentin – 0,0068%

Sorin Preda – 0,0068%

