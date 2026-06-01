Antrenor pentru CFR Cluj Anunțul făcut de Iuliu Mureșan: „Suntem în discuții” » Când va fi luată decizia finală

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că au început negocierile cu mai mulți antrenori, pentru preluarea băncii tehnice a echipei din Gruia.

CFR Cluj a rămas fără antrenor la finalul sezonului, după plecarea la Rapid a lui Daniel Pancu, tehnician care a redresat echipa și a calificat-o în cupele europene.

Iuliu Mureșan: „Săptămâna viitoare ar trebui să decidem”

Duminică, Iuliu Mureșan a transmis că noul antrenor al celor de la CFR Cluj ar trebui să fie anunțat în următoarele zile.

Toni Conceicao ar fi favorit pentru revenirea pe banca formației din Gruia. Ar exista negocieri și cu Edi Iordănescu, și el fost antrenor al ardelenilor, potrivit sport.ro.

„Suntem în discuții cu mai mulți antrenori, mai multe variante, dar nu pot să vă dau nume. Săptămâna viitoare ar trebui să decidem, până miercuri-joi, sper. Avem timp.

Sunt vreo 4-5-6 pe listă, dar nu vă dau amănunte că nu are sens să speculăm”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit sursei citate.

Daniel Pancu a fost numit antrenorul celor de la CFR în noiembrie 2025, atunci când clubul din Gruia se afla pe locul 13 în clasament.

A reușit să revitalizeze echipa și să o califice în play-off, acolo unde a încheiat sezonul pe podium, mai exact pe locul al treilea. Ardelenii vor evolua și în preliminariile Conference League.

Toni Conceicao (64 de ani) a mai antrenat-o pe CFR în trei mandate diferite: aprilie - noiembrie 2009 (36 de meciuri), decembrie 2015 - iunie 2016 (23 de meciuri) și iulie 2018 - februarie 2019 (30 de meciuri).

Portughezul nu a mai antrenat de peste patru ani. Ultima dată a fost selecționerul Camerunului, națională pe care a pregătit-o în perioada septembrie 2019 - februarie 2022.

3 trofee a câștigat Toni Conceicao la CFR: două Cupe (2009, 2016) și o Supercupă (2010)

Edi Iordănescu (47 de ani) a pregătit-o pe CFR de două ori, în perioadele iunie - iulie 2018 (3 meciuri) și decembrie 2020 - iunie 2021 (31 de meciuri).

Ultima experiență a fostului selecționer a fost la Legia Varșovia, formație de care s-a despărțit în octombrie anul trecut.

3 trofee a cucerit Edi Iordănescu la CFR: un titlu (2021) și două Supercupe (2019, 2021)

