Publicat: 31.05.2026, ora 20:56
Actualizat: 31.05.2026, ora 20:56
  • Arsenal a transformat nordul Londrei într-o mare de tricouri roșii, la parada organizată după câștigarea primului titlu în Premier League după 22 de ani.
  • Sărbătoarea a venit la mai puțin de 24 de ore după dezamăgirea din finala Champions League, pierdută cu PSG la loviturile de departajare.
Peste 500.000 de suporteri au ieșit pe străzi pentru a celebra echipa lui Mikel Arteta, care a pus capăt unei așteptări care datează din 2004.

Patru autobuze descoperite au parcurs traseul stabilit de club.

Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League

Parada a început la ora locală 14:00 (16:00 în România), și a traversat zone importante din nordul Londrei, printre care Holloway Road, Seven Sisters Road, Blackstock Road, Essex Road și Upper Street, înainte ca echipa să revină în zona Emirates Stadium.

Cu o seară înainte, Arsenal pierduse finala Ligii Campionilor cu PSG, scor 1-1 după 120 de minute și 3-4 la penalty-uri.

Declan Rice a fost unul dintre cei mai vocali jucători în timpul paradei.

Mijlocașul a luat microfonul și a glumit pe seama reputației lui Arsenal la fazele fixe, scandând alături de fani: „Set-piece again, ole, ole” („Iar fază fixă, ole, ole”).

Tot Rice, care și-a pierdut vocea în timpul celebrărilor, le-a transmis fanilor că Arsenal va reveni și mai puternică sezonul viitor:

„We’re coming back for more” („Ne întoarcem înapoi pentru mai mult”), a spus acesta.

Parada a avut și momente amuzante. Ben White a devenit viral după ce l-a tachinat pe colegul său Piero Hincapie, cântând la microfon: „Hincapie, scoate fundul afară!”.

Gluma a făcut trimitere la un episod petrecut spre finalul sezonului, când pantalonii lui Hincapie au alunecat în urma unui duel cu Axel Tuanzebe, de la Burnley.

Myles Lewis-Skelly a vorbit despre contrastul dintre seara finalei și momentul actual:

„Sunt foarte mândru de băieți. Nu a fost un sezon ușor, dar suntem campionii Angliei.

E dezamăgitor, pentru că atunci când ești atât de aproape de un vis și îl ratezi milimetric, doare. Dar asta ne ajută să ne ambiționăm. Îl vom folosi în favoarea noastră”, a spus Lewis-Skelly, potrivit The Sun.

La paradă au participat atât echipa masculină, campioană în Premier League, cât și echipa feminină a clubului, care a celebrat la rândul ei câștigarea FIFA Women’s Champions Cup.

Jucătorii lui Arsenal au trecut cu autobuzul descoperit pe lângă o clădire pe care era afișat un mesaj uriaș dedicat campioanei Angliei.

Echipa masculină a ocupat primul dintre cele patru autobuze descoperite ale paradei. Stafful a stat în al doilea, echipa feminină în al treilea, iar pe al patrulea s-au aflat suporteri implicați în programele comunitare ale clubului.

VIDEO: Arsenal a sărbătorit titlul în Premier League

