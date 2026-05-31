Arsenal a transformat nordul Londrei într-o mare de tricouri roșii, la parada organizată după câștigarea primului titlu în Premier League după 22 de ani.

Sărbătoarea a venit la mai puțin de 24 de ore după dezamăgirea din finala Champions League, pierdută cu PSG la loviturile de departajare.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Peste 500.000 de suporteri au ieșit pe străzi pentru a celebra echipa lui Mikel Arteta, care a pus capăt unei așteptări care datează din 2004.

Patru autobuze descoperite au parcurs traseul stabilit de club.

Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League

Parada a început la ora locală 14:00 (16:00 în România), și a traversat zone importante din nordul Londrei, printre care Holloway Road, Seven Sisters Road, Blackstock Road, Essex Road și Upper Street, înainte ca echipa să revină în zona Emirates Stadium.

Cu o seară înainte, Arsenal pierduse finala Ligii Campionilor cu PSG, scor 1-1 după 120 de minute și 3-4 la penalty-uri.

Declan Rice a fost unul dintre cei mai vocali jucători în timpul paradei.

Mijlocașul a luat microfonul și a glumit pe seama reputației lui Arsenal la fazele fixe, scandând alături de fani: „Set-piece again, ole, ole” („Iar fază fixă, ole, ole”).

Tot Rice, care și-a pierdut vocea în timpul celebrărilor, le-a transmis fanilor că Arsenal va reveni și mai puternică sezonul viitor:

„We’re coming back for more” („Ne întoarcem înapoi pentru mai mult”), a spus acesta.

Mikel Arteta is loving it 😎 pic.twitter.com/73rELSv5bz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 31, 2026

Parada a avut și momente amuzante. Ben White a devenit viral după ce l-a tachinat pe colegul său Piero Hincapie, cântând la microfon: „Hincapie, scoate fundul afară!”.

🗣️ Ben White: “Hincapie, get your bum out!” 🍑😭 pic.twitter.com/9J7FtIHIpu — DailyAFC (@DailyAFC) May 31, 2026

Gluma a făcut trimitere la un episod petrecut spre finalul sezonului, când pantalonii lui Hincapie au alunecat în urma unui duel cu Axel Tuanzebe, de la Burnley.

#Deportes



Piero Hincapié, del Arsenal, fue tendencia tras un incidente en la Premier League.



Durante el partido con el Burnley, el defensor Axel Tuanzebe sujetó accidentalmente la indumentaria del ecuatoriano y lo dejó en “pelotas” en pleno partido. pic.twitter.com/2zVXQtQI7N — El Clarín (@SVElClarin) May 20, 2026

Myles Lewis-Skelly a vorbit despre contrastul dintre seara finalei și momentul actual:

„Sunt foarte mândru de băieți. Nu a fost un sezon ușor, dar suntem campionii Angliei.

E dezamăgitor, pentru că atunci când ești atât de aproape de un vis și îl ratezi milimetric, doare. Dar asta ne ajută să ne ambiționăm. Îl vom folosi în favoarea noastră”, a spus Lewis-Skelly, potrivit The Sun.

La paradă au participat atât echipa masculină, campioană în Premier League, cât și echipa feminină a clubului, care a celebrat la rândul ei câștigarea FIFA Women’s Champions Cup.

Jucătorii lui Arsenal au trecut cu autobuzul descoperit pe lângă o clădire pe care era afișat un mesaj uriaș dedicat campioanei Angliei.

POV: You're on the Arsenal bus looking up at that Tifo 🤩



Watch the Champions Live From N5 parade live on Arsenal club channels. pic.twitter.com/P5KVPkMDF9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 31, 2026

Echipa masculină a ocupat primul dintre cele patru autobuze descoperite ale paradei. Stafful a stat în al doilea, echipa feminină în al treilea, iar pe al patrulea s-au aflat suporteri implicați în programele comunitare ale clubului.

VIDEO: Arsenal a sărbătorit titlul în Premier League

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport